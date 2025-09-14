Bị nhận xét "mắt nhỏ", nam MC trả lời 1 câu triết lý bất ngờ: Học vấn không cao nhưng EQ thì đỉnh nóc!

Trong một buổi phát sóng trực tiếp, MC Đổng Vũ Huy (Trung Quốc) - một giáo viên, blogger nổi tiếng - bất ngờ bị khán giả trêu chọc rằng "mắt nhỏ". Không né tránh hay tỏ ra khó chịu, anh mỉm cười đáp lại bằng một câu nói khiến nhiều người phải lặng đi:

"Vạn vật đều có vết nứt, đó chính là nơi ánh sáng lọt vào".

Chỉ một câu trả lời ngắn gọn, nhưng đủ để thấy lối suy nghĩ tích cực, khả năng chuyển hóa tình huống tinh tế của chàng MC sinh năm 1993. Cách anh chọn đối diện với khuyết điểm không phải bằng sự chối bỏ, mà bằng một triết lý đầy lạc quan, đây chính là điểm khiến hàng triệu khán giả dành cho anh sự yêu mến đặc biệt.

Trước khi rẽ hướng sang livestream, anh đã có 8 năm đứng lớp, giảng dạy cho hơn 500.000 học sinh.

Đọc bền bỉ, học hỏi không ngừng

Sinh ra trong một gia đình nông thôn ở huyện Đồng Quan, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), năm 2015, Đổng Vũ Huy tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Tây An, một trường không nằm trong nhóm "985" hay "211" (các trường đại học danh giá ở Trung Quốc).

Bằng cấp của anh hay bị so với những những đồng nghiệp trong cùng đội ngũ MC của New Oriental (Tân Đông Phương) - một công ty thương mại điện tử Trung Quốc nổi tiếng với các buổi livestream bán hàng giàu tính giáo dục. Tuy không tốt nghiệp trường đình đám, chính phong cách mộc mạc, dễ gần và cách trò chuyện duyên dáng lại giúp Đổng Vũ Huy nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả.

Ngoài ra, nghị lực và sự nỗ lực không ngừng đã giúp Đổng Vũ Huy trở nên khác biệt. Sau khi ra trường, anh gia nhập New Oriental và chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành trưởng bộ môn tiếng Anh trẻ tuổi nhất.

Trước khi rẽ hướng sang livestream, Đổng Vũ Huy đã có 8 năm đứng lớp, giảng dạy cho hơn 500.000 học sinh.

Điều làm nên thành công của Đổng Vũ Huy không nằm ở tấm bằng danh giá, mà ở thói quen đọc sách bền bỉ và sự học hỏi không ngừng. Anh say mê văn học, triết học, lịch sử, địa lý… rồi khéo léo lồng ghép những kiến thức đó vào buổi phát sóng. Nhờ vậy, mỗi buổi livestream của anh không đơn thuần là bán hàng, mà còn như một lớp học đặc biệt, nơi người xem vừa mua sắm vừa được bồi đắp tri thức.

Phong cách của Đổng Vũ Huy cũng khác hẳn nhiều MC thương mại khác: không hô hào, không quá lố, mà dùng ngôn từ tinh tế, giàu cảm xúc. Khi thì đọc một bài thơ, lúc lại kể một giai thoại lịch sử, hoặc đơn giản là buông ra một "chicken soup" thấm thía. Netizen gọi anh là "MC tri thức", và cũng chính nhờ sức hút này mà kênh New Oriental đã tăng lượng người xem gấp 40 lần chỉ sau một thời gian ngắn.

Đằng sau thành công ấy là EQ (trí tuệ cảm xúc) đỉnh cao. Đổng Vũ Huy biết cách xử lý khéo léo khi bị "cà khịa", biết truyền cảm hứng tích cực cho người khác, và đặc biệt là luôn giữ thái độ khiêm nhường. Anh từng chia sẻ: "Tôi vẫn là một giáo viên, chỉ khác là hiện tại tôi giảng bài qua màn hình. Nhiệm vụ của tôi không phải hét thật to để bán hàng, mà là truyền đạt điều gì đó ý nghĩa cho người khác."

Học vấn không thuộc hàng top, nhưng EQ và tinh thần học hỏi không ngừng đã giúp Đổng Vũ Huy vượt xa nhiều đồng nghiệp có bằng cấp cao hơn. Anh chính là minh chứng rằng: bằng cấp chỉ là cánh cửa đầu tiên, còn thành công hay không phụ thuộc vào cách mỗi người chọn đi tiếp.