Bị truy nã, người phụ nữ thay tên đổi họ trốn từ Nghệ An vào Bình Dương trong 20 năm

Ngày 22-10, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt, di lý Lữ Thị Hương (SN 1980, trú xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) từ Bình Dương về Nghệ An.

Trước đó, năm 2003 khi ở nhà tại bản Mồng, xã Châu Kim, Lữ Thị Hương đã tham gia vào đường dây mua bán chất ma túy. Ngày 5-12-2003, Hương bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng di lý Lữ Thị Hương từ Bình Dương về Nghệ An (Ảnh: Công an cung cấp)

Bị truy nã, Hương đã thay tên đổi họ, lý lịch bản thân và gia đình trốn vào các tỉnh phía Nam. Hương bị Công an TP Vinh phối hợp cơ quan chức năng bắt khi đang làm việc tại khu vực khu công nghiệp Tây B, phường Đông Hòa, TP Dĩ An, Bình Dương.



Hiện Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận Lữ Thị Hương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.