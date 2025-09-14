Xin tiền nộp "bảo hiểm thân thể", học sinh lớp 2 viết sai 1 từ khiến cô giáo đứng hình: Mở phong bì mà tim đập thình thịch

Một câu chuyện dở khóc dở cười vừa được chia sẻ trên 1 hội nhóm dành cho phụ huynh khiến nhiều người bật cười. Nhân vật chính là một em học sinh lớp 2 cùng với… chiếc phong bì nộp tiền bảo hiểm.

Theo lời người đăng, sáng hôm đó, cháu gái xin tiền để đóng bảo hiểm thân thể ở trường. Người này chuẩn bị sẵn và để cháu tự ghi bên ngoài phong bì cho cô giáo. Mọi việc tưởng chừng đơn giản cho đến trưa, khi nhận được tin nhắn từ giáo viên chủ nhiệm. Người này kể: "Đến trưa về thì cô gửi cho cái hình này có chết tôi không cơ chứ. Lại còn tháng cô hồn." Kèm theo là bức ảnh chiếc phong bì với dòng chữ nguệch ngoạc: "Tiền bảo hiểm thi thể cho cô giáo G.".

Chỉ một chữ viết nhầm, ý nghĩa bỗng khác xa 1 trời 1 vực. Thân thể: chỉ cơ thể con người khi đang sống, khỏe mạnh. Ví dụ: "Bảo hiểm thân thể để phòng khi học sinh ốm đau, tai nạn". Thi thể: chỉ cơ thể khi đã qua đời, thường dùng trong ngữ cảnh pháp luật, y tế. Chỉ khác nhau một chữ cái, nhưng ý nghĩa trái ngược hoàn toàn. Chính người chia sẻ cũng phải thốt lên: "Xin lỗi cô". Bài viết nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Nhiều phụ huynh để lại lời trêu chọc: "Cô giáo chắc mở phong bì mà tim đập thình thịch", hay "Tháng cô hồn mà nhận được phong bì này thì quả là nhớ đời".

Vì sao trẻ nhỏ dễ nhầm lẫn?

Chuyện nhầm lẫn này không hiếm. Với học sinh lớp 1, lớp 2, vốn từ còn hạn chế, chỉ cần nghe âm na ná đã có thể viết sai. Hai từ "thân thể" và "thi thể" cùng chứa từ "thể", chỉ khác một chữ cái đầu, nên các em rất dễ lẫn lộn. Đây cũng là giai đoạn trẻ mới tập đọc, tập viết, chưa phân biệt được rõ ràng sắc thái ngữ nghĩa. Đôi khi các em còn ghi theo trí nhớ mơ hồ, khiến chữ viết ra thành ra hài hước.

Các chuyên gia ngôn ngữ cho rằng, để hạn chế những nhầm lẫn hài hước mà cũng "nguy hiểm" như câu chuyện trên, cha mẹ có thể: Đọc sách cùng trẻ: Truyện tranh, truyện chữ ngắn sẽ giúp trẻ tiếp xúc nhiều hơn với từ vựng chuẩn.

Giải thích từ mới ngay khi gặp: Khi trẻ viết hoặc đọc sai, phụ huynh kiên nhẫn giải thích sự khác biệt.

Khuyến khích viết ngắn hằng ngày: Nhật ký 3–5 câu giúp trẻ luyện chữ và ghi nhớ chính tả.

Chơi trò "giải thích nghĩa": Cha mẹ đưa ra một từ, trẻ nói lại theo cách hiểu của mình, từ đó chỉnh sửa cho đúng.

Tấm phong bì "tiền bảo hiểm thi thể cho cô giáo" chắc chắn sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên của cả phụ huynh lẫn giáo viên. Câu chuyện cũng nhắc nhở rằng, với trẻ nhỏ, những nhầm lẫn ngôn ngữ vừa đáng yêu, vừa là cơ hội để dạy dỗ. Và thay vì bối rối hay trách mắng, đôi khi, chỉ cần một tràng cười sảng khoái và một lời hướng dẫn nhẹ nhàng là đủ để trẻ nhớ suốt đời.