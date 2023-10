Bí quyết sở hữu làn da sáng mịn lại có thể xuất phát từ "trong bụng", làm đúng bạn sẽ có da khỏe mạnh

Chế độ ăn kiêng khắc nghiệt và chỉ dựa vào thực phẩm bổ sung có thể không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề về da. Ăn thực phẩm giàu men vi sinh, prebiotic và chất xơ có thể hữu ích trong việc kiểm soát một số tình trạng da, chẳng hạn như bệnh vẩy nến và bệnh chàm. Mặc dù nghiên cứu vẫn còn hạn chế nhưng một số bằng chứng cho thấy men vi sinh và prebiotic có thể nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột để giảm khô da.

Thời gian gần đây, trên nền tảng mạng xã hội Tiktok rộ lên từ khóa #glowdrink (được hiểu là "đồ uống sáng da"). Các chủ tài khoản thay nhau chia sẻ công thức làm đồ uống với tác dụng đem lại làn da sáng, mịn màng và giảm đầy hơi. Một số người có ảnh hưởng cho biết rằng đồ uống này - thường được làm từ các loại thực phẩm giàu chất xơ như táo, cần tây và rau xanh - đã giúp họ loại bỏ mụn nang trên da, làm cho làn da của họ sáng lên. Bởi lẽ những thực phẩm này tốt cho đường ruột, mà đường ruột khỏe thì da cũng đẹp.

Thức uống giúp đường ruột khỏe mạnh cũng có tác dụng với làn da?

Trong khi nghiên cứu vẫn đang được tiến hành thì một số kết luận khoa học đã chỉ ra mối liên hệ giữa sức khỏe đường ruột và làn da. Trong bài thuyết trình tại Hội nghị và Triển lãm Thực phẩm, Dinh dưỡng hàng năm (FNCE) tại Mỹ, Robyn Johnson, chuyên gia dinh dưỡng chức năng tạiTexas (Mỹ), cho biết: Cơ thể được nuôi dưỡng đầy đủ là nền tảng cho làn da khỏe mạnh.

Johnson đã can thiệp vào chế độ ăn uống và lối sống để kiểm soát bệnh vẩy nến của chính mình.

Vẩy nến là một bệnh về da tự miễn gây ra các mảng bong tróc, kích ứng trên da.

Cô giải thích rằng, nhiều người áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt để kiểm soát bệnh vẩy nến hoặc bệnh chàm. Tuy nhiên, những kiểu ăn này không phải lúc nào cũng hiệu quả trong việc giải quyết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, thậm chí còn có thể dẫn đến ăn uống khắt khe, thiếu dưỡng chất.

"Thực phẩm có thể là nguyên nhân gây ra bệnh tật nếu môi trường đường ruột và hệ thống miễn dịch phản ứng thái quá, tạo ra phản ứng miễn dịch. Thay vì đổ lỗi cho thức ăn, giải pháp tốt hơn là giải quyết vấn đề môi trường đường ruột", Johson chia sẻ thêm trong một email gửi tới trang Verywell.

Các nghiên cứu về mối quan hệ giữa sức khỏe đường ruột và làn da còn hạn chế nhưng nhiều nghiên cứu đã được tiến hành. Một nghiên cứu năm 2019 (đăng trên trang jdsjournal.com) cho thấy rằng việc cho chuột ăn "chế độ ăn kiểu phương Tây" góp phần tăng tình trạng viêm da.

Một nghiên cứu khác được công bố vào năm 2015 cho thấy những người mắc bệnh vẩy nến có "hệ vi sinh vật đường ruột bị thay đổi". Điều này khiến nhiều chuyên gia về da và dinh dưỡng tin rằng mô hình chế độ ăn uống hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột đa dạng sẽ tăng cường sức khỏe của da.

Probiotic hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh cũng có thể cải thiện làn da của bạn

Một số nghiên cứu gợi ý rằng bệnh vẩy nến hoặc các triệu chứng bệnh chàm có thể cải thiện khi sử dụng men vi sinh - vi khuẩn sống được cho là hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh.

Nghiên cứu cho thấy đồ uống sữa lên men giàu men vi sinh và prebiotic. Đây là những chất dinh dưỡng nuôi sống vi khuẩn trong ruột, có thể làm giảm tình trạng khô da.

Johnson nói: "Thực phẩm là thứ tốt nhất để bắt đầu nuôi dưỡng vi khuẩn tốt trong đường ruột". Cô cho biết thêm, sữa chua và dưa cải bắp rất giàu men vi sinh, trong khi các loại trái cây, rau quả như "tỏi, hành, quả mọng, đậu và chuối" là nguồn cung cấp prebiotic dồi dào.

Theo Rajani Katta, bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận và là giảng viên lâm sàng tại Đại học Baylor, vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về chủng loại, liều lượng, thời gian để bổ sung men vi sinh và prebiotic. Tuy nhiên, Katta khuyến nghị nên ăn thực phẩm giàu chất xơ vì vi khuẩn đường ruột có thể biến chất xơ thành axit béo chuỗi ngắn giúp củng cố cả niêm mạc ruột cũng như hàng rào bảo vệ da.

Katta nói: "Có sự khác biệt ở mỗi người, nhưng theo nguyên tắc chung, nếu đang điều trị bệnh về da, bạn nên nghĩ đến chuyện ăn uống để tăng cường tác động của phương pháp điều trị đó".

Vitamin C có tác dụng gì cho làn da của bạn?

Vitamin C - còn được gọi là axit ascorbic - là một chất dinh dưỡng hòa tan trong nước, đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho cơ thể và làn da của bạn khỏe mạnh. Nếu bạn tò mò về tác dụng của vitamin C đối với làn da của mình thì chất chống oxy hóa đáng kinh ngạc này có rất nhiều lợi ích, bao gồm cả khả năng:

- Tăng cường sản xuất collagen

- Giảm sự xuất hiện của các đốm đen

- Giảm sự xuất hiện của lão hóa sớm

- Bảo vệ khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời

- Thúc đẩy quá trình lành vết thương

- Giữ nước cho da

- Giảm mẩn đỏ

Vitamin C có lợi cho làn da của bạn cho dù làn da của bạn là khô, da dầu hay da hỗn hợp. Bạn có thể bổ sung vitamin C cho da thông qua ăn uống. Thực phẩm giàu vitamin C, chẳng hạn như cam và quả mọng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, kể cả sức khỏe làn da.