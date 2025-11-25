BIDV MetLife đẩy mạnh cam kết phát triển bền vững thông qua chuỗi hoạt động vì cộng đồng năm 2025

Đây là những nỗ lực thể hiện cam kết dài hạn của công ty trong việc đóng góp tích cực cho xã hội, song hành với chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực giáo dục, năm học 2024 – 2025, BIDV MetLife phối hợp cùng Junior Achievement Vietnam (JA Vietnam) triển khai dự án JA Our Community, thuộc sáng kiến của Junior Achievement Asia Pacific do MetLife Foundation tài trợ. Chương trình đang được triển khai luân phiên tại các trường tiểu học, cơ sở giáo dục tình thương ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, mang đến cho học sinh từ 8 đến10 tuổi cơ hội tìm hiểu về cộng đồng, giá trị lao động và tư duy tài chính sớm.

Trong năm đầu tiên, chương trình dự kiến tiếp cận khoảng 1.500, trong đó khoảng 50% là học sinh đến từ các gia đình có thu nhập thấp - trung bình và 55% là học sinh nữ. Các tình nguyện viên BIDV MetLife tham gia với vai trò trợ giảng, hỗ trợ và hướng dẫn học sinh trong các hoạt động mô phỏng kinh tế, giúp các em hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa công việc, thu nhập và giá trị đóng góp cho xã hội.

Dự án JA Our Community là một trong tám chương trình tại Việt Nam được MetLife Foundation đề cử thành công nhận tài trợ trong năm 2025. Với tổng ngân sách hơn 600.000 USD, các chương trình thuộc danh mục tài trợ được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước, được kỳ vọng mang lại tác động tích cực cho hàng chục nghìn người, tạo nền tảng vững chắc hơn cho tương lai.

Cùng nằm trong nhóm sáng kiến này còn có dự án "Trao quyền kinh tế cho thanh niên Lai Châu" của Plan International, hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển sinh kế thích ứng khí hậu; và Green Skills Vietnam của Education Development Center (EDC), tập trung trang bị kỹ năng kinh tế xanh cho thanh niên và sinh viên. Các sáng kiến này đều là một phần trong các hoạt động CSR mà BIDV MetLife đã tham gia đồng hành trong năm 2025, góp phần lan tỏa thông tin và kết nối cộng đồng với các chương trình giáo dục - phát triển bền vững.

Song song với đó, trong tháng 10/2025, BIDV MetLife tiếp tục hợp tác cùng Solar Buddy - tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu trong lĩnh vực năng lượng sạch - triển khai chương trình "Lắp ráp đèn năng lượng mặt trời cho trẻ em vùng núi". Các tình nguyện viên của công ty trực tiếp lắp ráp và gửi tặng đèn năng lượng mặt trời tới học sinh ở các tỉnh miền núi phía Bắc, giúp các em có thêm nguồn sáng an toàn phục vụ học tập và sinh hoạt. Hoạt động mang ý nghĩa sẻ chia, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tái tạo.

Với những hoạt động trách nhiệm xã hội được triển khai xuyên suốt, BIDV MetLife đã 9 năm liên tiếp được AmCham Việt Nam vinh danh tại Giải thưởng Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (AmCham CSR Awards) - ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của công ty trong việc gắn kết hoạt động kinh doanh với phát triển cộng đồng.

Bà Elena Butarova – Tổng Giám đốc BIDV MetLife, chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng những hành động nhỏ, khi được thực hiện một cách bền bỉ và có mục tiêu, sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho cộng đồng. Việc đầu tư vào giáo dục, năng lượng và nâng cao nhận thức xã hội không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống hôm nay mà còn góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai".