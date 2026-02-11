Sau khi chính thức thông báo giải nghệ, Ngọc Lan gần như rút lui hoàn toàn khỏi các hoạt động giải trí. Nữ diễn viên không còn xuất hiện tại sự kiện, thảm đỏ hay góp mặt trong những dự án phim truyền hình như trước. Trang cá nhân của cô hiện chủ yếu là những vlog đời thường, ghi lại cuộc sống giản dị bên gia đình và con trai. Việc lộ diện trước công chúng vì thế cũng trở nên hiếm hoi hơn hẳn.

Chính vì vậy, diện mạo mới đây của Ngọc Lan nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong loạt hình được chia sẻ, nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính, tạo kiểu có phần phá cách hơn so với hình ảnh dịu dàng quen thuộc suốt nhiều năm qua. Không ít khán giả phải thừa nhận suýt không nhận ra Ngọc Lan bởi sự thay đổi rõ rệt trong phong cách.

Diện mạo khác lạ của diễn viên Ngọc Lan khiến nhiều người suýt nhận không ra (ảnh: Tổng hợp)

Bên cạnh mái tóc mới, nhiều người còn nhận thấy Ngọc Lan có dấu hiệu tăng cân, vóc dáng tròn trịa hơn so với giai đoạn còn hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, hình ảnh hiện tại của cô mang đến cảm giác đời thường, thoải mái và tự nhiên hơn.

Nhiều ý kiến dành lời khen cho sự thay đổi mới lạ, cho rằng mái tóc ngắn giúp Ngọc Lan khác biệt và cá tính hơn. Dù vậy, cũng có những bình luận trái chiều. Một số cư dân mạng cho rằng phong cách mới khiến cô trông "đừ" hơn hoặc chưa thật sự phù hợp với đường nét gương mặt. Trước những ý kiến đa chiều, Ngọc Lan vẫn giữ thái độ im lặng, không phản hồi hay giải thích thêm.

Cư dân mạng tranh cãi vì tạo hình mới của Ngọc Lan (Ảnh: Tổng hợp)

Trước đây, Ngọc Lan quen thuộc với hình ảnh đầm thắm, nhẹ nhàng (Ảnh: FBNV)

Ngọc Lan là gương mặt diễn viên không còn xa lạ với khán giả truyền hình. Cô bắt đầu nổi lên qua vai diễn Phương Hồng trong Kiều nữ và đại gia, sau đó tiếp tục tạo dấu ấn với nhiều vai diễn nổi tiếng khác trong Cổng mặt trời, Thuyền giấy, Âm tính, Bán chồng và Mặt nạ gương... Trong suốt hai thập niên theo đuổi nghệ thuật, cô đã tham gia hơn 150 bộ phim. Dù quen mặt với khán giả thông qua những vai phản diện trên màn ảnh song nữ diễn viên không sợ bản thân bị lặp lại hay khiến người xem nhàm chán bởi cô luôn biết làm mới mình qua từng vai diễn.

Ngọc Lan có rất nhiều vai diễn để đời trong sự nghiệp phim ảnh (Ảnh: FBNV)

Trong một lần phỏng vấn với chúng tôi, Ngọc Lan từng chia sẻ: "Giờ tôi lớn rồi, diễn con gái 20 hay 30 tôi không làm được, còn 35 tuổi trở lên thì ok. Dĩ nhiên tre già thì măng mọc nhưng mình phải làm sao để lứa măng đó mọc lên, nó thấy được trong bụi đó có cây tre mà mình từng yêu thích, từng diễn chung và hướng dẫn mình, như thế là tôi mãn nguyện, vui lắm rồi".

Tháng 8/2024, Ngọc Lan thông báo giải nghệ, kết thúc hành trình 21 năm gắn bó với nghề. Sau giải nghệ, cuộc sống của Ngọc Lan xoay quanh gia đình và con trai. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, tận hưởng nhịp sống chậm và chia sẻ những khoảnh khắc giản dị qua các vlog cá nhân. Không còn áp lực vai diễn hay lịch quay dày đặc, nữ diễn viên lựa chọn một hành trình khác, kín tiếng hơn, bình yên hơn.