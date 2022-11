Bị soi gầy "trơ xương", công ty quản lý tuyên bố sức khỏe Han So Hee bình thường

Mới đây, Han So Hee tham dự một sự kiện ở Bangkok, Thái Lan. Tạp chí Vogue Thái Lan sau đó đã đăng tải đoạn video phỏng vấn nữ diễn viên. Tuy nhiên, hình ảnh này đã trở thành tâm điểm bàn luận của dư luận. Nguyên nhân vì Han So Hee trông gầy hơn rất nhiều so với trước đây. Nhiều người bày tò sự lo lắng với tình trạng sức khỏe của người đẹp.

Vào ngày 22/11, công ty quản lý đã có phản hồi chính thức về tình trạng sức khỏe của Han So Hee. Công ty đã trấn an người hâm mộ và thông báo cô hoàn toàn khỏe mạnh.

"Video phỏng vấn gây xôn xao đã được quay gần đây nhưng sức khỏe của Han So Hee không có vấn đề gì cả", đại diện công ty cho biết.

Tuy nhiên, câu trả lời của công ty không khiến dân mạng hài lòng. Trước đó, nữ diễn viên từng bị thương khi đóng phim phải phẫu thuật.

Hồi tháng 8, nữ diễn viên có những bài đăng bất thường trên mạng xã hội. Han So Hee đăng nhiều hình ảnh, bức tranh hầu hết có màu đỏ, hình vẽ liên quan đến cảm xúc và thân thể của một người phụ nữ và có những thông điệp kỳ lạ. Người hâm mộ cho rằng cô đang gặp vấn đề về tâm lý. Nhưng nữ diễn viên và công ty đều không lên tiếng phản hồi về những nghi ngờ này.

Han So Hee gần đây đã được xác nhận tham dự Giải thưởng Nghệ sĩ châu Á (AAA) 2022 được tổ chức tại Nhật Bản vào ngày 13/2. Cô cũng vừa hoàn thành những cảnh quay của bộ phim kinh dị do Netflix sản xuất Gyeongseong Creature.