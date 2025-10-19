Bích Phương mặt rất lạ nhưng lại được khen

Hơn 15 năm trong nghề, Bích Phương vẫn giữ vững phong độ là một trong những nữ ca sĩ được yêu thích hàng top Vbiz. Bên cạnh tính cách vui vẻ cùng loạt hit đình đám, nhan sắc của người đẹp sinh năm 1989 cũng thường xuyên trở thành tâm điểm bàn tán.

Trong lần xuất hiện mới đây tại sự kiện âm nhạc, giọng ca gốc Quảng Ninh tiếp tục khiến dân tình xôn xao với diện mạo có phần khác lạ. Khuôn mặt của cô trông tròn đầy và mềm mại hơn trước.

Nữ ca sĩ Bích Phương trình diễn tại một sự kiện gần đây. (Nguồn: FC Bích Phương)

Một số fan tinh ý nhận xét, có vẻ Bích Phương đã tăng cân nhẹ, khiến các đường nét trên khuôn mặt trở nên mềm mại và thanh thoát hơn, có da có thịt nhưng vẫn cân đối, tràn đầy sức sống. Nữ ca sĩ diện bộ váy ánh xanh ngọc nổi bật, được đính sequin lấp lánh phối cùng phần tùng voan xếp tầng mềm mại, tạo hiệu ứng bồng bềnh mỗi khi cô di chuyển. Thiết kế corset ôm eo giúp tôn trọn đường cong, đồng thời mang lại vẻ hiện đại, quyến rũ và bắt sáng mạnh mẽ dưới ánh đèn sân khấu.

Phong cách sexy, quyến rũ của Bích Phương cũng nhận được nhiều lời khen.

Khán giả cho rằng nữ ca sĩ trông đầy đặn và tròn trịa hơn so với trước đây.

Về makeup, Bích Phương lựa chọn tông trang điểm lạnh với đôi mắt khói xám ánh nhũ, eyeliner kẻ đậm và hàng mi cong sắc nét, tạo chiều sâu và nét quyến rũ cho gương mặt. Làn da được phủ nền mịn lì, gò má phớt hồng nhẹ, môi tô kiểu ombre với gam nude hồng mang đến vẻ đẹp pha trộn giữa nét Tây thời thượng và sự thanh thoát Á Đông. Điểm nhấn là đôi lens sáng màu khiến ánh nhìn của cô thêm phần cuốn hút, đồng thời "hack tuổi" trông thấy.

Nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung của nữ ca sĩ ở tuổi 36 khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Mái tóc nâu trầm được uốn sóng nhẹ, kết hợp mái thưa giúp Bích Phương trông trẻ trung, thời thượng. Tạo hình này của Bích Phương khiến người khen xinh trẻ, người lại thấy "lạ lẫm khó nhận ra" nhưng không thể phủ nhận, nữ ca sĩ luôn biết cách làm mới bản thân và gây chú ý mỗi lần xuất hiện.