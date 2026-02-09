Điều duy nhất chỉ có Trấn Thành dám làm

Trở lại thời điểm này 5 năm trước, không ai nghĩ rằng Trấn Thành có thể xây dựng một đế chế điện ảnh riêng cho mình. Đi lên từ vai trò của một MC hoạt ngôn và diễn viên hài hước, Trấn Thành lột xác ở vai trò đạo diễn, mang những ý tưởng táo bạo hoặc được ấp ủ đã lâu lên màn ảnh rộng và được đông đảo khán giả ủng hộ. Đặc biệt, điều khiến Trấn Thành khác biệt so với các đạo diễn khác, và giữ chuỗi thắng bất bại ở phòng vé Tết suốt nhiều năm trở lại đây chính là khả năng "biến đá thành vàng" của mình. Nam nghệ sĩ làm điều mà hiếm ai dám làm, chọn mặt gửi vàng những người mà hiếm ai nghĩ đến, và đạt được thành công mà chưa ai có được ở điện ảnh Việt.

Dễ thấy ở Trấn Thành, anh không có giới hạn cho khâu casting của mình. Không gói gọn lựa chọn chỉ là các diễn viên lành nghề, anh mở rộng cơ hội cho những gương mặt "chéo sân" từ đa lĩnh vực, từ ca sĩ, rapper đến người mẫu, Hoa hậu hay thậm chí TikToker mới nổi sau một đêm. Dàn diễn viên trong các dự án phim của Trấn Thành, không kể là chính, phụ hay chỉ là cameo vài giây, anh đều ưu tiên chọn người hợp nhất chứ không phải nổi tiếng hay giỏi nhất.

Từ Bố Già, Nhà Bà Nữ sang Mai và Bộ Tứ Báo Thủ, Trấn Thành luôn sở hữu dàn cast đầy màu sắc, những người nổi tiếng ở lĩnh vực khác nhưng lại được Trấn Thành khai phá tiềm năng diễn xuất. Chẳng hạn như TikToker Ngọc Nguyễn với những khoảnh khắc để đời trong Mai, siêu mẫu Minh Tú gây bất ngờ trong Bố Già, hoặc mạnh dạn chọn bộ đôi Hoa hậu Tiểu Vy - Kỳ Duyên đóng chính Bộ Tứ Báo Thủ. Theo Trấn Thành từng chia sẻ không ít lần, yếu tố quan trọng nhất "không nằm ở xuất thân mà là sự phù hợp với vai diễn và khả năng tiềm ẩn của từng người". Nếu đó là người quen thân mà hóa thân nhân vật xuất sắc, anh vẫn chọn. Nếu đó là người trong gia đình nhưng đóng không hợp, anh thẳng thắn từ chối. Với Trấn Thành, tìm kiếm mảnh ghép phù hợp, tạo dựng được bức tranh điện ảnh mà anh khao khát luôn là tiêu chí số 1.

Trấn Thành không ngại "chơi không an toàn" với những gương mặt đóng phim của mình

Trở lại dịp Tết năm 2026 với Thỏ Ơi!!, Trấn Thành vẫn giữ nguyên phong cách làm phim này. Thậm chí, nam nghệ sĩ còn mạo hiểm hơn trước khi quy tụ dàn cast chính phần lớn là rapper, ca sĩ và người mẫu, ngoại trừ Quốc Anh là diễn viên. Sự xuất hiện của LyLy, Pháo, Văn Mai Hương và Vĩnh Đam trong phim thu hút sự chú ý lớn từ khán giả và truyền thông, từ đó khiến Thỏ Ơi!! trở nên đáng tò mò hơn nữa.

Tại họp báo phim, Trấn Thành khẳng định: "Tiêu chí của Thành là chọn diễn viên phải hợp vai. Tất cả diễn viên trong 'Thỏ Ơi!!' đều phải trải qua casting, và các bạn ấy đều thắng vai một cách thuyết phục". Anh nhấn mạnh rằng, việc chọn người không dựa vào mối quan hệ thân quen hay xuất thân, nhờ vậy mà có thể trao cơ hội cho những người mới toanh, thậm chí chưa từng đóng phim điện ảnh. Anh chấp nhận rủi ro để đổi lấy sự chân thực và bất ngờ, thay vì an toàn và gây nhàm chán cho người xem.

LyLy và Pháo - 2 nữ ca sĩ, rapper đóng chính phim Tết của Trấn Thành

Vừa qua trailer của Thỏ Ơi!! đã được tung ra và phần nào chứng minh được tầm nhìn của Trấn Thành với dàn cast "đá chéo sân" lần này. Chẳng hạn như Văn Mai Hương - nữ ca sĩ nổi tiếng hàng đầu đã có màn thể hiện tự nhiên đáng kinh ngạc. Trong các cảnh livestream vui vẻ hay đối chất căng thẳng với bạn diễn, cô mang đến sự chân thực, chứng minh lý do Trấn Thành dành lời khen ngợi hết lời. Trong khi đó, Em xinh LyLy có cách nhả thoại mượt mà, trở thành "bạch nguyệt quang" hay một "final girl" mang vẻ đẹp trong sáng, là hy vọng của khán giả trong câu chuyện giật gân. Còn rapper Pháo trở thành bất ngờ lớn nhất với diễn xuất đa dạng, từ vẻ bình tĩnh bí ẩn đến những khoảnh khắc điên loạn mất kiểm soát, cho thấy hình ảnh một nữ phản diện đáng trông chờ.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến Vĩnh Đam, chàng mẫu trẻ đứng trước sự hoài nghi của công chúng thời gian qua cũng đã làm tốt thông qua trailer Thỏ Ơi!!. Vai Thế Phong của anh mang tính khó lường, phối hợp nhịp nhàng với nhân vật Hải Linh của LyLy. Mặt khác, dàn nhân vật phụ của phim như Ngọc Nguyễn, Quỳnh Anh Shyn, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương... hứa hẹn thêm "gia vị lạ" cho bộ phim, đều là những gương mặt được hóng chờ không kém trên mạng xã hội.

Những gì Trấn Thành làm từ Bố Già đến nay không ai cấm, nhưng cũng chưa có ai dám làm triệt để như vậy. Nam nghệ sĩ mạnh dạn mời những người "chéo sân" và không xem xuất thân, chỉ cần hợp vai và làm tốt là được. Bằng chứng là cứ mỗi lần công bố dự án mới, Trấn Thành luôn "chiếm sóng" truyền thông bằng những "sít rịt" của mình, mang đến sự mới mẻ cho người xem. Cũng như thêm vào đó, con số thành quả của anh chưa bao giờ nói dối, khi anh là đạo diễn nghìn tỷ đầu tiên của Việt Nam với 4 dự án trăm tỷ trong Top 10 phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Vì lẽ đó, Thỏ Ơi!! nhiều khả năng sẽ kéo dài chuỗi kỷ lục phim Tết bất bại của anh, nhờ vào chính "gia vị lạ" mà chỉ Trấn Thành tự tin bày biện và chiêu đãi fan của mình.

Thỏ Ơi!! chính thức công chiếu vào mùng 1 Tết năm 2026.