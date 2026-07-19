Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài viết của một tài khoản cá nhân phản ánh việc gặp vấn đề về sức khỏe sau khi sử dụng đồ ăn tại một quán gà rán nổi tiếng ở Hà Nội. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến bình luận.

Theo nội dung được chia sẻ, người đăng cho biết đã cùng người thân đặt một đơn hàng mang về vào tối 15/7. Khách hàng phản ánh khi nhận đồ phát hiện cửa hàng giao thiếu một phần món ăn và đã liên hệ để được giao bổ sung.

Bài đăng đang gây xôn xao MXH (Ảnh: Threads)

Người đăng cũng cho biết sau khi dùng bữa, bản thân xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn nhiều lần, trong khi người đi cùng có biểu hiện đau bụng và đi ngoài. Theo bài đăng, người này được đưa vào bệnh viện trong đêm và được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột.

Thông tin vụ việc được khách hàng đăng tải (Ảnh: Threads)

Sau khi nắm được vụ việc, chúng tôi đã liên hệ với đại diện Nollowa Chicken, cơ sở Thụy Khuê để xác minh thông tin.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện cửa hàng xác nhận đã tiếp nhận phản ánh của khách hàng liên quan đến việc nghi gặp vấn đề sức khỏe sau khi sử dụng sản phẩm của quán vào tối 15/7.

Theo đại diện cửa hàng, đơn hàng hôm đó là đơn được mua mang về và có hai người cùng sử dụng. "Một người có biểu hiện đau bụng và phải nhập viện, trong khi người còn lại ăn cùng suất nhưng không ghi nhận triệu chứng bất thường", đại diện quán cho biết.

Phía cửa hàng cho biết ngay sau khi tiếp nhận phản ánh đã tiến hành kiểm tra lại toàn bộ quy trình chế biến và nguồn nguyên liệu sử dụng trong ngày.

Quán ăn Nollowa Chicken (Thụy Khuê) - Ảnh: BlogAnChoi

Theo chia sẻ, gà của quán được nhập tươi hằng ngày và chỉ chế biến sau khi có đơn đặt hàng. Dầu chiên được duy trì ở nhiệt độ khoảng 180 độ C, thời gian chiên từ 15 đến 20 phút theo quy trình của cửa hàng.

Đại diện cửa hàng cũng cho biết đã rà soát hạn sử dụng của các nguyên liệu sử dụng trong ngày và không phát hiện dấu hiệu bất thường. Đồng thời, đơn vị cho biết từ thời điểm xảy ra sự việc đến nay chưa ghi nhận thêm phản ánh nào khác từ các khách hàng sử dụng sản phẩm trong cùng khoảng thời gian.

Về nguyên nhân khiến khách hàng gặp vấn đề sức khỏe, phía cửa hàng cho rằng hiện chưa có căn cứ để xác định tình trạng này xuất phát từ món ăn của quán.

Theo đại diện đơn vị, có thể còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng như cơ địa của người sử dụng hoặc việc kết hợp với các loại thực phẩm khác. Tuy nhiên, đây là nhận định của phía cửa hàng và không phải kết luận chuyên môn.

Bên cạnh đó, đại diện cửa hàng cũng cho biết đã chủ động cung cấp số điện thoại của bộ phận văn phòng để khách hàng liên hệ trao đổi và xử lý vụ việc. Tuy nhiên, theo phản hồi từ phía quán, đến thời điểm hiện tại đơn vị chưa nhận được liên hệ lại của khách hàng, trong khi phản ánh đã được đăng tải trên Google và các nền tảng mạng xã hội.

Hiện, vụ việc đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các thông tin mới dừng ở phản ánh của khách hàng và phản hồi từ phía cửa hàng.