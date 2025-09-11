Bí quyết chinh phục kỳ thi khốc liệt nhất ĐH Y Hà Nội của nữ bác sĩ nội trú Nội tim mạch: "Em xóa Facebook, Messenger, xóa luôn cả Shopee"

Hai ngày qua, thông tin về buổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú của Trường đại học Y Hà Nội vẫn vô cùng "nóng hổi", được cộng đồng mạng đăng tải tràn ngập trên các diễn đàn mạng xã hội Facebook, TikTok. Đây được xem là "đặc sản" của trường dịp Match Day diễn ra ngày 9/9 hằng năm.

Trong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, nhiều chuyên ngành tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ như Sản Phụ khoa, Phẫu thuật tạo hình, Chẩn đoán hình ảnh, Ung thư, Gây mê hồi sức, Nhi khoa, cùng sự trở lại ấn tượng của Nội tim mạch trong Top 5.

Đáng chú ý, khi tân bác sĩ nội trú Đặng Thị Ngọc Linh chọn chuyên ngành Nội tim mạch đã khiến cả hội trường không khỏi ngỡ ngàng, hò reo nhiệt liệt. Điều này khiến không ít người xem thắc mắc, vì sao việc bác sĩ này chọn ngành Nội tim mạch lại gây bất ngờ đến như vậy?

Khoảnh khắc tân bác sĩ nội trú Đặng Thị Ngọc Linh (Top 5 điểm cao nhất) chọn Nội tim mạch, khiến hội trường reo hò và vỗ tay không ngớt

Chia sẻ về lý do chọn ngành Nội tim mạch trong chương trình Chào buổi sáng, phát sóng trên VTV1 hôm nay (11/9), bác sĩ Linh kể lại câu chuyện của bản thân khi tham gia thực hành lâm sàng tại Khoa tim mạch C3 của Viện tim mạch quốc gia vào năm thứ 4 đại học.

"Đây là lần đầu tiên em được làm bệnh án cho một bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Bởi vì là lần đầu tiên làm bệnh án nên em không tránh được những thiếu sót. Khi được thầy Đạt bình bệnh án, thầy hỏi đến câu nào thì em không biết câu đấy. Khi nhìn vào ánh mắt của thầy em thấy trong lòng rất xấu hổ", bác sĩ Linh chia sẻ.

Sau đó, Linh dành 1 tuần chỉ để học về bệnh nhồi máu cơ tim. "Và khi mình đắm chìm vào nó thì mình sẽ yêu nó một cách tự nhiên", bác sĩ Linh nói và cuối cùng, sau 6 năm tốt nghiệp bác sĩ đa khoa thì Linh đã quyết định muốn chữa cho các bệnh nhân mắc bệnh tim mạch.

"Về khía cạnh vất vả, em thấy như thầy Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội đã nói, nội trú nào cũng không nhàn. Thực tế khi em đi lâm sàng ở các khoa, tiếp xúc với các anh chị nội trú thì mới thấy đúng là như thế. Nhưng vất vả về thể chất mình có thể khắc phục được. Còn vất vả về tinh thần nó sẽ nặng nề hơn", nữ bác sĩ nội trú trải lòng.

Để đạt được thành tích top 5 trong kỳ thi nội trú - kỳ thi được mệnh danh là khốc liệt nhất tại trường ĐH Y Hà Nội, Linh đã dành rất nhiều nỗ lực trong học tập cũng như áp dụng các bí quyết cần thiết để nâng cao khả năng tập trung.

"Việc ôn tập là cả quá trình dài, ngoài tích lũy kiến thức trong 6 năm thì chiến lược ôn tập vào năm thứ 6 là rất quan trọng. Đặc biệt là 1 tháng chạy nước rút. Khi này, em đã thực hiện một số biện pháp để sự tập trung đạt được mức tối đa.

Đó là em xóa Facebook, xóa Messenger, xóa luôn cả Shopee. Em chỉ giữ lại Zalo để liên lạc với gia đình, bạn bè thân thiết.

Ngoài ra, em tự động viên bản thân mình rất nhiều nữa. Chẳng hạn, buổi sáng khi em thức dậy, em sẽ tự nhủ 'Linh ơi, hôm nay sẽ làm tốt nhé'. Buổi tối trước khi đi ngủ, em sẽ tự an ủi 'hôm nay mình đã làm tốt rồi, ngày mai hãy cố gắng tiếp nhé'.

Bên cạnh đó, em có rất nhiều người yêu thương ở bên cạnh động viên em, chính là gia đình, thầy cô, các anh chị khóa trên, các em khóa dưới và cả bạn bè cùng ôn thi với em nữa", bác sĩ Đặng Thị Ngọc Linh bày tỏ.

Bác sĩ nội trú Đặng Thị Ngọc Linh

Nói về nguyện vọng sau này, tân bác sĩ nội trú Ngọc Linh khẳng định, việc được trở thành bác sĩ nội trú tim mạch khóa 50 của bộ môn tim mạch, ĐH Y Hà Nội là vô cùng tự hào. Linh được hướng dẫn bởi các thầy cô lớn trong ngành tim mạch - những người đã có đóng góp rất lớn cho ngành tim mạch Việt Nam như thầy Phạm Mạnh Hùng, thầy Nguyễn Lân Hiếu.

"Trong buổi gặp mặt bộ môn, thầy Phạm Mạnh Hùng có kể cho bọn em nghe câu chuyện đã cứu bệnh nhân như thế nào.

Bệnh nhân đấy đang can thiệp tim mạch thì bị ngừng tim, và ekip đã cố gắng hết sức để cấp cứu cho bệnh nhân, sử dụng tới 10-12 ống Adrenalin nhưng bệnh nhân vẫn không có mạch trở lại. Ekip vẫn không dừng lại và huy động toàn bộ Adrenalin của cả bệnh viện để cấp cứu cho bệnh nhân. May mắn, bệnh nhân đã sống khỏe trở lại.

Thầy Hùng sau đó nói với bọn em rằng, việc cứu được bệnh nhân là một niềm thỏa mãn và hạnh phúc rất là lớn cho người thầy thuốc. Và bệnh tim mạch là bệnh chữa được. Do đó, trong 3 năm sắp tới, em có nguyện vọng sẽ rèn luyện thật tốt, để sau này chữa được cho nhiều bệnh nhân nhất có thể.

Sau đó, tuyên truyền giáo dục sức khỏe đến mọi người để cộng đồng biết phòng tránh bệnh tim mạch", Linh nói.

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội, đa số thí sinh năm nay là lứa bác sĩ Y khoa đầu tiên học theo chương trình đổi mới. Phương pháp dạy học, đánh giá cũng thay đổi với mong muốn tạo ra thế hệ bác sĩ có năng lực nghề nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

"Ngân hàng 2.000 câu hỏi phục vụ kỳ thi mới hoàn toàn so với những năm trước", ông Tú nói. "Vì vậy, kỳ thi năm nay được coi là đánh giá sát nhất năng lực của các em".

Gửi lời chúc mừng đến các tân bác sĩ nội trú, ông Tú nói chuyên ngành nào cũng xứng đáng để học tập, nghiên cứu và đều phải vất vả, kiên trì như nhau.

"Các bạn chuẩn bị tinh thần ba năm học nội trú sẽ là giai đoạn khắc nghiệt nhất. Ngoài học, các bạn còn phải làm, đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe của trường, của viện", ông nói.