Bí quyết hôn nhân gần 20 năm của cặp sao xứ Hàn: Học cách xin lỗi và bao dung

"Nữ hoàng quảng cáo" và cuộc hôn nhân không được ủng hộ

Năm 2005, "nữ hoàng quảng cáo" Kim Nam Joo và nam diễn viên hàng đầu Kim Seung Woo bất ngờ tuyên bố kết hôn trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Điều đáng nói, khi nên duyên vợ chồng Kim Nam Joo đang là ngôi sao hàng đầu còn Kim Seung Woo dù đã có danh tiếng nhưng từng đi qua 1 cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Nhiều năm về trước, Kim Nam Joo là ngôi sao nữ đình đám của showbiz Hàn. Sinh năm 1971, từ khi còn là thiếu nữ, Kim Nam Joo đã nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng lý tưởng.

Kim Nam Joo thuở đôi mươi có gương mặt trái xoan, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn. Năm 1992, khi đang là sinh viên năm hai, Kim Nam Joo giành danh hiệu hoa khôi tỉnh Gyeonggi. Sau đó, người đẹp quyết định theo đuổi nghề người mẫu.

Năm 1994, Kim Nam Joo tham gia trong cuộc thi tìm kiếm tài năng của đài truyền hình SBS và lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Kim Nam Joo nhanh chóng nổi tiếng qua các phim "City Men and Women" (1996), "Model" (1997), "The Boss" (1999) và "Her House" (2001).

Kim Nam Joo nhanh chóng trở thành "nữ hoàng quảng cáo" của showbiz Hàn khi là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng xa xỉ. Truyền thông Hàn ca ngợi, ở những năm 1990 ở đâu cũng có thể tìm thấy Kim Nam Joo. Từ khi mới ra mắt cho tới tận bây giờ, Kim Nam Joo đã trở thành biểu tượng thời trang nhờ vẻ ngoài thanh lịch, thân hình cùng phong cách nổi bật.

Về phía Kim Seung Woo, nam tài tử xuất phát điểm không quá thuận lợi. Kim Seung Woo sinh năm 1969, gia nhập làng giải trí từ năm 1990 và nhiều năm chỉ đóng vai phụ. Sau này, Kim Seung Woo ghi dấu ấn với khán giả qua loạt phim Chàng hoàng tử gặp may, Ngày hôm qua, Người quản lý khách sạn, Iris...

Nếu xét về sự nghiệp, Kim Seung Woo có phần lép vế hơn vợ. Không chỉ vậy, nam tài tử lại đã qua 1 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nhiều người nghi ngại rằng Kim Nam Joo tiếp tục đi vào vết xe đổ.

Thế nhưng, gần 20 năm đã trôi qua cả hai vẫn luôn đồng hành, nắm chặt tay nhau đối diện với thị phi và những lời nghi ngại.

Sau ánh hào quang là "nữ hoàng nội trợ"

Có nhiều người từng tiếc nuối cho Kim Nam Joo khi người đẹp quyết định trở thành hậu phương giữa đỉnh cao sự nghiệp. Thế nhưng, với Kim Nam Joo thì gia đình là sự nghiệp lớn nhất cuộc đời cô.

Từ khi kết hôn cho tới khi có con, Kim Nam Joo cho biết cả hai vợ chồng cô dùng những năm tháng bên nhau để học cách làm chồng làm vợ. Kim Nam Joo từng tâm sự rằng chẳng ai sinh ra đã có thể làm 1 người chồng, 1 người vợ tốt, quan trọng là cả hai đều cùng nhau nỗ lực, học cách bao dung và biết nói lời xin lỗi. Đó cũng là bí quyết để Kim Nam Joo và Kim Seung Woo giữ gìn cuộc hôn nhân của mình trong suốt gần 20 năm, giữa showbiz nhiều thị phi.

Trong 1 cuộc phỏng vấn, Kim Nam Joo nói đùa rằng ở ngoài mọi người có thể gọi cô là "nữ hoàng quảng cáo", nhưng trong mắt chồng con thì cô là "nữ hoàng nội trợ". Niềm vui của Kim Nam Joo đơn giản chỉ là được trở về nhà, đứng trong căn bếp của mình, nấu những món ăn ngon cho người mình yêu thương.

Năm 2010, Kim Nam Joo từng xuất bản 1 cuốn sách chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của 1 người mẹ, người vợ với các câu chuyện giản đơn như nuôi dạy con cái, nấu ăn. Cuốn sách sau khi phát hành đã cực kỳ cháy hàng vì những câu chuyện giản dị mà ai cũng có thể tìm thấy mình trong đó.

Ngoài ra, cả hai vẫn cố gắng duy trì những thói quen nho nhỏ để tăng thêm gia vị cho cuộc hôn nhân của mình như việc viết thư tay cho nhau.

"Thay vì có ước mơ trở thành một ngôi sao hàng đầu vĩ đại, tôi muốn sống tốt trong khi vẫn tiếp tục công việc hiện tại của chúng tôi. Là một người mẹ, tôi có một mục tiêu. Tôi muốn nuôi dạy con mình thật tốt. Tôi muốn các con tôi nhớ đến tôi như một người tốt trong tương lai", Kim Nam Joo chia sẻ.