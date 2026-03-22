Kể từ khi tham gia chung bộ phim, loạt hint của Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng đang khiến cư dân mạng đặt nghi vấn cả hai phim giả tình thật. Giữa lúc tin đồn chưa kịp hạ nhiệt, mới đây Võ Điền Gia Huy tiếp tục khiến dân tình đứng ngồi không yên khi đăng tải loạt ảnh cực tình tứ với Lê Tam Triều Dâng mới trên trang cá nhân.

Trong loạt khoảnh khắc này, Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng diện trang phục đơn giản, cùng đeo kính râm, tạo dáng nhí nhố. Đáng chú ý, biểu cảm thoải mái, tự nhiên của cả hai khiến netizen càng thêm nghi ngờ về mối quan hệ đằng sau. Đi kèm loạt ảnh, nam diễn viên còn viết dòng trạng thái úp mở: "Tối qua chốt deal, sáng nay chốt kèo cà phê".

Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng hẹn hò cà phê với nhau

Những cử chỉ ngọt ngào khi chụp ảnh cùng nhau khiến cư dân mạng càng thêm nghi ngờ về mối quan hệ giữa cả hai

Dưới phần bình luận, cư dân mạng nhanh chóng dậy sóng. Hàng loạt ý kiến bày tỏ sự thích thú trước loạt khoảnh khắc này, liên tục khen cả hai quá đẹp đôi. Bên cạnh những lời khen visual, nhiều netizen cũng để lại bình luận cho rằng Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng dường như không còn muốn giấu mối quan hệ. Từ việc thoải mái tương tác ngoài đời, đến những cử chỉ thân mật tại sự kiện và giờ là bộ ảnh đời thường đầy gần gũi, tất cả khiến dân tình tin rằng cặp đôi đang ngầm công khai.

Sau loạt hint đáng ngờ, cư dân mạng không khỏi nghi vấn Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng phim giả tình thật

Trước đó, tại một sự kiện, Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng thu hút sự chú ý khi có màn tương tác cực thân mật. Lọt vào ống kính là khoảnh khắc Võ Điền Gia Huy khẽ vòng tay qua eo đàng gái khi chụp ảnh trên thảm đỏ. Cả 2 cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm, tạo dáng couple trước hàng trăm người. Khi bước ra khỏi thảm đỏ, Lê Tam Triều Dương còn vỗ nhẹ vào ngực Võ Điền Gia Huy, làm dân tình được phen rần rần.

Cư dân mạng còn "đào" lại một đoạn clip phỏng vấn trước đó, trong đó Võ Điền Gia Huy từng vô tình để lộ "gu yêu" của mình. Nam diễn viên chia sẻ rằng: "Người nào em càng ghẹo là em càng thích". Ngay lập tức, netizen liên hệ đến việc nam diễn viên liên tục "cà khịa", chọc ghẹo Lê Tam Triều Dâng mỗi khi cả hai xuất hiện cùng nhau, từ hậu trường cho đến các sự kiện.

Không dừng lại ở đó, tại buổi họp báo ra mắt phim của cả hai, khi nhận được câu hỏi thẳng về nghi vấn phim giả tình thật, Võ Điền Gia Huy tiếp tục có màn trả lời nửa kín nửa hở: "Chắc chắn là có tình đó, nhưng mà tình gì thì tụi em xin giấu nhẹm. Thời gian sẽ trả lời cho mọi người".

Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng bùng nổ visual khi đứng cạnh nhau

Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng có "chemistry" bùng nổ từ trong phim đến ngoài đời thực

