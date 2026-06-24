Hơn nửa năm chuẩn bị cho ca phẫu thuật quyết định

Cuối năm 2025, ông Hà Quang Quới (61 tuổi, Cần Thơ) nhận tin mình mắc ung thư tại vị trí gần chỗ nối giữa đại tràng sigma và trực tràng và khối u cũng đã xâm lấn sang bàng quang.

Ở tuổi 61, điều ông nghĩ đến không chỉ là căn bệnh trước mắt, mà còn là gia đình, là những dự định còn dang dở và những năm tháng phía trước mà ông vẫn mong được khỏe mạnh để đồng hành cùng những người thân.

Đây là một trong những tình huống điều trị phức tạp bởi bệnh đã lan sang cơ quan lân cận. Do đó, ngay sau khi tiếp nhận, PGS.TS.BS Phạm Văn Năng - Giám đốc Trung tâm Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ - đã chủ trì hội chẩn cùng các chuyên gia tại Vinmec Central Park để xây dựng kế hoạch điều trị.

Sau hơn nửa năm chuẩn bị với sự theo dõi sát sao của các bác sĩ Vinmec, bệnh nhân chính thức bước vào ca phẫu thuật quyết định.

Bước đầu, bệnh nhân được tạo hậu môn nhân tạo tạm thời nhằm đảm bảo lưu thông tiêu hóa. Sau đó, bệnh nhân được hóa trị và xạ trị. Đây là hướng tiếp cận hiện đại trong điều trị ung thư trực tràng tiến triển tại chỗ, giúp kiểm soát bệnh tốt hơn trước phẫu thuật, giảm mức độ xâm lấn của khối u và tăng khả năng điều trị hiệu quả.

Sau nhiều tháng điều trị liên tục, bệnh nhân đáp ứng tích cực với phác đồ, mở ra cơ hội bước vào giai đoạn quan trọng nhất của hành trình điều trị.

Bước ngoặt mở ra hy vọng trở về nhà

Tháng 5/2026, sau một thời gian dài nỗ lực, kết quả đánh giá cho thấy bệnh nhân đáp ứng tốt với phác đồ điều trị. Cánh cửa bước vào ca phẫu thuật quan trọng cuối cùng cũng được mở ra.

Sau khi được đánh giá toàn diện, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật cắt trước thấp bằng phương pháp nội soi - kỹ thuật ngoại khoa hiện đại trong điều trị ung thư đại trực tràng. Ca phẫu thuật được trực tiếp thực hiện bởi PGS.TS.BS Phạm Văn Năng cùng sự phối hợp của BSCKII. Đỗ Trọng Nguyễn - Trưởng khoa Gây mê Phòng mổ và ThS.BS Phạm Hoàng Thiên - Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, vết mổ khô, đau nhẹ, chức năng tiêu hóa phục hồi tốt. Chỉ sau 24 giờ, người bệnh đã có thể ngồi dậy, tập vận động và đi lại.

“Với những trường hợp ung thư trực tràng đã xâm lấn cơ quan lân cận, điều quan trọng là xây dựng đúng chiến lược điều trị ngay từ đầu. Sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa giúp nâng cao hiệu quả điều trị và tạo thêm cơ hội phục hồi cho người bệnh”, PGS.TS.BS Phạm Văn Năng chia sẻ.

Chỉ sau 24 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy, tập vận động và đi lại.

Sau nhiều tháng gắn bó với bệnh viện, ngày xuất viện trở thành dấu mốc đặc biệt đối với bệnh nhân và gia đình. Từ những ngày đầu lo lắng khi biết mình mắc ung thư đến lúc có thể tự đi lại và trở về nhà với sức khỏe ổn định là cả một hành trình dài của sự kiên trì.

Với ông Quới, niềm vui ngày ra viện dường như giản dị hơn rất nhiều người vẫn nghĩ: Chỉ là được ăn một bữa cơm cùng gia đình, được gặp lại những người thân đang chờ mình ở nhà, được tiếp tục sống những ngày bình thường mà trước đó từng có lúc tưởng như rất xa vời.

Bệnh nhân xúc động chia sẻ trong ngày ra viện: “Khi biết mình mắc ung thư và khối u đã xâm lấn sang cơ quan khác, tôi rất lo lắng. Có những giai đoạn điều trị khá mệt mỏi nhưng các bác sĩ luôn giải thích rõ tình trạng bệnh và động viên tôi cố gắng. Được trở về nhà với sức khỏe ổn định, tôi thực sự rất vui và biết ơn đội ngũ y bác sĩ Vinmec đã đồng hành cùng mình”.

Theo các bác sĩ, điều trị ung thư hiện nay không còn là nhiệm vụ của một chuyên khoa đơn lẻ. Đối với những trường hợp bệnh tiến triển hoặc có mức độ xâm lấn cao, việc phối hợp liên chuyên khoa và cá thể hóa đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân.

Đây cũng là định hướng mà Vinmec đang triển khai nhằm mang đến thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị ung thư hiện đại cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long.