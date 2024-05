Bị "tố" không công khai quỹ hội phụ huynh: Lãnh đạo trường THCS ở Huế nói gì?

Trả lời PV VTC News, lãnh đạo Trường THCS Chu Văn An (TP Huế) cho biết, hiện trường có hơn 2.300 học sinh. Từ đầu năm học, việc 50% đưa vào quỹ phụ huynh trường và 50% đưa vào quỹ phụ huynh lớp nằm trong quy chế của ban đại diện cha mẹ học sinh.

"Đây là quy định của hội phụ huynh đã được thống nhất trong phiên họp đầu năm học và Trường Chu Văn An thuộc dạng thu quỹ hội phụ huynh ở mức thấp so với các trường khác ", lãnh đạo Trường THCS Chu Văn An khẳng định.

Theo lãnh đạo Trường THCS Chu Văn An, việc thu quỹ phụ huynh được triển khai theo từng kỳ học (quỹ của trường được chuyển vào tài khoản của trường) và 50% tiền trích đưa vào quỹ phụ huynh trường có thu chi công khai và công bố trong các đại hội của hội cha mẹ học sinh và được cập nhật ở bộ phận kế toán. Việc đóng quỹ này là trên tinh thần tự nguyện của từng phụ huynh. Có phụ huynh đóng góp ít, có phụ huynh đóng góp nhiều và có trường hợp không đóng.

Trường THCS Chu Văn An (TP Huế). (Ảnh: PĐ)

Số tiền này phục vụ vào các hoạt động cụ thể như chi tiền cho các học sinh giỏi; thi năng khiếu; các hoạt động thể dục thể thao... khi nhận đều có chữ ký, biên nhận.

" Ngoài ra, số tiền này còn trích để hỗ trợ phần thưởng ở các dịp như có thành tích học tập tốt, lễ tri ân ra trường... các hỗ trợ đều công khai. Mọi thu chi có kê khai rõ ràng, tất cả quỹ hội cha mẹ học sinh chỉ hướng đến phục vụ cho học sinh. Mới đây, từ chính nguồn quỹ này, trường đã tặng 27 thẻ Bảo hiểm Y tế cho học sinh nghèo ", lãnh đạo Trường THCS Chu Văn An thông tin.

Trước đó một phụ huynh có con theo học tại Trường THCS Chu Văn An có đơn phản ánh việc nhà trường chưa rõ ràng trong việc thu - chi quỹ phụ huynh.

Theo đơn thư, đầu năm học, mỗi học sinh đều nộp quỹ lớp 500 nghìn đồng. Trong đó 250 nghìn/học sinh là quỹ lớp, 250 nghìn đồng/học sinh thì thủ quỹ hội cha mẹ học sinh chuyển qua thủ quỹ của trường. Như vậy là nhà trường thu quỹ hội cha mẹ học sinh là sai quy định.

Ngoài ra, trong đơn, vị phụ huynh còn phản ánh việc giáo viên tên N.T.D.H dạy môn Tiếng Anh tại trường THCS Chu Văn An mở lớp dạy thêm học sinh mà giáo viên này đang đứng lớp. Theo phụ huynh, việc daỵ thêm của cô giáo H. là sai quy định (Điều 4 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT).

Với phản ánh này, lãnh đạo Trường THCS Chu Văn An cho rằng, hiện nay chưa có luật nào cấm dạy thêm, việc dạy thêm học thêm phải đúng theo quy định, phải dạy ở trung tâm, có giấy phép, có theo dõi...

Năm học 2023 - 2024, để quản lý việc dạy thêm, học thêm, nhà trường có yêu cầu các giáo viên đăng ký dạy thêm, và phải có cam kết. Rất nhiều giáo viên trong trường đăng ký và có bản cam kết với nhà trường. Tuy nhiên, với trường hợp của cô giáo N.T.D.H nhà trường sẽ cho kiểm tra, xác minh và chấn chỉnh.