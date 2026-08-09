Bị nghi "giả nghèo", sao nam quyết định tung sao kê ngân hàng rồi gây choáng với mức chi tiêu cả năm chỉ 94.000 đồng

Mới đây, La Chính trở thành tâm điểm bàn tán sau khi tham gia một chương trình truyền hình và tiết lộ số dư tài khoản của mình chỉ còn 4800 tệ (khoảng 18,7 triệu đồng). Con số này khiến nhiều khán giả bất ngờ, thậm chí gọi anh là "ngôi sao nghèo nhất làng giải trí Trung Quốc".

Nhưng không lâu sau đó, một thông tin cho biết tài khoản ngân hàng của La Chính từng có tới 19 triệu tệ (khoảng 74,1 tỷ đồng) vào năm 2023. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ nam diễn viên cố tình "giả nghèo", "kể khổ" để gây chú ý.

Trước những tranh cãi ngày càng lớn, La Chính đã đăng bài phủ nhận và công khai sao kê ngân hàng nhằm chứng minh bản thân không hề che giấu tài sản.

Theo lời giải thích của La Chính, anh không hề có 19 triệu tệ. Thời điểm năm 2023, anh đang vướng tranh chấp hợp đồng với công ty cũ. Sau 2 lần xét xử, tòa án quyết định mức bồi thường thực tế là hơn 3,61 triệu tệ (khoảng 14 tỷ đồng), thấp hơn rất nhiều so với khoản phạt 50 triệu tệ (khoảng 195 tỷ đồng) ghi trong hợp đồng ban đầu.

La Chính tiết lộ đến tháng 1/2024 mới thanh toán xong toàn bộ số tiền này. Trong đó, 2 triệu tệ (khoảng 7,8 tỷ đồng) do quản lý ứng trước để giúp anh giải quyết khó khăn, phần còn lại là tiền anh tự kiếm được nhờ đi đóng phim. Mãi đến dịp Tết năm 2026, La Chính mới hoàn trả hết khoản vay cho quản lý.

La Chính đã đi sao kê ngân hàng để chứng minh bản thân không có nhiều tiền như tin đồn.

Sau khi ngôi sao sinh năm 1995 giải quyết xong vụ kiện, thị trường phim ảnh rơi vào giai đoạn khó khăn khiến công việc của anh bị ảnh hưởng rất nhiều. Anh buộc phải giải thể studio riêng, trong khi người trợ lý cũng nghỉ việc để về quê làm công nhân.

Bên cạnh đó, La Chính khẳng định bản thân chưa bao giờ chủ động than nghèo hay lợi dụng hoàn cảnh để gây chú ý. Anh cho biết mình vốn quen sống tiết kiệm, ở căn hộ nhỏ tại vùng ven Bắc Kinh, thường đi xe buýt, xe ghép hoặc cùng quản lý đạp xe sau khi kết thúc công việc vì muốn tiết kiệm chi phí.

Nhưng những sao kê của La Chính cũng gây ra nhiều tranh luận. Theo giấy tờ anh đăng tải, tổng chi tiêu của tài khoản trong cả năm chỉ 170 tệ (khoảng 663.000 đồng). Trong đó, 146 tệ (khoảng 569.000 đồng) là phí dịch vụ ứng dụng, còn số tiền chi tiêu thực tế chỉ vỏn vẹn 24 tệ (khoảng 94.000 đồng).

Con số này lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng, nhiều người cho rằng gần như không ai có thể sinh hoạt cả năm với mức chi tiêu như vậy. Không ít ý kiến đặt câu hỏi liệu La Chính có công khai toàn bộ tài khoản ngân hàng hay chỉ chọn một tài khoản để sao kê.

Một số cư dân mạng cũng chỉ ra tài khoản này đã bị tòa án phong tỏa từ tháng 4/2023 nên gần như không còn giao dịch trong những tháng còn lại của năm. Vì vậy, việc lấy sao kê của riêng tài khoản đó để chứng minh hoàn cảnh tài chính được cho là chưa đủ sức thuyết phục.

Không chỉ vậy, trang NetEase cũng đã tiết lộ khoản thu nhập của La Chính. Được biết, La Chính có thể nhận cát-xê 200.000 - 800.000 tệ (khoảng 780 triệu - 3,12 tỷ đồng) cho 1 dự án phim kinh phí thấp. Với 2 - 3 dự án trong năm, nguồn thu từ phim ảnh của sao nam 9x có thể đạt 400.000 - 2 triệu tệ (khoảng 1,56 - 7,8 tỷ đồng). Ngoài ra, anh còn kiếm thêm 100.000 - 500.000 tệ (khoảng 390 triệu - 1,95 tỷ đồng) từ livestream và các hợp đồng thương mại quy mô nhỏ, cùng 100.000 - 300.000 tệ (khoảng 390 triệu - 1,17 tỷ đồng) từ chương trình truyền hình thực tế.

Tổng thu nhập của La Chính trong năm 2025 ước tính là 600.000 - 2,8 triệu tệ (khoảng 2,34 - 10,9 tỷ đồng). Sau khi trừ tiền chia cho quản lý, thuế cùng chi phí đi lại, sinh hoạt và vận hành công việc, số tiền thực nhận được cho là 400.000 - 1,8 triệu tệ (khoảng 1,56 - 7 tỷ đồng).

Đối với công chúng thì khoản thu tiền tỷ mỗi năm của La Chính vẫn hơn hẳn người bình thường.

Chính vì vậy, dù La Chính khẳng định bản thân từng gặp khó khăn tài chính, không ít cư dân mạng vẫn cho rằng mức thu nhập này khó có thể xem là "nghèo". Bởi thế, màn công khai sao kê ngân hàng của La Chính không giúp khép lại tranh cãi mà ngược lại còn khiến nhiều người tiếp tục đặt dấu hỏi về tình hình tài chính thật sự của anh.