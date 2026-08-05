Vào 4 giờ sáng nay (5/8), tâm bão trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Những giờ qua, cơn bão này di chuyển theo hướng đông với tốc độ khoảng 10km/h.

Do tương tác với bão Dolphin, ngày và đêm nay, bão Kujira sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng đông đông bắc, đi vào khu vực phía tây bắc của đảo Luzon và suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới.

Ngày và đêm 6/8, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão tiếp tục di chuyển theo hướng đông đông bắc, đi ngang qua đảo Luzon suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 3, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.

Việc bão số 3 di chuyển theo hướng đông đông bắc, quay ngược về đảo Luzon của Philippine và suy yếu rất nhanh là do tác động của hiệu ứng bão đôi, xảy ra khi hai xoáy thuận nhiệt đới cùng tồn tại trong một khu vực biển trong cùng khoảng thời gian và có sự tương tác lẫn nhau.

Trong khí tượng học, hiện tượng này còn được gọi là hiệu ứng Fujiwhara, theo tên nhà khí tượng Nhật Bản Sakuhei Fujiwhara, người đã mô tả hiện tượng này từ đầu thế kỷ XX.

Trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, bão Dolphin vẫn thể hiện sức mạnh của một cái heo “quái vật” khi bất ngờ mạnh trở lại vào chiều 4/8, sau chu kỳ thay thành mắt bão.

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, vào sáng sớm nay, bão đang duy trì cường độ cấp 14-15, giật cấp 17, với vùng ảnh hưởng vô cùng rộng lớn.

Bão sẽ tiếp tục hành trình di chuyển về hướng tây, dự kiến quét qua gần khu vực đảo Okinawa (Nhật Bản) vào cuối tuần này, sau đó chuyển hướng tây tây bắc, hướng thẳng vào đất liền Trung Quốc vào đầu tuần tới với sức mạnh không suy yếu đi nhiều.