Bị phát hiện nhận quà của 30 chàng trai tán mình, vợ cãi 'hồi đó còn độc thân'

Tôi và vợ đều 27 tuổi, mới kết hôn được hơn 2 tháng. Đầu năm ngoái, chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn chơi chung. Bị thu hút bởi ngoại hình xinh đẹp, tính cách hiền lành của cô ấy, tôi tin chắc chắn đây là người phụ nữ của đời mình.

Vậy mà cưới chưa lâu, tôi đã thất vọng khi phát hiện bí mật động trời của vợ. Trong dịp vợ đi du lịch cuối năm, tôi đem laptop của cô ấy ra hàng để sửa chữa. Xong việc, rảnh rỗi sinh tò mò, tôi vào Facebook để xem lại những tin nhắn cũ của vợ.

Trước đây, suốt thời gian yêu, tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của cô ấy nên không tìm hiểu nhưng thực ra trong bụng vẫn có chút tò mò về chuyện quá khứ hơn. Khi đọc tin nhắn của vợ, ban đầu tôi chỉ là muốn xem cô ấy có bàn luận với bạn bè thế nào về mình trong những ngày mới yêu nhau.

Và tôi ngỡ ngàng khi thấy trong hộp tin nhắn "Lưu trữ" ở Messenger hàng chục cuộc trò chuyện với những cái tên đàn ông khác nhau. Không phải một, không phải hai. Tôi đếm sơ qua cũng khoảng hơn 30 người trong vòng 5 - 6 năm trước. Vợ tôi không xóa hẳn mà chỉ ẩn hết đi.

Có người nhắn tin mỗi ngày, người từng hẹn hò làm quen, người gửi quà, hoa, mỹ phẩm, người chuyển tiền dịp sinh nhật.... Thời gian đều diễn ra trước khi chúng tôi yêu nhau, trước khi tôi xuất hiện trong cuộc đời cô ấy. Khi chính thức yêu nhau, cô ấy cắt đứt mọi quan hệ "mập mờ" như vậy.

Tôi không khỏi thất vọng khi phát hiện vợ có nhiều mập mờ. (Ảnh minh họa: Freepik)

Về lý, tôi hiểu đó là quá khứ. Về tình, tôi không thể giả vờ như chưa từng nhìn thấy. Trước khi lấy vợ, tôi từng chỉ yêu hai người con gái. Còn vợ cũng từng tâm sự với tôi rằng mới chỉ có tình đầu, còn tôi là người thứ hai.

Tôi không sốc vì cô ấy từng được nhiều người theo đuổi. Điều khiến tôi khó chịu là cảm giác mình bị lừa dối, sau khi phát hiện ra sự thật của vợ mình.

Tôi không dám hỏi ngay. Suốt mấy ngày sau đó, tôi cố gắng cư xử bình thường. Tuy nhiên, mỗi lần tôi nằm cạnh vợ, thấy vợ nằm nhắn tin điện thoại trong đầu tôi lại hiện lên những gì mình từng xem được.

Cuối cùng, tôi nói ra, không trách móc, không to tiếng, chỉ hỏi tại sao em giấu anh. Vợ tôi im lặng rất lâu. Rồi cô ấy nói: "Đó là chuyện khi còn độc thân. Em không yêu ai trong số họ ". Tất cả những người đó chỉ nhắn tin cho vui, có người chủ động, có người được giới thiệu, có người chỉ nói chuyện vài ngày. Quà thì có nhận, nhưng không hứa hẹn gì. Cô hỏi lại tôi, điều đó có gì sai trái.

Quả thật, tôi không thể coi vợ là phản bội. Cô ấy không có lời nói dối nào trong thời gian chúng tôi yêu nhau. Mọi thứ đúng thật diễn ra khi cả hai còn độc thân. Tôi không trả lời vợ nữa, mà chỉ giữ những ấm ức trong lòng.

Tôi đem chuyện này kể với đám bạn thân; có đứa bảo phụ nữ có nhiều người theo đuổi là chuyện bình thường, nếu tôi cứ cố chấp như thế thì khác gì tự làm khổ mình vì những điều đã qua. Có đứa bạn lại cho rằng vợ tôi sống như vậy có hơi "thoáng" quá mức, không ai biết thực sự những mối quan hệ đó từng đi đến đâu, rằng cô ấy giấu diếm chứng tỏ có điều khuất tất, và tôi cần hỏi thêm thật kỹ để đỡ khúc mắc.

Tôi tự hỏi liệu mình có đang đòi hỏi quá nhiều? Hôn nhân không cho phép ta yêu cầu người kia phải có quá khứ hoàn hảo, sạch sẽ, đúng với tưởng tượng của mình. Thế nhưng có vẻ tôi đã bước vào cuộc hôn nhân này với quá nhiều kỳ vọng ngây thơ.

Tôi mong anh chị có kinh nghiệm trong hôn nhân có thể cho tôi lời khuyên.