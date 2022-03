Biến thể phụ 'tàng hình' BA.2 gây tình trạng nặng ở trẻ em

Một em nhỏ đeo khẩu trang khi đi tàu tại Hong Kong (Trung Quốc) ngày 3/2. Ảnh: Reuters

Kênh CNN (Mỹ) đưa tin nghiên cứu này được coi là sơ bộ bởi chưa được các nhà nghiên cứu bên ngoài xem xét kỹ lưỡng hoặc đăng tải trên tạp chí y khoa, cũng chưa có nghiên cứu khác củng cố cho nghiên cứu tại Hong Kong.

Tiến sĩ Beth Thielen tại Đại học Minnesota (Mỹ) phân tích rằng nghiên cứu tại Hong Kong đưa ra cái nhìn quan trọng về tác động thô của biến thể phụ BA.2 với nhóm dân số chịu nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, nó còn nhấn mạnh tính cấp thiết của tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em và việc cần có thêm phương pháp điều trị với nhóm tuổi này. Bà Thielen nói: “Có thể cho trẻ em sử dụng thuốc Remdesivir nhưng chúng ta không có nhiều công cụ điều trị khác”.

Trong thời gian dài kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong đã áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt bao gồm bắt buộc đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội, truy vết trường hợp tiếp xúc gần với người mắc… Kết quả là Hong Kong ghi nhận số ca mắc COVID-19 thấp. Nhưng câu chuyện thay đổi hoàn toàn khi biến thể phụ BA.2 xuất hiện tại Hong Kong. Đặc khu hành chính này đối mặt với số ca mắc mới tăng vọt và nhiều trường hợp tử vong, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi vốn ngại ngần tiêm vaccine COVID-19.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Hong Kong thực hiện đã so sánh số trẻ em nhập viện vì biến thể phụ BA.2 với các biến thể khác trong khoảng thời gian từ tháng 1/2020-11/2021. Vào tháng 2/2022, trong giai đoạn cao điểm của làn sóng dịch do biến thể Omicron gây ra tại Hong Kong, chủ yếu do BA.2 gây ra, có 1.147 trẻ em nhập viện và 4 em nhỏ tử vong. 3 trong 4 em nhỏ (11 tháng, 3 tuổi, 4 tuổi và 9 tuổi) có tình trạng sức khỏe tốt. Duy nhất em nhỏ 9 tuổi mắc bệnh loạn dưỡng cơ. Cả 4 em đều chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Đây là những em nhỏ đầu tiên tử vong vì COVID-19 tại Hong Kong.

Khi so sánh tỷ lệ tử vong, các nhà nghiên cứu nhận thấy trẻ em nhập viện vì BA.2 có nguy cơ tử vong cao gấp 7 lần so với những em nhỏ nhập viện vì cúm. Tỷ lệ tử vong vì BA.2 là 0,35% trong khi cúm là 0,05% và 0.04% ở viêm phổi do virus.

Ngoài ra, tỷ lệ trẻ em phải vào khu chăm sóc tích cực (ICU) vì BA.2 cao gấp 18 lần so với các biến thể khác của virus SARS-CoV-2.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện trẻ sơ sinh và trẻ em UH Rainbow ở Cleveland (Mỹ) Claudia Hoyen nhận định các bậc phụ huynh nên nhớ rằng “nguy cơ trẻ tử vong vì Omicron là rất thấp”. Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch Mỹ (CDC), chưa đầy 0,1% trường hợp tử vong vì COVID-19 tại Mỹ là trẻ em dưới 12 tuổi. Nhưng bà Claudia Hoyen đề xuất rằng phụ huynh có trẻ nhỏ cần cẩn trọng hơn những gia đình khác.

Bà Thielen cho rằng đối với các gia đình, cách tốt nhất để bảo vệ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là đảm bảo rằng tất cả những người xung quanh các em đều đã tiêm vaccine, bao gồm cả mũi bổ sung. Bà cũng nhấn mạnh rằng vaccine COVID-19 đem lại lợi ích cho thai phụ bởi kháng thể từ vaccine sẽ bảo vệ cả bà mẹ và thai nhi trong một thời gian ngay cả sau sinh. Bên cạnh đó, kháng thể cũng truyền từ sữa mẹ sang trẻ sơ sinh. Bà Thielen bổ sung rằng khẩu trang chất lượng cao cho mọi thành viên trong gia đình cũng là ý tưởng tốt.