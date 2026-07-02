Cửa hàng GS25 tại 4 - 6 ngõ 36 Duy Tân tạm ngừng đón khách, xuất hiện công nhân tháo dỡ biển hiệu

Chiều 1/7, ghi nhận thực tế tại cửa hàng GS25 có địa chỉ số 4 - 6 ngõ 36 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội - địa điểm từng được nhắc đến trong vụ việc thực phẩm gây xôn xao thời gian qua - cho thấy cửa hàng hiện không đón khách dù biển hiệu GS25 vẫn còn được treo phía trước.

Clip: Như Hoàn

Theo quan sát, bên trong cửa hàng vẫn sáng đèn và có nhân viên làm việc. Tuy nhiên, khu vực bán hàng không ghi nhận hoạt động phục vụ khách như thường lệ.

Đáng chú ý, phía trước cửa hàng xuất hiện công nhân đang tiến hành tháo dỡ, gỡ bỏ một số thông tin trên biển hiệu và mặt tiền cửa hàng. Hoạt động này thu hút sự chú ý của nhiều người đi qua khu vực.

Hiện phía cửa hàng chưa có thông báo được niêm yết tại chỗ về lý do tạm ngừng đón khách.

Cửa hàng GS25 tại địa chỉ 4 - 6 ngõ 36 Duy Tân

Cửa hàng treo biển tạm đóng cửa

Phía trước cửa hàng xuất hiện công nhân đang tiến hành tháo dỡ, gỡ bỏ một số thông tin trên biển hiệu và mặt tiền cửa hàng

Các chi nhánh GS25 khác hoạt động bình thường nhưng có sự điều chỉnh gây chú ý

Trong khi đó, cách địa điểm trên không xa, cửa hàng GS25 tại ngõ 11 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội vẫn mở cửa và duy trì hoạt động kinh doanh bình thường.

Tuy nhiên, so với trước đây, nhiều thay đổi đã được ghi nhận. Cụ thể, các quầy phục vụ đồ ăn chế biến sẵn như chả cá, tokbokki, xúc xích nóng cùng một số mặt hàng đồ uống từng được hiển thị trên bảng menu điện tử hiện đều đã tạm ngừng phục vụ. Khách đến mua sắm chỉ có thể lựa chọn các sản phẩm đóng gói, đồ ăn và thức uống được bày bán sẵn trên các kệ hàng trong cửa hàng.

Cửa hàng GS25 tại ngõ 11 Duy Tân, phường Cầu Giấy vẫn hoạt động bình thường

Tuy nhiên các quầy phục vụ đồ ăn chế biến sẵn như chả cá, tokbokki, xúc xích nóng cùng một số mặt hàng đồ uống từng được hiển thị trên bảng menu điện tử hiện đều đã tạm ngừng phục vụ

Khách đến mua sắm chỉ có thể lựa chọn các sản phẩm đóng gói, đồ ăn và thức uống được bày bán sẵn trên các kệ hàng trong cửa hàng

Trong khi đó, ghi nhận vào khoảng 17h cùng ngày tại một cửa hàng GS25 trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Xuân Hòa, TP.HCM) cho thấy hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường. Khu vực quầy đồ ăn và thức uống chế biến tại chỗ vẫn phục vụ khách, liên tục có người ra vào lựa chọn sản phẩm và thanh toán.

Cửa hàng GS25 trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Xuân Hòa, TP.HCM)

Tuy nhiên, do lượng khách mua khá đông vào thời điểm ghi nhận, nhiều mặt hàng ăn nhanh đã rơi vào tình trạng hết hàng hoặc chỉ còn số lượng ít.

Nhiều mặt hàng ăn nhanh đã rơi vào tình trạng hết hàng hoặc chỉ còn số lượng ít

Cửa hàng vẫn hoạt động bình thường và thu hút đông khách ghé mua

Trước đó, liên quan đến vụ lùm xùm về việc bị phản ánh về điều kiện vệ sinh tại 1 cơ sở ở Hà Nội, GS25 Việt Nam đã phát đi thông cáo báo chí chính thức. Trong thông cáo, GS25 cho biết ngay sau khi tiếp nhận phản ánh từ khách hàng, cộng đồng và truyền thông, đơn vị đã chủ động tiến hành rà soát nội bộ, đánh giá các quy trình vận hành tại cơ sở liên quan.

Đồng thời, doanh nghiệp cho biết đang tích cực phối hợp và làm việc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh, đánh giá khách quan các nội dung được phản ánh cũng như điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa điểm liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo GS25, doanh nghiệp tin rằng sự phối hợp giữa cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước sẽ góp phần bảo đảm tính minh bạch, khách quan của thông tin, giúp người tiêu dùng tiếp cận đầy đủ các thông tin chính thức và đáng tin cậy.

Đơn vị cũng cho biết thường xuyên rà soát các quy trình vận hành nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống. GS25 khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng và cập nhật thông tin chính thức tới các cơ quan báo chí khi có kết quả xác minh từ cơ quan có thẩm quyền.