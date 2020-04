Bị "tra tấn" tinh thần chỉ vì không còn trinh tiết, nữ sinh đau đớn tự sát nhiều lần và qua đời sau nửa năm nằm viện

Trang The Paper đưa tin ngày 12/4, nữ sinh từng khiến dư luận thương cảm năm ngoái đã qua đời. Luật sư đảm nhận vụ án của cô cho biết, cô gái đã nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt hơn nửa năm qua cuối cùng đã rời bỏ thế giới.

Nữ sinh đáng thương này là Bao Lệ (tên nhân vật đã được thay đổi). Mẹ Bao Lệ chia sẻ với truyền thông: "Nếu nó không gặp tên Mâu thì sẽ không xảy ra những sự việc này". Bà cũng cho biết, trong hơn nửa năm Bao Lệ nằm viện vì tự tử, gia đình tên Mâu chỉ trả một phần nhỏ viện phí và chưa từng đến thăm con gái bà. Bà cũng cho biết, mình sẽ không từ bỏ đấu tranh, nhất định sẽ đòi lại công lý cho Bao Lệ.

Theo hồ sơ vụ án, Bao Lệ là trưởng nhóm văn nghệ, tên Mâu là phó chủ tịch hội sinh viên trường đại học Bắc Kinh. Cả 2 vẫn hạnh phúc cho đến ngày tên Mâu phát hiện Bao Lệ không còn trinh trắng.

Bao Lệ là một nữ sinh xinh xắn và hòa đồng trong mắt bạn học.

Hắn bắt đầu bộc lộ tính khí bất thường và sự biến thái của mình. Hắn buộc người yêu phải mô tả chi tiết những lúc quan hệ nam nữ với người yêu cũ, liệt kê tất cả những cách làm tình; yêu cầu đối phương chụp ảnh khỏa thân để "phạt"; bị ép phá thai và tiến hành phẫu thuật triệt sản.

Ngày 9/10/2019, Bao Lệ tự sát và rơi vào tình trạng hôn mê sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ thông báo nữ sinh đã chết não. Mẹ Bao Lệ sau đó phát hiện ra sự tình liên quan đến nam sinh họ Mâu khi đọc lịch sử trò chuyện của con gái và người yêu.

Bao Lệ đã đổi biệt danh trên Wechat của người yêu thành "Chủ nhân", tên Mâu đặt lại biệt danh của đối phương thành "Em là con chó của Mâu". Trong một lần cãi nhau, tên Mâu đã ép Bao Lệ nói câu: "Em là con chó của anh" và cô đã chấp nhận.

Nữ sinh đáng thương tin vào lời nói của đối phương, rằng con gái không còn trinh trắng là đã phạm lỗi lớn, không còn phẩm giá nữa. Cô luôn lo sợ, một khi Mâu rời bỏ thì sẽ chẳng còn ai có thể tiếp nhận mình. Chính vì thế, cô điên cuồng làm theo mọi sai khiến của đối phương.

Ngày 11/6/2019, cả hai cãi nhau và tên Mâu đã nói: "Chẳng phải em đã hứa với anh, em rời xa anh thì em sẽ đi chết sao?". Sau đó, Bao Lệ đã cắt cổ tay trong ký túc xá nhưng bị thương không nặng lắm.

Tháng 7/2019, Bao Lệ dọn đến chung sống cùng tên Mâu ở Bắc Kinh. Cả hai vẫn không ngừng tranh cãi trong thời gian này, nhưng mỗi khi cô gái muốn rời đi, hắn đều dùng lời nói đe dọa cô.

Hắn buộc cô phải thề sẽ cô độc đến già nếu chia tay với hắn. Hắn ép cô mang thai rồi đi phá thai để nắm giữ được bệnh án đó; nhưng cô phản đối. Sau cùng, hắn đề nghị cô đi phẫu thuật triệt sản.

Tháng 8/2019, Bao Lệ về quê nghỉ hè. Tên Mâu liên tục mắng chửi cô qua Wechat.

Chiều ngày 9/10/2019, Bao Lệ mua 2 hộp thuốc say tàu xe tự sát và thuê một phòng khách sạn. Trước khi chết, cô viết trên Weibo ở chế độ "Chỉ mình tôi": Sinh mạng của tôi là do trời, không phải do tôi.

Những tin nhắn và dòng trạng thái cuối cùng của Bao Lệ.

Hiện tại, tên Mâu đang công tác tại Nội Mông. Hắn luôn giải thích với truyền thông rằng, vụ tự tử của bạn gái cũ không liên quan gì đến hắn. Tuy nhiên, theo lịch sử trò chuyện trên Wechat, ngày hôm đó Bao Lệ đã nhiều lần cố gắng liên lạc với tên Mâu nhưng hắn không bắt máy. 3 tin nhắn cuối cùng Bao Lệ đã gửi cho hắn:

"Điều đáng tiếc nhất cuộc đời này không gì hơn phải kết thúc thế này".

"Gặp được anh là tia sáng rực rỡ, còn em chỉ là một thứ rác rưởi"

Khi tên Mâu nhận ra tình hình khá nghiêm trọng, hắn gửi tin nhắn cho cô: "Má mi ơi, người đang ở đâu, cục cưng nhớ người lắm". (Tên Mâu thường gọi Bao Lệ là má mi). Bao Lệ nhắn tin trả lời: "Hôm nay, má mi cầu xin cục cưng tha thứ".

Trong tối hôm đó, tên Mâu cùng 1 người bạn đã dựa theo GPS để tìm đến vị trí của Bao Lệ. Sau đó, họ đã đưa cô vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện tại, vụ án của cô nữ sinh trường Đại học Bắc Kinh vẫn chưa có kết quả cuối cùng, cảnh sát đang tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ.

Nguồn: The Paper, 163