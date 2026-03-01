Đôi mắt vốn được ví như “cửa sổ tâm hồn” nhưng cũng là nơi dễ tố cáo tuổi tác nhất. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người vẫn truyền tai nhau: Muốn đoán tuổi một người phụ nữ, hãy nhìn vào đôi mắt của cô ấy.

Những nếp nhăn li ti nơi đuôi mắt, rãnh chân chim hằn sâu khi cười hay quầng da chùng nhẹ ở mí dưới… đều có thể khiến chị em bỗng trở nên tự ti. Và khi nghĩ đến can thiệp thẩm mỹ, câu hỏi phổ biến nhất thường là: Nên chọn HIFU hay Thermage để cải thiện nhăn mắt?

Ảnh minh họa: Internet

Hỏi: Em năm nay 33 tuổi nhưng vùng mắt đã xuất hiện khá nhiều nếp nhăn, nhất là khi cười. Bình thường nhìn cũng thấy da quanh mắt không còn căng mịn như trước. Em rất tự ti vì ai cũng nói nhìn mặt thì trẻ mà nhìn vào đôi mắt thì biết ngay tuổi thật. Em muốn can thiệp thẩm mỹ để giảm nhăn nhưng đang phân vân giữa HIFU và Thermage. Mong bác sĩ tư vấn giúp em nên chọn phương pháp nào?

BS Lưu Tuấn Phong (Chuyên gia thẩm mỹ nội khoa và làm đẹp da công nghệ cao, làm việc tại Hà Nội) trả lời như sau:

Chào bạn!

Trước hết, bạn cần hiểu rằng nếp nhăn quanh mắt được chia thành 2 loại: Nếp nhăn động và nếp nhăn tĩnh.

Nếp nhăn động là những nếp nhăn xuất hiện khi chúng ta cười, nói, biểu cảm. Nếp nhăn tĩnh là những nếp nhăn đã hằn sẵn trên da, kể cả khi gương mặt ở trạng thái nghỉ.

Muốn cải thiện tình trạng nhăn mắt hiệu quả, giúp chị em trông xinh trẻ hơn, thường cần kết hợp nhiều phương pháp, chứ không chỉ phụ thuộc vào một công nghệ duy nhất.

Với nếp nhăn động, có thể sử dụng tiêm botox giảm nhăn để cải thiện.

Với nếp nhăn tĩnh, có thể dùng các phương pháp công nghệ cao như HIFU, Thermage hoặc Ultherapy để hỗ trợ.

Mỗi phương pháp sẽ có chỉ định riêng tùy theo tình trạng cụ thể của từng người. Không phải cứ nhăn mắt là chỉ cần HIFU hay chỉ cần Thermage. Điều quan trọng là bạn cần biết mình đang gặp loại nhăn nào, mức độ ra sao. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ sẽ cân nhắc phối hợp các phương pháp để đạt hiệu quả tối ưu.

Thay vì tự quyết định chọn HIFU hay Thermage, chị em nên đến gặp bác sĩ chuyên về thẩm mỹ nội khoa để được thăm khám và tư vấn đúng với tình trạng của mình.

Vùng mắt là khu vực nhạy cảm, da mỏng và dễ lão hóa. Việc can thiệp đúng phương pháp, đúng thời điểm không chỉ giúp cải thiện nếp nhăn mà còn hạn chế rủi ro không đáng có.

Nếu đang tự ti vì nhăn mắt ở tuổi ngoài 30, điều quan trọng nhất không phải là chọn công nghệ nào theo trào lưu, mà hiểu rõ làn da của mình đang cần gì để bác sĩ chuyên môn giúp bạn đưa ra quyết định phù hợp.

Chúc bạn sớm lấy lại đôi mắt trẻ trung!