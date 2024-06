Bí quyết cho trẻ luôn khỏe để gia đình có chuyến du lịch hè trọn vẹn

Yến sào - hành trang cho bé khi đi du lịch



Mấy năm nay, do con còn quá nhỏ và bận rộn công việc, gia đình chưa có thu xếp được thời gian đi du lịch, nghỉ dưỡng cùng nhau. Hè năm nay, chị Phạm Thị Thủy (TP. Hà Nội) quyết tâm cùng cả gia đình có một chuyến đi du lịch "chữa lành" thật chill. Tuy nhiên, Chị Thủy vẫn mang trong mình nỗi niềm lo lắng, chị chia sẻ: "Bé Dola 21 tháng tuổi còn nhỏ, sức đề kháng với môi trường chưa được tốt nên gia đình lo sợ con ốm, quấy khóc. Nếu cả nhà bận chăm con mà không tận hưởng được chuyến đi thì sẽ không còn ý nghĩa."

Đi du lịch cùng trẻ nhỏ luôn khiến các bậc phụ huynh lo lắng, điều này hoàn toàn dễ hiểu. Khác với môi trường quen thuộc ở nhà, trẻ phải đối mặt với nhiều thay đổi như: thời tiết mới, nếp sinh hoạt khác, môi trường lạ lẫm,... khiến trẻ dễ bị mệt mỏi, quấy khóc.

Thấy hội chị em bạn dì có con nhỏ bằng tuổi con mình vẫn đi chơi, đi du lịch cùng gia đình về, mà không thấy kêu ca. Chị Thủy đã hỏi và được chia sẻ bí kíp của hội chị em: "Cho bé dùng Yến sào Nam Dược thường xuyên để bồi bổ sức khỏe cho con, giúp tăng cường đề kháng, hệ miễn dịch, giảm mệt mỏi. Trong chuyến du lịch cùng gia đình thì không thể thiếu Yến sào Nam Dược mang theo cho bé dùng khi con muốn ăn".

"Học theo hội chị em, mình cho Dola dùng Yến sào Nam Dược, trộn vía điều đầu tiên mình mừng là con thích ăn, ăn ngon lành. Và rồi, trong chuyến đi du lịch 5 ngày 4 đêm ở Phú Quốc vừa rồi, bé Dola nhà mình rất ngoan, con khỏe, chạy nhảy mà không bị mệt, cả gia đình an tâm và có một chuyến đi thật trọn vẹn" - Chị Thủy chia sẻ.

Chị Thủy còn hào hứng chia sẻ: "Yến sào chưng sẵn nhỏ gọn, tiện dụng khi dùng và không chiếm nhiều diện tích trong vali nên các mẹ cứ yên tâm nha".

Lý do các mẹ sử dụng yến sào cho con, thấy bé có những biểu hiện tích cực như đề kháng khỏe mạnh, ít ốm, nhanh nhẹn bởi vì:

- Tổ yến có chứa hàm lượng protein lên tới 42,8 - 54,9% cùng 18 loại acid amin thiết yếu cho cơ thể như: cystein, phenylalanin, tyrosin… Ngoài ra, yến sào còn cung cấp lượng đường glucose dồi dào, vitamin B, C, E, PP, các muối natri, sắt, phosphor và các nguyên tố vi lượng.

- Về mặt y học, yến sào là vị thuốc độc đáo với công dụng chữa bệnh ho, hen, suyễn, rất tốt cho trẻ suy dinh dưỡng, mới ốm dậy, gầy yếu,...

- Hơn hết, yến sào chưng sẵn là món ăn mềm, dễ hấp thu và giàu dưỡng chất, giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi, bổ sung dinh dưỡng và tăng cường đề kháng. Đặc biệt, với trẻ mới ốm dậy thì khả năng tái phát bệnh cao, do đó, các hoạt chất quan trọng có trong yến như: kẽm, lysine, selen… giúp tăng cường hệ miễn dịch ngăn ngừa bệnh tái phát.

Yến Sào Nam Dược - giàu dưỡng chất, giúp trẻ ăn ngon, tăng hấp thu, tăng sức đề kháng, miễn dịch để trẻ phát triển khỏe mạnh, thông minh, ít ốm

Là một sản phẩm tiên phong trong ngành Dược của Công ty CP Nam Dược - nơi có hơn 20 năm kinh nghiệm và đạt nhiều giải thưởng quốc gia uy tín, Yến Sào Nam Dược Kids có hàm lượng tổ yến tươi 25% kết hợp cùng các acid amin thiết yếu như: Lysine, Taurine, Canxi, D3, MK7, DHA, EPA, Lutein,... mang đến nguồn dưỡng chất dồi dào giúp trẻ ăn ngon, tăng cường sức đề kháng và miễn dịch để trẻ phát triển khỏe mạnh, cao lớn, thông minh và ít ốm.

Yến Sào Nam Dược chính là thành quả sau nhiều năm nghiên cứu kỹ lưỡng, được kiểm chứng rõ ràng, phù hợp với thể trạng của trẻ em Việt. Sản phẩm đạt 3 chuẩn: Chuẩn nguồn yến, Chuẩn dược liệu quý, Chuẩn quy trình và 3 không: Không chất bảo quản, Không chất tạo màu, Không mùi hương tổng hợp.

Tháng 02/2023, Công ty Asia Plus Việt Nam thực hiện cuộc khảo sát toàn quốc cho ra kết quả: "Bộ sản phẩm Yến Sào Nam Dược được các nhà thuốc tin tưởng tư vấn, giới thiệu nhiều nhất cho khách hàng". Hơn hết, Yến sào Nam Dược Kids giòn dai, vị tươi ngon, thanh mát tự nhiên, rất phù hợp với khẩu vị của trẻ nhỏ, được phản hồi dễ ăn, con thích ăn. Sản phẩm nhỏ gọn, tiện lợi, dễ dàng mang theo khi đi du lịch để bé sử dụng mọi lúc mọi nơi.