Bí quyết sống hạnh phúc và trường thọ của người Nhật

Cuộc sống "tam đại đồng đường" hạnh phúc trọn bề



Theo khảo sát tại Nhật Bản, những gia đình sống theo "tam đại đồng đường", "tứ đại đồng đường" đều có xu hướng trường thọ, khỏe mạnh, mỗi người đều có hạnh phúc, niềm vui riêng. Vì thế, nếp sống gia đình từ 3 thế hệ trở lên là ao ước của nhiều người Nhật bởi cảm giác ấm cúng và an toàn, khi con trẻ được chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần, bố mẹ có người phụng dưỡng, người trẻ an tâm làm kinh tế.

Những nét đẹp truyền thống được gìn giữ và phát huy tốt nhất trong các gia đình đa thế hệ

Sở hữu nhiều nét tương đồng về văn hóa với người Nhật, nhiều người Việt vẫn luôn tìm kiếm một mái nhà có thể hòa hợp cả ba thế hệ. Anh Phan Hồng Thái - Giám đốc một doanh nghiệp xuất khẩu tại quận Ba Đình, Hà Nội chia sẻ: "Được chăm sóc bố mẹ tuổi già và bữa cơm đông đủ các thành viên là những điều rất đáng trân quý mà gia đình tôi luôn giữ gìn. Trước đây, tôi sống ở trung tâm đi đâu cũng tiện nhưng khi con cháu đi làm, đi học thì bố mẹ chỉ khóa cửa quanh quẩn trong nhà. Chính vì vậy tôi cần một nơi an cư thoải mái hơn với không gian xanh, rộng mở. Đây cũng là cách giúp bố mẹ có sức khỏe thể chất lẫn tinh thần tốt hơn."



Điều quan trọng đối với lối sống "tam đại đồng đường" không chỉ là không gian sinh sống trong căn hộ mà không gian tiện ích nội - ngoại khu cũng cần được lưu ý. Nơi an cư lý tưởng cho gia đình đa thế hệ phải là nơi "ai cũng cảm thấy mình thuộc về".

Theo World Bank, mỗi năm Việt Nam có 1,5 triệu người gia nhập vào tầng lớp trung lưu – nhóm này cũng có xu hướng theo đuổi những giá trị tinh thần với nếp sống "tam đại đồng đường", thúc đẩy mạnh mẽ nguồn cầu cho phân khúc căn hộ đáp ứng đầy đủ tiêu chí này.

Căn hộ 3 phòng ngủ kiến tạo cuộc sống đa thế hệ đậm chất Nhật

Quỹ căn hộ 3 phòng ngủ The Sakura thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội) được thiết kế phù hợp với chuẩn mực sống của gia đình đa thế hệ. Không chỉ đáp ứng về diện tích, căn hộ còn chú trọng kiến tạo "chiều sâu" giá trị sống, thỏa mãn các nhu cầu thể chất lẫn tinh thần cho từng thành viên.

Định kiến về cuộc sống đa thế hệ gò bó, chật chội, dễ gây mâu thuẫn nay được xóa nhòa trong không gian gắn kết nhờ diện tích sử dụng rộng rãi, cửa sổ thông thoáng, vách kính lớn với tầm nhìn bao trọn thiên nhiên. Ngoài ra, các phòng ngủ tại The Sakura đều được bố trí hệ thống cửa sổ lớn tựa "khoảng trời riêng" để mỗi thành viên có thể thư giãn riêng tư, hòa mình vào thiên nhiên xanh mát bên cạnh những phút giây quây quần với cả gia đình.

The Sakura chú trọng nâng cao giá trị tinh thần và sức khỏe cho mỗi thành viên từ trẻ em đến người cao tuổi.

Không chỉ chú trọng đến không gian bên trong mỗi căn hộ, The Sakura cũng kiến tạo cuộc sống phóng khoáng đa trải nghiệm dành cho mọi thành viên trong gia đình với hệ tiện ích mang tinh thần "điểm đến cho tất cả". Ở đó, ông bà, con trẻ hay bố mẹ đều thỏa sức tận hưởng theo sở thích, nhưng vẫn có khoảnh khắc quây quần bên nhau.



Các cư dân cao niên tại đây hoàn toàn có thể sống vui, sống khỏe cùng thiên nhiên trong lành mỗi ngày bởi Vinhomes Smart City có quy mô lên đến 280 ha, mật độ xây dựng toàn khu chỉ chiếm 14,7%. Bước xuống vườn Nhật nội khu, ông bà có thể tản bộ, tập thể dục, giao lưu kết nối, cùng tận hưởng niềm vui tuổi xế chiều.

Căn hộ 3 phòng ngủ tại The Sakura có diện tích lớn, thiết kế tối ưu, tạo nên không gian sống thoải mái cho gia đình đa thế hệ

Nhằm đảm bảo chất lượng sống toàn diện của cư dân khu đô thị, chủ đầu tư xây dựng hệ thống bệnh viện Vinmec rộng 2,8 ha theo tiêu chuẩn quốc tế lớn nhất khu Tây Hà Nội. Khi đi vào hoạt động, Vinmec đảm bảo đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế cho cả gia đình, nhất là người cao tuổi một cách thuận tiện và chu đáo nhất.



The Sakura còn được mệnh danh là "đất học" với 3 điểm trường Vinschool xung quanh chỉ cách nhà vài bước chân. Hàng ngày, ông bà có thể tản mát dạo bộ đưa đón cháu nhỏ đi học. Hơn hết, bố mẹ có thể hoàn toàn an tâm và tập trung vào công việc vì cả gia đình được sống trong môi trường văn minh, đủ đầy và an toàn.

Có thể thấy, căn hộ 3 phòng ngủ The Sakura sở hữu đầy đủ các yếu tố cần và đủ cho một gia đình đa thế hệ, góp phần gìn giữ trọn vẹn nét đẹp trong nếp sống "tam đại đồng đường".