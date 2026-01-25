Bi Rain vừa gây xôn xao dư luận khi lớn tiếng chỉ trích fan trong concert của mình, nhưng nhanh chóng phải hối hận. Sự việc xảy ra trong concert của nam ca sĩ tại Taipei Arena, Đài Loan, Trung Quốc. Khi Bi Rain đang khuấy động đám đông, khuyến khích họ hát và nhảy theo, anh nhận thấy một fan nữ ở hàng ghế đầu chỉ đang cầm điện thoại ghi hình anh thay vì "quẩy" cùng người khác.

Ông xã Kim Tae Hee lập tức chỉ vào fan này và hỏi tại sao cô không nhảy. Fan nữ này đáp lại bằng cách chỉ vào tai và cố nói điều gì đó, nhưng Bi Rain không hiểu. Bi Rain lại yêu cầu cô hát theo, thậm chí còn đếm ngược, nhưng fan này vẫn không làm theo. Sau đó, nam ca sĩ đình đám bỏ đi, trông có vẻ hơi bực bội.

Bi Rain phát hiện 1 fan nữ không "quẩy" theo lời anh mà chỉ chăm chăm dùng điện thoại ghi hình. Ảnh: Koreaboo

Anh ra hiệu cho fan nữ này bỏ điện thoại xuống và ca hát, nhảy múa với người xung quanh. Ảnh: Koreaboo

Tuy nhiên fan nữ này không làm theo, khiến Bi Rain bực bội. Ảnh: Koreaboo

1 ngày sau đó, fan này đã đăng bài lên Threads và tag Bi Rain. Cô giải thích rằng mình là người khiếm thính nên không nghe được những gì nam ca sĩ nói. Cô cũng giải thích rằng mình không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu và lo lắng rằng mình có thể tỏ ra thô lỗ hoặc thiếu tôn trọng Bi Rain khi không làm theo lời anh.

May mắn thay, Bi Rain đã nhìn thấy bài đăng và phản hồi bằng một lời xin lỗi chân thành. Nam ca sĩ viết rằng anh không nhận ra fan có vấn đề về thính lực, thừa nhận rằng hành vi và thái độ của anh đối với fan trong lúc đó không được chu đáo cho lắm. Ngày fan đăng bài giải thích cũng là sinh nhật cô, nên Bi Rain đã "đền bù" bằng cách chúc mừng sinh nhật, cảm ơn cô vì đã đến xem concert.

Sau cùng, nam thần Kpop đình đám thừa nhận đó là một bài học kinh nghiệm đối với anh, và hứa sẽ chú ý và chu đáo hơn trong các buổi hòa nhạc tương lai. Lời xin lỗi của Bi Rain nhanh chóng được cư dân mạng hưởng ứng. Netizen bình luận rằng đây chỉ là tình huống hiểu lầm nhưng Bi Rain đã nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi bằng sự chân thành và quý trọng fan.

Bi Rain nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến fan khiếm thính. Ảnh: Koreaboo

Bi Rain có tên thật Jung Ji Hoon, sinh ngày 25/6/1982 tại Seoul. Anh là ca sĩ, diễn viên, vũ công, nhà sản xuất và doanh nhân giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Anh được xem là “huyền thoại thế hệ đầu” của Kpop hiện đại và là một trong những nghệ sĩ đầu tiên đưa Hallyu lan rộng ra toàn cầu.

Bi Rain sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, mẹ bệnh nặng và mất khi anh vẫn còn là thực tập sinh, trở thành động lực lớn thúc đẩy anh theo đuổi sự nghiệp. Anh ra mắt năm 2002 dưới trướng JYP Entertainment sau thời gian dài làm thực tập sinh và từng bị từ chối nhiều lần vì ngoại hình không "đúng chuẩn". Tuy nhiên, khả năng vũ đạo và biểu cảm sân khấu độc đáo đã đưa anh thành “át chủ bài” của JYP.

Album It's Raining năm 2004 đã đưa Bi Rain trở thành siêu sao châu Á, giúp tên tuổi anh bùng nổ tại Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và các nước Đông Nam Á. Chuỗi hit như Bad Guy, How to Avoid the Sun, I Do, Rainism trở thành biểu tượng pop châu Á thập niên 2000. Bi Rain cũng là nghệ sĩ Hàn đầu tiên tổ chức concert quy mô lớn ở Mỹ và tham dự chương trình truyền hình nổi tiếng như The Oprah Winfrey Show.

Bi Rain là nam ca sĩ kiêm diễn viên solo đình đám 1 thời. Ảnh: Waterbomb

Song song với ca hát, ông xã kim Tae Hee hoạt động mạnh ở lĩnh vực diễn xuất. Anh thăng hạng sao quốc tế nhờ Full House (2004) - bộ phim tạo làn sóng Hallyu rộng khắp châu Á. Anh còn tham gia các dự án quốc tế như Speed Racer (2008) và đặc biệt là Ninja Assassin (2009), giúp anh giành giải thưởng MTV Movie Award cho Nam diễn viên xuất sắc. Những năm sau này, anh tiếp tục ghi dấu với My Lovely Girl, Sketch, các show giải trí như The Unit, Season B Season…

Năm 2013, anh và nữ diễn viên "quốc bảo nhan sắc" Kim Tae Hee chính thức công khai hẹn hò. Cặp đôi tổ chức đám cưới giản dị vào năm 2017, gây chú ý vì lối sống kín tiếng, không phô trương. Hiện tại họ có hai con gái và được xem là một trong những gia đình kiểu mẫu của showbiz Hàn.

Trong hơn 2 thập kỷ sự nghiệp, Bi Rain giữ vững phong độ ở tuổi ngoài 40 nhờ chế độ tập luyện nghiêm ngặt và tinh thần làm việc kỷ luật. Anh thường xuyên xuất hiện với thân hình săn chắc, thần thái mạnh mẽ và phong cách trình diễn đậm dấu ấn riêng. Bi Rain không chỉ là biểu tượng âm nhạc mà còn là nhân vật ảnh hưởng đến thời trang, giải trí và văn hóa đại chúng, tạo cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ của Kpop.

Bi Rain - Kim Tae Hee là cặp đôi vàng của showbiz. Ảnh: Pinterest

Nguồn: Koreaboo