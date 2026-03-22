Sau khi ly hôn, những chia sẻ, hành động của Tóc Tiên đều nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Mới đây, Tóc Tiên đu trend mở mắt thể hiện sự đồng ý khi nghe một câu giống với câu chuyện của mình. Trong clip 40 giây, nữ ca sĩ gây chú ý khi vô tình hé lộ nhiều chi tiết liên quan đến chuyện tình cảm trong quá khứ.

Tóc Tiên vô tình tiết lộ từng trải qua một mối quan hệ bị "cắm sừng" nhưng vẫn tha thứ, cãi bạn bè để bảo vệ người yêu, tin rằng có thể thay đổi đối phương. Đáng nói, trong clip này Tóc Tiên còn thừa nhận đã nhiều lần "lò vi sóng", nghĩa là chia tay nhưng tái hợp. Ngoài ra, nữ ca sĩ thừa nhận đã "lụy" kéo dài suốt 3 tháng sau khi tan vỡ. Những thông tin này nhanh chóng khiến netizen xôn xao. Không ít người ngỡ ngàng bởi hình ảnh Tóc Tiên trong mắt công chúng lâu nay luôn là một cô gái mạnh mẽ, cá tính, độc lập. Việc cô từng có giai đoạn yếu mềm, yêu hết mình và chấp nhận tổn thương khiến nhiều người cảm thấy khó ngờ.

Thái độ của Tóc Tiên khi nghe đến câu "từng luỵ trên 3 tháng" sau khi chia tay

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận từng trải qua giai đoạn "lò vi sóng"

Mặc dù hé lộ nhiều góc khuất từng âm thầm trải qua nhưng Tóc Tiên hoàn toàn không xác nhận những trải nghiệm này thuộc về mối quan hệ cụ thể nào trong quá khứ. Cách chia sẻ nửa kín nửa mở khiến câu chuyện dừng lại ở mức gợi mở, đủ để khán giả suy đoán nhưng không đủ dữ kiện để khẳng định. Chính vì vậy, việc vội vàng gán ghép những chi tiết này với cuộc hôn nhân vừa khép lại giữa Tóc Tiên và Touliver được xem là không phù hợp.

Về phía Tóc Tiên, bên dưới bài đăng này, cô chỉ vui vẻ đáp lại: "Nào không trêu bạn" chứ không nói rõ đã từng trải qua những việc trên với nhân vật nào.

Khi một câu chuyện cá nhân chưa được xác thực rõ ràng, mọi suy diễn đều có thể vô tình làm sai lệch bản chất vấn đề, thậm chí tạo thêm áp lực không đáng có cho người trong cuộc. Trong bối cảnh đời tư của nghệ sĩ vốn luôn là đề tài nhạy cảm, ranh giới giữa chia sẻ và suy đoán càng cần được nhìn nhận một cách tỉnh táo hơn.

Tóc Tiên không nêu đích danh bất kì ai mà chỉ phản ứng vui vẻ khi tự khui những bí mật trong tình yêu (Ảnh: Threads)

Dễ nhận thấy nhất là tần suất hoạt động trên mạng xã hội của Tóc Tiên tăng lên đáng kể sau khi trở về hội độc thân. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như đi chơi cùng bạn bè, du lịch, tập luyện thể thao hay đơn giản là những shoot hình khoe vóc dáng. Năng lượng tích cực, vui vẻ mà nữ ca sĩ lan tỏa khiến nhiều người có cảm giác cô đang tận hưởng cuộc sống độc thân một cách trọn vẹn.

Về việc bị nói là cố tỏ ra ổn sau khi tan vỡ, Tóc Tiên nói: "Chị không phải là người cố thể hiện cho người khác thấy những gì mình không có. Mong em thêm niềm tin vào những di chứng ngọt ngào của sự tan vỡ". Không dừng lại ở đó, Tóc Tiên còn chia sẻ thêm về việc chăm sử dựng mạng xã hội: "Sao em không nghĩ là dạo này em 'quan tâm' chị nhiều hơn, chứ trước giờ chị luôn đăng mạng xã hội như vậy. Đợt dịch còn đăng mấy chục story mỗi ngày, và bikini thì luôn khoe dáng mỗi độ hè sang. Xin cảm ơn các bạn đã yêu thương chị hơn".

Tóc Tiên khẳng định không cố tỏ ra mình ổn, cô chỉ cập nhật cuộc sống như trước kia

