Bị mất việc ở tuổi 45, tôi tưởng mình gục ngã nhưng lại tìm thấy "hào quang" giúp mình sống lại

Tuổi 45, tôi nghĩ mình đã có đủ: công việc ổn định, con cái đang tuổi lớn, một mái ấm bình yên. Nhưng đời vốn chẳng ai ngờ trước. Ngày công ty công bố cắt giảm nhân sự, tên tôi nằm trong danh sách.

Cú ngã tuổi trung niên

Bước ra khỏi tòa nhà sau 20 năm gắn bó, tôi thấy lòng trống rỗng. Tôi sợ hãi. Không còn lương tháng, không còn danh xưng quản lý, tôi sẽ nuôi con thế nào, giữ gia đình ra sao rồi còn nhà chồng, họ hàng bạn bè nhìn vào? Đêm ấy, tôi nằm cạnh chồng mà nước mắt rơi ướt gối, không dám thở mạnh vì sợ anh biết.

Những ngày đầu thất nghiệp, tôi cáu gắt vô cớ, chỉ muốn trốn vào phòng. Nhìn tôi thay đổi, chồng không khó chịu mà bất ngờ nói: "Em không chỉ là một nhân viên công ty. Em là vợ anh, là mẹ của các con. Với gia đình này, em vẫn là quản lý mẫn cán, là chỗ dựa vững chắc".

Ảnh minh họa

Câu nói ấy khiến tôi lặng người. Con gái lớn cũng thì thầm: "Mẹ ơi, mẹ nghỉ ngơi đi, mẹ vất vả nhiều năm rồi". Con trai út thì nũng nịu: "Mẹ dạy con vẽ như hồi nhỏ nhé".

Thì ra, trong khi tôi hoảng loạn vì mất việc, thì những người thân lại chỉ cần tôi sống đúng là chính tôi, thậm chí phóng khoáng hơn, biết hưởng thụ hơn chút.

Hào quang từ chính mái nhà

Tôi bắt đầu dạy con vẽ, không phải vẽ thủ công như ngày xưa mà làm quen với các loại công nghệ hiện đại. Bạn bè của con qua nhà chơi đều thích thú với mấy bộ truyện tranh vui vui mà mẹ con tôi sáng tác. Thế rồi chồng tôi động viên tôi mở lớp nhỏ ngay tại phòng khách, anh sẽ làm nhà đầu tư. Ban đầu chỉ vài đứa trẻ hàng xóm, sau lan rộng ra cả khu. Tôi không ngờ, những buổi vẽ ấy lại mang đến tiếng cười rộn rã, làm căn nhà ấm áp hẳn lên.

Ảnh minh họa

Chồng tôi, thay vì trách móc nhà cửa bừa bộn, còn phụ sơn lại tường 7 màu để không ai nhận ra màu sắc hòa trộn, kê bàn ghế để lớp học thêm gọn gàng. Các con khoe mẹ với bạn bè, còn rủ các bạn lập kênh TikTok chia sẻ kinh nghiệm hay. Tự lúc nào, căn nhà tôi biến thành một xưởng sáng tạo nhỏ, nơi mỗi bức tranh đều thắp sáng thêm niềm tin của tôi vào chính mình, gieo giấc mơ cho bọn trẻ.

Tôi từng nghĩ mất việc là dấu chấm hết, là bi kịch tuổi trung niên. Nhưng hóa ra, đó lại là cách cuộc đời đẩy tôi về gần gia đình hơn, trao cho tôi cơ hội sống một cuộc đời mới – cuộc đời không chỉ xoay quanh chức danh và lương bổng.

Tôi nhận ra, gia đình không cần tôi thành công ngoài kia, mà cần tôi bình an, cần tôi có mặt thật sự ở đây. Và khi có họ đồng hành, tôi mới hiểu rằng: "Hào quang" thật sự của tuổi trung niên không phải ở chỗ ta được cả xã hội tung hô, mà là khi ta tìm thấy niềm vui giản dị ngay trong ngôi nhà mình.