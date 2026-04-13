Bí quyết dưỡng da từ bên trong: Tăng collagen nhờ một loại quả phổ biến

Collagen là một trong những thành phần quan trọng giúp duy trì độ săn chắc, đàn hồi của làn da, đồng thời đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ xương, khớp và hệ mạch máu. Tuy nhiên, theo thời gian, lượng collagen trong cơ thể có xu hướng suy giảm, khiến da dễ xuất hiện nếp nhăn và mất đi độ căng mịn tự nhiên.

Bên cạnh việc sử dụng các sản phẩm bổ sung, chế độ dinh dưỡng hàng ngày cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cơ thể tăng cường sản sinh collagen. Trong đó, xoài một loại trái cây quen thuộc được đánh giá là nguồn dưỡng chất tự nhiên mang lại nhiều lợi ích cho làn da.

Một trong những điểm nổi bật của xoài là hàm lượng vitamin C dồi dào. Đây là dưỡng chất thiết yếu tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp collagen trong cơ thể. Vitamin C hoạt động như một chất xúc tác, giúp các phân tử liên kết với nhau để hình thành cấu trúc collagen hoàn chỉnh.

Không chỉ vậy, vitamin C còn là chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng bảo vệ các sợi collagen khỏi sự tấn công của gốc tự do nguyên nhân chính gây lão hóa da sớm.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một quả xoài chín trung bình có thể cung cấp khoảng 60–70% nhu cầu vitamin C mỗi ngày, góp phần duy trì làn da căng mịn và đàn hồi.

Vitamin A và chất chống oxy hóa hỗ trợ tái tạo da

Bên cạnh vitamin C, xoài còn chứa vitamin A dưới dạng beta-caroten – hợp chất có vai trò quan trọng trong việc tái tạo tế bào và bảo vệ lớp biểu bì da. Vitamin A giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen mới, đồng thời cải thiện tình trạng da khô, xỉn màu.

Ngoài ra, các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid trong xoài cũng góp phần giảm viêm, hạn chế sự phân hủy collagen do tác động của tia UV và ô nhiễm môi trường.

Dưỡng chất từ thực phẩm

Việc bổ sung xoài vào chế độ ăn uống không chỉ mang lại lợi ích cho làn da mà còn hỗ trợ sức khỏe tổng thể của cơ thể. Khi kết hợp cùng lối sống lành mạnh, uống đủ nước và hạn chế tiêu thụ đường tinh luyện, hiệu quả sản sinh collagen có thể được cải thiện đáng kể.

Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên bổ sung collagen từ thực phẩm tự nhiên, bởi đây là cách an toàn, bền vững và phù hợp với cơ chế hấp thụ của cơ thể.