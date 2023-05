Bí quyết "Tuổi trung niên vẫn đẹp" của NSND Kim Xuân

Là một diễn viên gạo cội của làng điện ảnh Việt, NSND Kim Xuân được nhiều người mến mộ nhờ tài năng xuất chúng và sự cống hiến miệt mài của bà dành cho nghệ thuật. Từng hóa thân thành vô số hình tượng nhân vật trên sân khấu, màn ảnh nhưng ngoài đời, nữ nghệ sĩ gắn liền với hình ảnh quý phái, sang trọng. Ở độ trung niên, NSND Kim Xuân vẫn giữ được nét đẹp thanh cao, dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý ở các sự kiện lớn, nhỏ.



NSND Kim Xuân xuất hiện rạng ngời trong livestream "Tuổi trung niên vẫn đẹp"trên fanpage PNJ.

Trong livestream "Tuổi trung niên vẫn đẹp", NSND Kim Xuân đã không ngần ngại chia sẻ bí quyết giữ gìn vẻ trẻ trung của mình. Theo đó, NSND Kim Xuân quan niệm về tinh thần, phụ nữ hãy học cách tôn trọng và biết cách lắng nghe, chia sẻ với người khác ở một tâm thế lạc quan, tích cực. Về diện mạo, nên ưu tiên phong cách thời trang tối giản và tinh tế, ít chi tiết. Tổng thể trang phục nên được "nâng tầm" bằng những bộ trang sức sang trọng, "hợp nhãn".



NS Kim Xuân thổ lộ: "Tôi may mắn được làm diễn viên, công việc này cũng dạy cho tôi nhiều kiến thức về thời trang. Nhất là trong lĩnh vực sân khấu, diễn viên thường sẽ tự chuẩn bị phục trang cho mình. Nhờ quá trình đó, tôi học được cách phối đồ, lựa chọn phụ kiện, trang sức làm sao cho hợp với nhân vật nhất, và cho cả bản thân mình nữa".

Nữ nghệ sĩ chia sẻ trong đời sống thường ngày, bà không phải một tín đồ thời trang. Tuy nhiên, việc ăn mặc chỉn chu luôn được chú tâm, nhất là mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Đối với nữ nghệ sĩ, thời trang tuổi trung niên nên đơn giản mà thanh lịch. Khi không còn được tự do "thả ga" với các mẫu áo, quần cầu kì, độc lạ thì trang sức sẽ là người bạn đồng hành đầy hữu ích làm nên vẻ đẹp hoàn hảo. Riêng NSND Kim Xuân cũng có một số bí quyết phối trang sức rất thú vị.

Trang sức trở thành "vũ khí" giúp nghệ sĩ Kim Xuân thêm phần tươi trẻ và chỉn chu mỗi khi xuất hiện.

Theo nữ nghệ sĩ, đầu tiên, trang sức cần phải được lựa chọn sao cho phù hợp với hoàn cảnh, tùy thuộc vào tính chất nơi chốn, sự kiện mà ta xuất hiện. "Nếu tham gia tiệc tùng, sự kiện buổi tối, chúng ta thường phải mặc những trang phục hơi cầu kì một chút. Để tương xứng với trang phục, nên chọn trang sức lấp lánh để chúng tỏa sáng trong đêm. Khi cộng hưởng với lớp trang điểm, gương mặt sẽ trở nên ấn tượng hơn", NSND Kim Xuân nói. Còn ban ngày, nữ nghệ sĩ sẽ ưu tiên những trang sức đơn giản từ thiết kế đến màu sắc.



Thứ hai, khi mua trang sức, NSND Kim Xuân cũng có thói quen ưu tiên mua theo bộ để dễ dàng phối với quần áo. Ba món cơ bản không thể thiếu trong một set trang sức của NSND Kim Xuân là nhẫn, hoa tai và dây chuyền. Việc mua trang sức theo bộ cũng giúp nữ nghệ sĩ tiết kiệm thời gian mỗi khi "lên đồ".

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ còn gợi ý mọi người có thể chọn trang sức theo phong thủy. Kim Xuân cho biết bà mạng hỏa nên khá thích những trang sức đá quý có màu đỏ. Nhưng mỗi khi muốn tạo sự ôn hòa trong phong thái, nữ nghệ sĩ sẽ chọn trang sức đá quý màu xanh lá. Việc chọn trang sức đúng phong thủy sẽ giúp người mang thêm tự tin, hoặc nếu mua để làm quà cho người thân thì lại càng thêm phần ấn tượng.

Trang sức đá quý có màu đỏ của PNJ là một trong những lựa chọn được nghệ sĩ Kim Xuân yêu thích nhất.

Về chất liệu trang sức, NSND Kim Xuân nhận định mỗi người, theo mỗi sở thích sẽ có sự lựa chọn khác nhau. Riêng Kim Xuân rất thích trang sức bạc. Nữ diễn viên cho biết bà cũng yêu thích trang sức ngọc trai thiết kế đơn giản. Chỉ khi đi tiệc, NSND Kim Xuân mới chọn mang chuỗi ngọc trai dày, to bản, thiết kế cầu kì hơn để tăng độ sang trọng cho diện mạo.



Diễn viên Kim Xuân bật mí mỗi khi muốn sắm sửa trang sức cho bản thân hay mua về làm quà cho những người thân quý, bà thường đến với PNJ do thương hiệu có mẫu mã rất đa dạng. Song song đó, trang sức PNJ được nhiều người tin tưởng do chế tác an toàn, tỉ mỉ, từ kiểu dáng cho đến chất liệu. NSND Kim Xuân còn khiến khán giả livestream thích thú khi bật mí bà vẫn hay được ông xã hoặc con trai dẫn đi mua trang sức PNJ vào những dịp đặc biệt trong năm.