Quá khứ "girl phố" khét lẹt của Quỳnh Anh Shyn và Bích Phương

Sau khi hoàn thành lịch trình Paris Fashion Week Xuân/Hè 2026 hồi tuần qua. Quỳnh Anh Shyn lập tức về nước, chuẩn bị cho đêm thứ 2 của concert Em Xinh Say Hi diễn ra tại Hà Nội. Như một "nghi thức" không thể thiếu của vũ trụ Say Hi trước khi đêm diễn chính thức bắt đầu, Quỳnh Anh Shyn mới đây đã tung ra tạo hình cho buổi tổng duyệt chương trình. Không còn đánh lừa netizen bằng cách hoá thân thành cô nàng mới sửa mũi như lần trước, nữ fashionista quyết tâm mang đến một look vừa thời trang lại thời thượng... đến khó tin.

Cùng hội cùng thuyền với Quỳnh Anh Shyn là người chị thân thiết trong Em Xinh - Bích Phương. Cả hai tung hoả mù với người hâm mộ bằng tạo hình "bé dâu" thập niên 2000 - 2010, thời mà mái sấy phồng, kẹp tóc Hello Kitty đang làm mưa làm gió trong những bức ảnh của hội hot girl blog Yahoo! 360.

Cặp chị em tái hiện phong cách selfie ngày ấy.

Áo polo Versace, quần skinny jeans bạc màu rách bươm và mũ lưỡi trai New York Yankees của 2 "girl phố" tái hiện đúng vibe teen idol 2008, vừa hồn nhiên vừa "chảnh chọe" theo cách hoài niệm cực duyên. Netizen nhận xét: Thôi thì cũng là trendy chỉ trễ hơn chục năm, mình nhắm mắt yêu luôn!

Quỳnh Anh Shyn rủ Bích Phương làm "girl phố".

Loạt ảnh đang khiến cư dân mạng cười rần rần của cặp Em Xinh.

Cả Mỹ Mỹ cũng bị hội chị em rủ rê.

Sau nửa năm thử sức và thành công với lĩnh vực giải trí mới mẻ, Quỳnh Anh Shyn không quên xuất phát điểm và lửa nghề thời trang đã tạo nên chỗ đứng vững chắc cho bản thân đến hiện tại. Paris Fashion Week SS26 đánh dấu tròn 1 năm nữ fashionista trở lại sân chơi thời trang lớn nhất thế giới. Tiếp tục là khách mời trên hàng ghế danh dự của những nhà mốt lớn như: Hermès, Lacoste, Rick Owens, Yohji Yamamoto... cách Quỳnh Anh Shyn đầu tư cho những màn biến hoá không thể đoán trước khiến giới mộ điệu và người hâm mộ trân trọng.

Một số tạo hình của Quỳnh Anh Shyn mùa PFW vừa qua.



