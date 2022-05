Bị tố mỉa mai vợ Justin Bieber, Selena Gomez lên tiếng

Mọi chuyện bắt đầu khi Hailey - vợ của Justin Bieber - đăng tải một video chia sẻ cách dưỡng da hàng ngày của cô trên nền tảng TikTok. Sau đó không lâu, Selena Gomez cũng chia sẻ cách dưỡng da của riêng cô trên nền tảng này. Ngoài ra, biểu cảm gương mặt của cựu ngôi sao Disney trong video cũng có phần khó chịu, liên tục đảo mắt.

Ngay sau khi video này được đăng tải, một số khán giả cho rằng giọng ca Lose you to love me đang có ý mỉa mai vợ của tình cũ. 'Tôi biết cô ấy đang muốn nhắc tới ai rồi", "Hình như cô ấy đang cố chế giễu người mà chúng ta đều biết là ai phải không"... - một số bình luận phía dưới video của Selena Gomez.

Selena Gomez đã đăng tải video dưỡng da ngay sau khi Hailey Bieber đăng tải. (Ảnh: Page Six)

Sau khi bị cáo buộc quá nhiều, nữ ca sĩ cuối cùng cũng đã lên tiếng. "Đây là lí do tôi tin rằng cần phải chăm sóc sức khỏe tinh thần của bản thân. Tôi không biết tôi đã làm gì nhưng tôi rất xin lỗi. Tôi không có ý gì xấu cả", Selena khẳng định. Ngoài ra, bạn gái cũ của Justin Bieber cũng khẳng định sẽ sớm xóa video để tránh gây hiểu nhầm và những bình luận tiêu cực từ khán giả. Ở thời điểm hiện tại, Selena đã tắt khả năng bình luận trên video này.

Trước đó, Hailey cũng từng lên tiếng cầu xin cộng đồng mạng dừng mỉa mai, miệt thị và so sánh cô với tình cũ của chồng. "Thời gian trôi qua đã quá đủ rồi", người mẫu 25 tuổi mở đầu lời chia sẻ, "Tôi đang quan tâm đến công việc kinh doanh của mình. Tôi không làm bất cứ điều gì, tôi không nói bất cứ điều gì. Làm ơn hãy để tôi yên".

Nguồn: Just Jared