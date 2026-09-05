Bị rắn độc cắn vào chân, người đàn ông 52 tuổi làm điều dại dột rồi bị cắn thêm lần nữa

Theo Kunming Daily , vào sáng sớm, ông A-Qiang (tên đã được thay đổi), 52 tuổi, nông dân tại Phú Dương, Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) đang làm việc trên cánh đồng thì bất ngờ cảm thấy đau nhói ở bắp chân trái. Khi kiểm tra kỹ, ông phát hiện mình bị rắn độc cắn và vết thương đang chảy máu nhiều.

Trong lúc giận dữ, A-Qiang cầm cuốc đuổi theo con rắn để đánh nhưng chẳng những không làm gì được nó mà còn bị cắn thêm một lần nữa. Cuối cùng, con rắn đã trốn thoát.

A-Qiang cố chịu đựng cơn đau, trở về nhà và được vợ giúp gọi xe cấp cứu để đến cơ sở Chiết Giang (Zhijiang Campus) Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y khoa Chiết Giang. Đội ngũ y tế tiếp nhận cấp cứu cho biết, khi nhập viện, bắp chân trái của bệnh nhân đã bị sưng tấy nghiêm trọng và đau đớn dữ dội.

Các bác sĩ đã lập tức làm sạch vết thương và hút dịch bằng áp lực âm. Dựa trên mô tả của bệnh nhân về hình dáng con rắn, các bác sĩ tiêm chính xác loại huyết thanh kháng nọc độc phù hợp với cả "ngũ bộ xà" (rắn hổ đất/rắn hổ chuông mũi hếch) và nọc rắn lục. Sau đó, ông được nhập viện để điều trị chống viêm và giảm sưng.

May mắn, bệnh nhân hồi phục tốt và vài ngày sau đó được xuất viện để tiếp tục dưỡng bệnh tại nhà.

Ảnh minh họa.

Các chuyên gia lưu ý, khi không may bị rắn cắn, điều đầu tiên cần làm là giữ bình tĩnh. Người bị cắn nên nhanh chóng rời khỏi khu vực có rắn để tránh bị tấn công lần nữa. Nếu điều kiện cho phép, có thể ghi nhớ đặc điểm hoặc chụp lại hình ảnh con rắn để hỗ trợ bác sĩ nhận diện, từ đó xác định chính xác họ rắn để dùng đúng loại huyết thanh đơn giá hoặc đa giá. Lưu ý, tuyệt đối không nên đuổi theo hay tấn công rắn độc sau khi bị cắn, vì hành động này có thể kích động con rắn và gây thêm thương tích.

Nạn nhân cần tháo nhẫn, vòng tay hoặc các vật dụng bó sát ở chi bị cắn vì vùng tổn thương có thể sưng nề nhanh, dễ gây ra hội chứng chèn ép khoang dẫn đến hoại tử thiếu máu cục bộ. Vết thương nên được rửa nhẹ nhàng bằng nhiều nước sạch hoặc nước xà phòng trong khoảng 15-20 phút để giảm lượng nọc độc còn sót lại trên da. Sau đó, dùng băng gạc sạch che phủ vết thương để tránh nhiễm trùng.

Tuyệt đối không tự ý rạch vết thương hay nặn máu với mục đích hút nọc độc, không cố tình dùng dây garô thắt chặt chi. Việc garô sai cách không ngăn được nọc độc mà còn làm tăng nguy cơ hoại tử chi và gây sốc nhiễm độc khi nới lỏng vòng thắt. Người dân cũng không được đắp các loại lá cây, thuốc nam theo kinh nghiệm truyền miệng vì dễ gây nhiễm trùng huyết nghiêm trọng.

Sau sơ cứu ban đầu, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng điều trị rắn cắn trong thời gian sớm nhất. Trong lúc di chuyển, cần cố định chi bị cắn bằng nẹp giống như cố định gãy xương, hạn chế cử động và giữ phần chi bị cắn thấp hơn hoặc ngang bằng với vị trí tim để làm chậm quá trình vận chuyển nọc độc theo hệ tuần hoàn và hệ bạch huyết về tim.