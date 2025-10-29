Bị phụ huynh mắng vì 1 lý do KHÔNG thể tin nổi, cô giáo Mầm non ấm ức viết đơn gửi Hiệu trưởng: Tôi nghỉ!

Gần đây, tại một trường mầm non ở Trung Quốc, một cô giáo đã khiến nhiều người xúc động khi bật khóc trong lúc nộp đơn xin nghỉ việc cho hiệu trưởng. Vừa đưa đơn, cô vừa ấm ức nói:

"Bây giờ phụ huynh nhiều chuyện quá. Chỉ vì tôi không trả lời tin nhắn WeChat mà họ chửi tôi thậm tệ, còn nói tôi thiên vị những đứa trẻ khác, đối xử tệ với con họ. Thật sự không thể chịu nổi nữa. Tôi không làm đâu, cầm đồng lương ít ỏi mà phải chịu đựng như người hầu vậy".

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng phẫn nộ thay cho cô giáo. Nhiều người bình luận rằng vị phụ huynh trong câu chuyện quá thô lỗ và thiếu tôn trọng, đồng thời bày tỏ sự cảm thông, thương xót dành cho cô giáo trẻ.

Phụ huynh - từ " kính trọng thầy cô " đến " khách hàng là thượng đế " ?

Không ít phụ huynh hiện nay cho rằng chỉ cần đóng học phí là mình trở thành "khách hàng", là "thượng đế". Họ thường xuyên nhắn tin hỏi han, yêu cầu giáo viên báo cáo mọi chuyện, bất kể cô giáo có đang bận hay không. Thậm chí có người còn gửi tin nhắn trong giờ học, nếu giáo viên không trả lời ngay lập tức, liền bị trách mắng.

Nhưng thử hỏi, giáo viên đang giảng bài cho cả lớp, chẳng lẽ vừa dạy vừa phải kiểm tra điện thoại sao? Nếu vậy, rồi chính phụ huynh lại sẽ phàn nàn rằng cô không tập trung dạy học!

Ảnh minh hoạ

Mỗi lớp mẫu giáo hiện thường có tới 20 - 30 học sinh. Nếu phụ huynh nào cũng yêu cầu quay video, gửi hình, báo cáo từng chút một… thì cô giáo nào chịu nổi? Không ít người còn nói: "Cô không gửi video chắc là thiên vị, chắc ghét con tôi rồi". Trong khi thực tế, các cô phải làm "mẹ" của hàng chục đứa trẻ mỗi ngày, vừa dạy học, vừa lo ăn uống, giấc ngủ, vệ sinh… Chỉ cần một bé sơ suất, là lập tức bị phụ huynh trách, bị hiệu trưởng phê bình.

Từ " cô cứ phạt nó đi " đến " tôi sẽ kiện cô! "

Thời xưa, cha mẹ luôn tôn trọng và tin tưởng thầy cô. Khi gửi con đến trường, họ còn năn nỉ: "Cô ơi, cháu ở nhà không nghe lời, cô có thể phạt nó". Còn bây giờ thì ngược lại. Chỉ cần giáo viên nói một câu khiến con buồn, phụ huynh lập tức báo với hiệu trưởng, thậm chí gửi đơn lên phòng giáo dục. Dù giáo viên có xin lỗi cũng không được tha thứ, kết quả chỉ có thể là nghỉ việc.

Phụ huynh ơi, hãy đặt mình vào vị trí của giáo viên

Nghề nào cũng có nỗi khổ riêng. Làm cha mẹ, hãy đặt mình vào vị trí của cô giáo để thấu hiểu hơn. Đừng vì chút chuyện nhỏ mà quát tháo, xúc phạm giáo viên trước mặt con. Hành động ấy không chỉ làm tổn thương người dạy con bạn, mà còn gieo vào lòng trẻ những vết sẹo tâm lý khó phai.

Làm cha mẹ, điều tốt nhất không chỉ là yêu thương con, mà còn là dạy con biết tôn trọng những người đang yêu thương và chăm sóc chúng mỗi ngày.