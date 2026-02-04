Bí quyết giữ lửa nhân sự trong khủng hoảng của CEO Trần Văn Bình: Tiền không phải là tất cả

Áp lực doanh số, sự cạnh tranh khốc liệt và bài toán thu nhập khiến "chảy máu chất xám" trở thành nỗi ám ảnh của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, thực tế vận hành tại một số doanh nghiệp nội địa cho thấy, thu nhập không phải là biến số duy nhất giữ chân người lao động. Câu chuyện tại CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC TÂM AN – hay còn được gọi là DTA Vietnam dưới sự điều hành của CEO Trần Văn Bình là một ví dụ điển hình cho tư duy quản trị: Sự gắn kết đôi khi được định giá bằng trách nhiệm của người đứng đầu trong những thời điểm khủng hoảng hơn là những con số trên bảng lương.

Bài toán dòng tiền và cam kết "không ai bị bỏ lại"

Đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc SME trong ngành dược, giai đoạn đầu luôn là thời điểm nhạy cảm nhất về tài chính. Dòng tiền thường xuyên biến động do công nợ gối đầu và chi phí vận hành lớn. Đây cũng là giai đoạn thử thách lòng trung thành của nhân sự. Tại DTA Vietnam, trong những năm đầu thành lập với quy mô nhân sự mỏng, doanh nghiệp từng đối mặt với tình trạng dòng tiền cạn kiệt ngay trước dịp Tết Nguyên đán. Đây là kịch bản phổ biến khiến nhiều chủ doanh nghiệp buộc phải cắt giảm thưởng, nợ lương hoặc giãn tiến độ thanh toán.

Tuy nhiên, thay vì lựa chọn phương án an toàn cho tài chính doanh nghiệp, CEO Trần Văn Bình đã quyết định đi vay lãi bên ngoài để đảm bảo thanh toán đủ lương và thưởng Tết cho nhân viên. Động thái này không đơn thuần là giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân của người lao động, mà theo các chuyên gia quản trị nhân lực, nó thiết lập một "hợp đồng tâm lý" vững chắc. Khi người lao động thấy quyền lợi của mình được ưu tiên hơn sự an toàn tài chính của người chủ, niềm tin vào tổ chức sẽ được củng cố mạnh mẽ hơn bất kỳ chính sách đãi ngộ văn bản nào.

Môi trường làm việc đề cao sự gắn kết và trách nhiệm là kim chỉ nam trong triết lý kinh doanh của anh Trần Văn Bình.

Xóa nhòa ranh giới cấp bậc bằng tư duy "lãnh đạo thực chiến"

Một sự thật của ngành dược có thể dễ dàng nhận ra, đó chính là khoảng cách giữa bộ phận quản lý và nhân viên thường là nguyên nhân gây ra xung đột nội bộ. Nhân viên thị trường thường cảm thấy thiếu sự thấu hiểu từ cấp trên về những khó khăn thực tế.

Giải quyết vấn đề này, anh Trần Văn Bình lựa chọn cách tham gia trực tiếp để gần gũi với nhân viên hơn. Thay vì chỉ đạo từ xa, trong giai đoạn doanh nghiệp còn non trẻ, CEO trực tiếp tham gia vào mọi khâu vận hành: từ đóng gói, giao hàng đến tư vấn trực tiếp tại nhà thuốc. Việc người đứng đầu doanh nghiệp sẵn sàng "xắn tay áo" hỗ trợ các công việc nhỏ nhặt nhất khi nhà thuốc đông khách hoặc nhân sự quá tải đã tạo ra một văn hóa làm việc phẳng. Tại DTA Vietnam, khái niệm "cấp dưới" được thay thế bằng tư duy "cộng sự" hay "anh em làm nghề". Khi rào cản cấp bậc bị xóa bỏ bằng hành động thực tế, áp lực công việc được san sẻ, giúp nhân sự giảm bớt căng thẳng – một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nghỉ việc.

Sự hiện diện của người lãnh đạo cùng các nhân sự tại các địa điểm công việc giúp thu hẹp khoảng cách quản lý và tạo động lực cho đội ngũ tiền tuyến.

Từ ổn định nhân sự đến mở rộng thị phần

Sự ổn định về nhân sự là tiền đề cho sự ổn định về chất lượng dịch vụ khách hàng. Trong ngành phân phối dược phẩm, mối quan hệ giữa trình dược viên và chủ nhà thuốc đóng vai trò then chốt. Việc thay đổi nhân sự liên tục sẽ làm đứt gãy các mối quan hệ này, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu.

Nhờ duy trì được đội ngũ cốt cán đi lên từ những ngày gian khó, DTA Vietnam đảm bảo được sự nhất quán trong chính sách chăm sóc khách hàng. Đây là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp này mở rộng hệ thống phân phối tới hơn 10.000 nhà thuốc trên toàn quốc sau gần một thập kỷ.

Sự ổn định của bộ máy nhân sự là đòn bẩy giúp các doanh nghiệp dược phẩm nội địa giữ vững thị phần trước sự cạnh tranh gay gắt.

Câu chuyện của CEO Trần Văn Bình và DTA Vietnam cho thấy, trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, các gói phúc lợi tài chính là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. "Lợi nhuận tinh thần" – bao gồm sự tôn trọng, cam kết đồng hành và sự thấu hiểu từ ban lãnh đạo – mới chính là yếu tố giữ chân nhân sự đi đường dài. Đây là bài học quản trị thực tiễn cho các doanh nghiệp Việt đang loay hoay với bài toán biến động nguồn nhân lực hậu khủng hoảng.