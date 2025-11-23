Bí quyết sống khoẻ 'không hề khó' của giáo viên dạy yoga 102 tuổi

Vào một buổi tối giữa tháng 9 tại Léré, ngôi làng yên tĩnh ở nước Pháp, trong trang phục rộng rãi, thoải mái, với mái tóc trắng ngắn hơi rối, bà Charlotte Chopin kêu gọi sự chú ý của các học viên, và bắt đầu hướng dẫn họ các bài căng cơ, khuyến khích mọi người làm theo mình.

Ở tuổi 102, bà Charlotte Chopin vẫn đứng lớp dạy yoga (Ảnh: Times of India)

Thoạt nhìn, người ta dễ lầm tưởng rằng vóc dáng nhỏ bé của bà có phần yếu ớt. Tuy nhiên, họ sẽ kinh ngạc khi nhìn thấy khoảnh khắc bà thực hiện chuỗi tư thế chiến binh ( warrior poses ) với đôi chân vững chãi trên sàn cùng sự uyển chuyển của cơ thể từ tư thế này sang tư thế khác.

Kể từ năm 1982, bà Chopin tận tâm truyền dạy yoga tại ngôi làng của mình, hướng dẫn nhiều thế hệ học viên phát triển sự linh hoạt, ổn định, kỹ năng hít thở và chánh niệm thông qua các tư thế. Phòng tập của bà là căn phòng nhỏ nằm bên trong một đồn cảnh sát cũ với tường màu hồng đào, các phòng giam trước đây được cải tạo thành phòng thay đồ. Các học viên của bà, độ tuổi từ 35 đến 60, luôn tuân theo sự hướng dẫn của bà bằng sự ngưỡng mộ, tin tưởng và cùng chung một mục đích rõ ràng.

Bà Charlotte Chopin bắt đầu tập yoga khi 50 tuổi theo gợi ý của một người bạn và nhanh chóng biến nó thành phần quan trọng trong cuộc sống. Dù đã cao tuổi, bà vẫn thực hiện các tư thế yoga linh hoạt và chuẩn xác, nhờ hàng thập kỷ luyện tập kỷ luật.

Bên cạnh luyện tập thể chất, bà Charlotte Chopin luôn coi các mối quan hệ là chìa khóa cho sức khỏe và tuổi thọ. Các lớp yoga của bà tạo nên cộng đồng gắn kết, nơi bà vừa nghiêm khắc vừa khích lệ, giúp học viên phát triển sự tự tin.

Những năm gần đây, bà trở nên nổi tiếng ở Pháp sau khi xuất hiện trên chương trình La France a un Incroyable Talent năm 2022. Dù không vào vòng trong, màn trình diễn ở tuổi 99 của bà đã gây tiếng vang lớn và được Thủ tướng Ấn Độ trao huân chương vì đóng góp nổi bật cho yoga.

Bà Chopin không tự nhận mình là một bậc thầy về sức khỏe nhưng mọi người vẫn không ngừng hỏi bà về bí quyết để lão hóa một cách khỏe mạnh. Bà cho rằng sức sống của mình đến từ sự kiên trì, niềm vui, vận may, cùng thói quen buổi sáng giản dị giúp giữ tinh thần tích cực. Ngay cả sau vụ tai nạn gãy xương ức ở tuổi 100, bà chỉ mất ba tháng để quay lại tập yoga, thể hiện khả năng phục hồi phi thường của mình.