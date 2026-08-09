Nụ hôn khó xử của Son Ye Jin và "hồng hài nhi" kém 6 tuổi Jung Hae In

Mới đây, nam diễn viên Jung Hae In đã tham gia chương trình Problem Child in House và chia sẻ nhiều câu chuyện về sự nghiệp, đời tư. Tại đây, MC Hong Jin Kyung đã nhắc đến bộ phim Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi , phát sóng năm 2018. Jung Hae In vào vai "hồng hài nhi" của Son Ye Jin, người hơn anh 6 tuổi. Diễn xuất ngọt ngào đã giúp Jung Hae In nổi tiếng rộng rãi và củng cố hình ảnh của anh như một trong những ngôi sao "bạn trai trẻ tuổi" được yêu thích nhất Hàn Quốc.

Hong Jin Kyung nhớ lại một khoảnh khắc đặc biệt đáng nhớ và hỏi: “Có một cảnh trong phim, anh cười khi say rượu, và các đoạn clip đó đã lan truyền rộng rãi trên mạng. Lúc đó anh có thực sự say rượu không?”. Cảnh quay được nhắc đến không gì khác ngoài nụ hôn say xỉn giữa Jung Hae In và Son Ye Jin.

Nụ hôn nóng bỏng gây bão của Son Ye Jin và Jung Hae In trong phim. Ảnh: X

Nhắc đến đây, Jung Hae In ngượng ngùng thú nhận cảnh quay này được thực hiện khi anh đã say rượu. Ngoài việc để tăng tính chân thực cho phim, rượu cũng giúp Jung Hae In bớt căng thẳng khi đóng cảnh hôn với đàn chị Son Ye Jin hơn 6 tuổi. Nam diễn viên giải thích: “Tôi thực sự đã uống rượu trước khi quay phim. Tôi đã uống vài ly, bắt đầu cảm thấy say, và sau đó nói với đạo diễn ‘Tôi sẵn sàng rồi’ trước khi quay cảnh đó”. Và cuối cùng, đây đã trở thành một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất, làm nên thành công của Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi.

Nam diễn viên đã uống rượu để cảnh phim chân thực hơn và cũng để bớt lo lắng hơn. Ảnh: X

Jung Hae In cũng đã chia sẻ về cách anh bước chân vào ngành giải trí. Nam diễn viên tiết lộ rằng ban đầu anh dự định theo học một ngành khoa học tại đại học, trước khi đột ngột thay đổi hướng đi sự nghiệp: “Ban đầu tôi định theo học các ngành khoa học và kỹ thuật, nhưng rồi tôi đột nhiên thay đổi hướng. Tôi được phát hiện qua một buổi tuyển chọn trên đường phố và cuối cùng đã ra mắt”. Nam thần màn ảnh sinh năm 1988 nhớ lại: “Tôi vốn là một người rất hướng nội và ít nói, nhưng diễn xuất đã cho tôi một cách để thể hiện bản thân và giải tỏa căng thẳng. Tôi thấy thật thú vị khi được đứng trước đám đông và biểu diễn, và tôi cảm thấy được giải tỏa về mặt tinh thần”

Ra mắt ở độ tuổi khá muộn là 26, Jung Hae In thừa nhận hành trình đến với nghiệp diễn của anh không hề dễ dàng. Anh chia sẻ: “Tôi không theo học trường đào tạo diễn xuất nào khi còn học cấp hai hay cấp ba. Vì vậy, mọi thứ vô cùng khó khăn đối với tôi, và tôi phải nỗ lực hơn rất nhiều”.

Jung Hae In là "tay ngang" diễn xuất. Ảnh: X

Jung Hae In sau đó bày tỏ lòng biết ơn đối với nữ diễn viên kỳ cựu Kim Hae Sook. Chính bà là người hướng dẫn quan trọng trong giai đoạn đầu sự nghiệp của anh. 2 người từng hợp tác trong bộ phim truyền hình Yeah, That's How It Is năm 2016, trong đó Jung Hae In vào vai con trai của Kim Hae Sook: “Tôi vào vai con trai của bà ấy, và bà ấy đã chăm sóc tôi rất chu đáo và dạy tôi rất nhiều về diễn xuất. Bà ấy thậm chí còn mời tôi đến nhà, nấu ăn cho tôi và cùng tôi đọc kịch bản. Tôi vô cùng biết ơn”.

Anh tiếp tục kể lại rằng diễn viên kỳ cựu Kim Hae Sook có thể rất đáng sợ và nghiêm khắc trong diễn xuất: “Bà ấy khá đáng sợ và rất nghiêm khắc. Tôi còn thiếu sót nhiều thứ và không thể theo kịp bà ấy, vì vậy có một lần trong lúc luyện tập, bà ấy nói với tôi, 'Tôi sẽ không dạy cậu nữa. Ra ngoài đi'”. Nhưng Jung Hae In không hề bỏ cuộc: “Nhưng làm sao tôi có thể bỏ đi? Tôi chỉ ở lại đó và tiếp tục cố gắng”. Jung Hae In cho biết một lời khuyên đặc biệt từ Kim Hae Sook đã theo anh suốt sự nghiệp như phải làm tốt để cùng bạn diễn tồn tại vì diễn xuất không phải là thứ có thể làm một mình.

Jung Hae In luôn biết ơn nữ diễn viên gạo cội Kim Hae Sook. Ảnh: X

Còn nhớ vào năm 2018, Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi là một trong những hiện tượng truyền hình lớn nhất, chinh phục hàng triệu khán giả châu Á nhờ câu chuyện tình yêu lãng mạn, chân thực và đầy rung cảm. Phim xoay quanh Yoon Jin Ah (Son Ye Jin thủ vai), một phụ nữ bước sang tuổi 30 đang chênh vênh giữa áp lực sự nghiệp và gia đình, và Seo Joon Hee (Jung Hae In thủ vai) - cậu em trai thân thiết từ thuở nhỏ của bạn thân, vừa trở về sau thời gian dài làm việc ở nước ngoài. Từ mối quan hệ "chị em" quen thuộc, tình cảm giữa họ dần chớm nở thành một thứ tình yêu sâu sắc, vượt qua mọi định kiến về tuổi tác và ánh nhìn của xã hội.

Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi là hiện tượng của năm 2018. Ảnh: X

Khi lên sóng, bộ phim đã tạo nên một cơn sốt toàn cầu nhờ cách khai thác đề tài tình yêu công sở và tình "chị em" chân thực, không tô hồng. Tác phẩm gặt hái thành công vang dội về mặt rating, liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng uy tín và tạo ra hàng loạt trào lưu văn hóa tại Hàn Quốc lúc bấy giờ.

Điểm sáng lớn nhất làm nên thành công của phim chính là phản ứng hóa học bùng nổ, ngọt đến lịm tim giữa "quốc bảo nhan sắc" Son Ye Jin và Jung Hae In. Sự kết hợp ăn ý, tự nhiên đến mức "tình bể tình" của cặp đôi chính đã mang đến định nghĩa hoàn hảo cho tình yêu lứa đôi, biến Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi thành một tượng đài phim lãng mạn khó quên của màn ảnh nhỏ xứ kim chi.

Son Ye Jin và Jung Hae In "tình bể bình" trong Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom