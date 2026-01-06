Bí mật động trời của Park Bo Gum vừa bị tiết lộ

Chiều 4/1, tờ Koreaboo khiến công chúng châu Á dậy sóng khi bất ngờ đăng tải 1 bí mật động trời chưa từng được công bố trước đây về tài tử hạng A Hàn Quốc Park Bo Gum. Theo đó, mỹ nam họ Park từng yêu đương 1 bạn nữ bí ẩn khi còn ở độ tuổi vị thành niên. Nguồn tin cho biết thêm, cặp đôi hẹn hò trong 1 khoảng thời gian khá lâu, trải dài từ cấp 2 sang cấp 3 rồi mới “đường ai nấy đí”.

Koreaboo cũng vừa đăng tải loạt ảnh hẹn hò của tài tử Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt và bạn gái bí mật trong giai đoạn vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Được biết, đây là những tấm hình do người yêu cũ chụp cho Park Bo Gum. Cô gái này cũng đã chia sẻ loạt ảnh hạnh phúc bên tài tử họ Park lên blog cá nhân trước khi nam diễn viên chính thức bước chân vào làng giải trí.

Trong loạt ảnh do Koreaboo công bố mới đây, Park Bo Gum và bạn gái thời trung học đã tận hưởng những phút giây hẹn hò ấm áp khi cùng đón ngày Pepero bằng những món đồ ăn nhẹ tự tay họ làm, còn tới nhà hàng dùng bữa trong bầu không khí hạnh phúc.

Koreaboo vừa công bố loạt ảnh chụp lại những khoảnh khắc hẹn hò hạnh phúc của Park Bo Gum và người yêu cũ thời học sinh. Những tấm hình này đều do bạn gái cũ chụp cho nam tài tử sinh năm 1993. Ảnh: Koreaboo

Cặp đôi đã cùng đón ngày Pepero với nhau. Ảnh: Koreaboo

Park Bo Gum và bạn gái cũ tới nhà hàng dùng bữa trong bầu không khí rộn vang tiếng cười. Ảnh: Koreaboo

Công chúng phát hiện bàn tay bạn gái cũ xuất hiện trong 1 hình ảnh của Park Bo Gum. Ảnh: Koreaboo

Bạn gái thời trung học đã chụp lại khoảnh khắc đẹp trong những buổi hẹn hò với Park Bo Gum nhằm lưu giữ kỷ niệm về thời thanh xuân rực rỡ. Cô nàng cũng từng chia sẻ loạt ảnh này lên blog cá nhân. Ảnh: Koreaboo

Đáng chú ý, sau khi bí mật động trời của Park Bo Gum bị phanh phui mới đây, công chúng xứ kim chi không hề “ném đá” hay “tấn công” nam tài tử trên các diễn đàn mạng xã hội. Âu cũng là bởi, loạt ảnh hẹn hò toát ra bầu không khí vui vẻ, tươi sáng, đậm chất tình yêu gà bông ngây thơ hồn nhiên của tuổi học trò, không hề có dấu hiệu bất thường đáng chỉ trích nào. Ngoài ra, người hâm mộ cũng không phản ứng gay gắt do mỹ nam họ Park hẹn hò với bạn nữ bí ẩn trước khi chính thức bước chân vào làng giải trí.

Park Bo Gum sinh năm 1993, có niềm đam mê lớn với âm nhạc từ nhỏ, anh biết chơi piano từ năm 5 tuổi và từng mơ ước trở thành ca sĩ - nhạc sĩ. Anh từng gửi các bản thu âm mình hát và chơi piano đến nhiều công ty giải trí lớn. Tuy nhiên, phần lớn các công ty lại nhận thấy tiềm năng diễn xuất ở anh. Cuối cùng, anh ký hợp đồng với SidusHQ - 1 công ty chủ yếu quản lý diễn viên, và sau đó được gợi ý chuyển hướng sang diễn xuất.

Anh ra mắt với vai trò diễn viên vào năm 2011 trong phim điện ảnh Blind. Những năm sau đó, Park Bo Gum đột phá tên tuổi với Reply 1988 và Mây Họa Ánh Trăng, giúp Park Bo Gum nhận được vô số giải thưởng và danh hiệu “Bạn trai quốc dân”, “Hoàng tử cổ trang”.