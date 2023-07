Bị mẹ Nine bỏ theo dõi, phía Baifern Pimchanok lên tiếng làm rõ

Ngày 3/7, loạt trang giải trí hàng đầu Thái Lan đưa tin mẹ ruột Nine Naphat - nữ diễn viên kiêm Á hậu nổi tiếng Pimpaka Siangsomboon đã hủy theo dõi Baifern Pimchanok trên trang cá nhân. Dù sau đó, bản thân bà Pimpaka đã lên tiếng phủ nhận bất hòa với Baifern nhưng người hâm mộ vẫn bán tín bán nghi về câu chuyện phía sau. Đồng thời, nhiều người cũng tò mò mối quan hệ của nữ diễn viên Chiếc lá bay và bạn trai sau hành động bỏ theo dõi gây nhiều tranh cãi.

Mới đây, quản lý của Baifern Pimchanok đã chính thức lên tiếng về chuyện này. Cô cho biết: “Có thể Instagram của mẹ Nine bị lỗi. Hôm qua mẹ cậu ấy và Baifern vẫn nói chuyện với nhau về công việc như bình thường. Baifern cũng không suy nghĩ nhiều, cô ấy đang chăm chỉ làm việc”. Bên cạnh đó, quản lý của nữ diễn viên đình đám cũng khẳng định mối quan hệ giữa Baifern và Nine vẫn rất tốt đẹp và chắc chắn giữa cả hai không xảy ra vấn đề gì.

Quản lý của Baifern lên tiếng trước hành động hủy theo dõi Baifern của mẹ Nine Naphat

Mối quan hệ của Baifern và Nine vẫn tốt đẹp sau sự việc trên

Đáng chú ý trước đó, cư dân mạng xứ chùa vàng cũng thi nhau đồn đoán nguyên do mẹ Nine Naphat hủy theo dõi cả con trai ruột và Baifern. Phần lớn các ý kiến đều cho rằng phải chăng bà Pimpaka đang có chút chạnh lòng khi dạo gần đây Nine luôn “dính” bạn gái. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau và không ngại chăm sóc chu đáo cho đối phương trong nhiều sự kiện.