Bích Phương: “Tôi không ra nhạc để chứng tỏ điều gì”

Mới đây, ca sĩ Bích Phương chính thức ra mắt MV Thương – sản phẩm đánh dấu sự trở lại sau một thời gian dài vắng bóng. Không còn là những giai điệu bắt tai hay hình ảnh quyến rũ quen thuộc, Thương là một hành trình mới, nơi cô chọn hát bằng sự dịu dàng và chân thành, như một cách “thực hành ái ngữ” trong âm nhạc.

“Thương” là sáng tác của Tuimi, sản xuất bởi 2pillz, mang âm hưởng nhẹ nhàng, mơ màng và đầy cảm xúc. Với Bích Phương, ca khúc này không đơn thuần là món quà gửi đến khán giả mà còn là lời nhắc nhở bản thân về cách yêu thương – bằng lời nói, bằng âm nhạc và bằng sự tử tế.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Thương là những cảm xúc nhẹ nhàng đến với tôi sau khi đi xong một hành trình dài. Người Á Đông thường e dè trong việc dùng ái ngữ với người mình thương, bản thân tôi cũng vậy. Cho đến khi nhận ra rằng khi mình nói lời yêu thương, cả người nói và người nghe đều cảm thấy tốt hơn. Tôi muốn luyện tập thói quen ấy, không chỉ trong đời sống mà cả trong âm nhạc.”

Đối với cô, âm nhạc không còn là nơi để chứng minh vị thế hay khẳng định bản thân: “Khi tôi làm nhạc, tôi không cố làm khác với những gì mình từng làm. Tôi chỉ làm những thứ đúng với bản thân ở thời điểm hiện tại. Tôi không tìm kiếm đỉnh cao mới, không ra nhạc để chứng tỏ điều gì. Tôi chỉ muốn gửi đi năng lượng tốt đẹp và tình yêu của mình đến mọi người.”

MV Thương lấy cảm hứng từ câu chuyện Người đẹp ngủ trong rừng, nhưng được “đảo ngược” đầy sáng tạo: người chìm vào giấc ngủ sâu là chàng trai (do diễn viên Đăng Anh thủ vai), còn người giữ anh ở lại là cô gái – chính Bích Phương. Cô lo sợ rằng nếu đánh thức anh, họ sẽ không còn được ở bên nhau nữa, nên chọn cách lặng lẽ yêu anh trong tĩnh lặng.

Hình ảnh chú chim bồ câu khẽ chuyển nụ hôn từ môi cô sang môi anh ở cuối MV trở thành chi tiết biểu tượng – cho tình yêu không chiếm hữu, không ép buộc, mà chỉ dịu dàng “thương”.

Bối cảnh quay tại Đà Lạt phủ một lớp màu cổ tích, lãng mạn và hoài niệm. Bích Phương xuất hiện trong hình ảnh trưởng thành, quyến rũ, nhưng ánh mắt và cử chỉ vẫn chan chứa nét nữ tính, hiền hòa – như chính tinh thần của Thương.

Với Thương, Bích Phương mở đầu cho chu kỳ âm nhạc mới bằng sự tĩnh tại và cảm xúc thật. Sau Chu Kỳ Mới ra mắt tại chương trình Em Xinh “Say Hi”, nữ ca sĩ cho thấy một hướng đi bền vững, nơi cảm xúc và sự đồng điệu được đặt lên hàng đầu.

“Ở mỗi giai đoạn, tôi luôn trung thực với cảm xúc của mình. Thương là cách tôi nói lời yêu thương sau khi đã trải qua nhiều va vấp. Giờ đây, âm nhạc với tôi không còn là cuộc đua, mà là nơi để tôi sống thật, nói thật, và thương thật,” Bích Phương bày tỏ.

Thương – ca khúc và MV – hiện đã chính thức phát hành trên YouTube và các nền tảng âm nhạc.



