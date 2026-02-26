BIDV MetLife ra mắt sản phẩm “Bảo hiểm Miễn đóng phí”

Đây là sản phẩm được thiết kế nhằm gia tăng khả năng bảo vệ cho khách hàng, đồng thời giúp duy trì tính bền vững của kế hoạch tài chính trong trung và dài hạn.

“Bảo hiểm Miễn đóng phí” hướng đến nhu cầu phổ biến của nhiều gia đình và cá nhân trong việc xây dựng các quỹ dự phòng quan trọng như quỹ giáo dục cho con trẻ, quỹ hưu trí hoặc các kế hoạch tiết kiệm dài hạn. Sản phẩm giúp đảm bảo quyền lợi tích lũy và bảo vệ của hợp đồng chính vẫn được duy trì trong trường hợp người được bảo hiểm của sản phẩm không may gặp biến cố, qua đó hạn chế rủi ro gián đoạn kế hoạch tài chính đã hoạch định.

Theo quyền lợi sản phẩm, trong thời hạn hiệu lực của “Bảo hiểm Miễn đóng phí”, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm theo quy tắc và điều khoản, BIDV MetLife sẽ miễn thu toàn bộ phí bảo hiểm định kỳ của sản phẩm chính trong hợp đồng (không bao gồm phần phí đóng thêm của sản phẩm liên kết đầu tư và các sản phẩm đính kèm khác nếu có) kể từ kỳ phí kế tiếp cho đến khi thời hạn bảo hiểm của sản phẩm kết thúc hoặc hợp đồng chính chấm dứt hiệu lực, tùy theo thời điểm nào đến trước. Nhờ đó, hợp đồng chính vẫn tiếp tục được duy trì theo kế hoạch ban đầu, đảm bảo mục tiêu tích lũy và bảo vệ không bị gián đoạn.

Bên cạnh quyền lợi cốt lõi, sản phẩm được xây dựng với tính linh hoạt cao, cho phép khách hàng lựa chọn thời gian bảo hiểm phù hợp với mục tiêu tài chính cá nhân. “Bảo hiểm Miễn đóng phí” có thời hạn bảo hiểm từ 10 đến 25 năm, với độ tuổi tham gia từ 18 đến 60 tuổi và tuổi tối đa có thể được bảo hiểm đến 70 tuổi.

Một trong những điểm nhấn của sản phẩm là mức phí thấp và thời gian đóng phí ngắn, khi thời hạn đóng phí chỉ bằng một nửa thời hạn bảo hiểm. Thiết kế này giúp giảm áp lực tài chính kéo dài, hỗ trợ khách hàng dễ dàng duy trì hợp đồng và chủ động cân đối nguồn lực cho nhiều mục tiêu trong cuộc sống. Đặc biệt, thời gian miễn đóng phí có thể kéo dài lên đến 25 năm, giúp kế hoạch bảo vệ và tiết kiệm không bị gián đoạn ngay cả khi biến cố xảy ra.

Ông Dương Thành Lân - Trưởng bộ phận Quản lý và Phát triển Sản phẩm BIDV MetLife cho biết: “Bảo hiểm Miễn đóng phí được thiết kế để giúp khách hàng duy trì kế hoạch bảo vệ và tích lũy dài hạn một cách bền vững, ngay cả khi cuộc sống phát sinh biến cố ngoài dự tính. Thông qua sản phẩm này, BIDV MetLife tiếp tục mở rộng các giải pháp linh hoạt, củng cố chiến lược đồng hành lâu dài cùng khách hàng trong việc xây dựng nền tảng tài chính vững vàng”.

Việc ra mắt “Bảo hiểm Miễn đóng phí” cũng nằm trong chiến lược của BIDV MetLife nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp bảo vệ bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế. Định hướng này đồng thời phản ánh nền tảng uy tín và năng lực toàn cầu của tập đoàn mẹ MetLife. Ngày 28/01/2026 vừa qua, MetLife được Fortune xếp hạng số 1 ngành Bảo hiểm Nhân thọ và Sức khỏe (Insurance: Life & Health) trong bảng xếp hạng Các Công ty Được Ngưỡng mộ Nhất Thế giới (World’s Most Admired Companies™ 2026), đánh dấu năm thứ bảy liên tiếp giữ vị trí dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực này.

Danh hiệu được trao dựa trên các tiêu chí đánh giá toàn diện của Fortune và Korn Ferry, bao gồm năng lực tài chính, giá trị đầu tư dài hạn, khả năng đổi mới, chất lượng quản trị và năng lực thu hút, phát triển nhân tài. Bên cạnh đó, MetLife cũng liên tục góp mặt trong danh sách 25 Nơi làm việc Tốt nhất Thế giới (Top 25 Best Workplaces™) và được chứng nhận Nơi làm việc Xuất sắc (Great Place to Work®) tại 33 thị trường.

Những ghi nhận quốc tế này là nền tảng quan trọng củng cố uy tín và năng lực phát triển dài hạn của hệ thống MetLife, đồng thời tạo cơ sở để BIDV MetLife tiếp tục mang đến các giải pháp bảo hiểm minh bạch, linh hoạt và hướng đến giá trị bền vững cho khách hàng tại Việt Nam.