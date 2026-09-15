Bí mật đằng sau hành động con bạn cứ kéo rèm che kín cửa, chỉ thích nằm trong bóng tối nghịch điện thoại!

Nhiều bậc phụ huynh có lẽ từng gặp phải tình huống tương tự: ở nhà, con cái thường thích đóng kín cửa, kéo rèm lại rồi cắm cúi bấm điện thoại trong căn phòng mờ tối; ngay cả cuối tuần cũng chỉ thích nằm lì trên giường hoặc chơi game trong không gian tối om ấy. Không ít người đơn thuần nghĩ rằng "con chỉ lười biếng, nghiện điện thoại hoặc tính cách hướng nội", nhưng hiếm ai nhận ra rằng hành động tưởng chừng vụn vặt này rất có thể là tín hiệu cảnh báo sớm từ não bộ và cảm xúc của trẻ.

1. Thích kéo rèm che kín: Đằng sau là tình trạng não bộ quá tải

Hơn 80% thông tin chúng ta tiếp nhận từ thế giới bên ngoài mỗi ngày đến từ thị giác. Khi ánh sáng đi vào mắt, não bộ phải lập tức hoàn thành một chuỗi quy trình: nhận diện, phán đoán và phản hồi. Ánh sáng tự nhiên chan hòa mang lại cảm giác sống động cho môi trường; người đi đường ngoài cửa sổ, bóng cây đung đưa, luồng sáng dịch chuyển... tất cả đều đang âm thầm tiêu hao tài nguyên nhận thức của não bộ.

Khi trẻ phải chịu áp lực học tập kéo dài, mâu thuẫn trong các mối quan hệ hay bầu không khí căng thẳng trong gia đình, các "tiến trình chạy ngầm" của não bộ đã bị chiếm trọn bởi lo âu, tự phủ nhận bản thân và cảm giác bất lực. Nó giống như một chiếc máy tính cũ phải chạy cùng lúc hơn chục phần mềm nặng, CPU luôn trong trạng thái quá tải khiến hiệu suất sụt giảm nghiêm trọng. Lúc này, ánh sáng và thông tin thị giác liên tục tràn vào từ bên ngoài không còn là kích thích thông thường của môi trường nữa, mà trở thành gánh nặng dồn thêm.

Việc chủ động kéo rèm lại bản chất là một "thao tác giảm tải" vô thức của trẻ: dùng không gian mờ tối để cắt bớt phần lớn đầu vào thị giác, ép lượng thông tin ùa vào não giảm xuống, giúp bộ não đang bị đơ lag có thể gắng gượng duy trì những hoạt động cơ bản nhất. Hành vi này không phải là "học đòi thói xấu", càng không phải "cố tình chống đối bố mẹ", mà là cách tự vệ trực tiếp nhất trẻ có thể nghĩ ra trong giới hạn khả năng của mình.

Ảnh minh họa

2. Đừng vội giật tung "vùng đệm" của não bộ trẻ!

Nhiều cha mẹ thấy con nhốt mình trong phòng tối là phản ứng đầu tiên lao tới giật phăng rèm cửa ra, kèm theo lời cằn nhằn: "Ban ngày ban mặt mà tối tăm mù mịt, muốn mốc meo người ra à?". Nhưng bạn hãy thử đặt mình vào vị trí của con: khi bạn thức trắng đến 2 giờ sáng mới chợp mắt, đúng lúc đang ngủ say nhất vào sáng sớm thì có ai đó giật tung chăn ra, rọi thẳng luồng ánh sáng chói chang vào mặt. Cảm giác lúc đó của bạn chắc chắn chỉ là giật mình hoảng hốt, bực bội và thấy bị xúc phạm ghê gớm, chứ tuyệt đối không thể thấy "trời sáng rồi, mình phải dậy cho tỉnh táo".

Với một đứa trẻ đang rơi vào trạng thái cảm xúc quá tải, hành động kéo phăng rèm cửa tương đương với việc dội thêm một lượng lớn kích thích thị giác vào bộ não đang nóng rực, khiến hệ thần kinh vốn đã căng như dây đàn càng trở nên tồi tệ hơn. Rất nhiều đứa trẻ bỗng chốc nổi cơn thịnh nộ, suy sụp tinh thần khi bị cha mẹ ép mở rèm; nguyên nhân sâu xa không phải do con "khó tính, xấu nết", mà vì chút không gian đệm ít ỏi cuối cùng dùng để giữ thăng bằng cảm xúc vừa bị bạn xé toạc mất.

Những đứa trẻ hay bị cha mẹ trách là "làm màu, nhạy cảm quá đà" thực ra chỉ đang dựng lên một "nơi trú ẩn cảm xúc" trong góc phòng tối tăm, nơi chúng tạm thời không phải đối mặt với áp lực: không bị người ngoài soi xét, không có nhiệm vụ buộc phải hoàn thành, không cần gượng ép bản thân phải "vui vẻ, hiểu chuyện" để đổi lấy vài phút giây thở phào nhẹ nhõm.

3. Dẫn dắt ôn hòa để giúp con từng bước bước ra ngoài!

Khi đối diện với một đứa trẻ thích kéo rèm, điều kiêng kỵ nhất là ép con phải "vui vẻ, bình thường trở lại ngay lập tức". Việc nương theo nhịp độ của con để điều chỉnh từ từ hiệu quả hơn nhiều so với can thiệp thô bạo:

Bước 1: Tiếp nhận trước, không vạch trần. Bạn có thể mang một cốc nước ấm vào phòng, nhẹ nhàng bảo: "Mẹ thấy con kéo rèm kín mít, hôm nay ở trường mệt lắm phải không?". Không cần ép con phải kể ngay những ấm ức trong lòng; trước tiên hãy để con hiểu rằng bạn không đến để phán xét, và cảm xúc của con đã được nhìn nhận.

Bước 2: Để hé một khoảng, không gượng ép. Khi tâm trạng con đã dịu lại, bạn có thể bàn bạc: "Hay là mình mở hé rèm một chút xíu thôi nhé, để chút gió lùa vào cho thoáng, tâm trạng cũng sẽ dễ chịu hơn". Hãy dùng cách tạo áp lực thấp nhất để đưa ánh sáng tự nhiên trở lại, thay vì đột ngột phơi toàn bộ căn phòng dưới nắng gắt.

Bước 3: Dùng tương tác nhẹ nhàng thay cho giáo điều. Đừng vừa bước vào đã dồn dập hỏi "Con bị trầm cảm à?", "Rốt cuộc con giấu bố mẹ chuyện gì?". Bạn chỉ cần mang vào một đĩa hoa quả đã gọt sẵn, ngồi bên cạnh chuyện trò vu vơ đôi ba điều thú vị gặp trong ngày. Khi "dung lượng xử lý" của não bộ dần hồi phục, con sẽ tự khắc mở lòng chia sẻ cảm xúc với bạn.

Cảm xúc của một đứa trẻ không bao giờ sụp đổ chỉ sau một đêm; nó ẩn giấu trong từng hành động nhỏ nhặt mà bạn vô tình bỏ qua. "Kéo rèm" chưa từng là một thói xấu cần uốn nắn, mà là một mảnh giấy nhắn vô hình đứa trẻ đưa tới trước mặt bạn: Con đang thấy hơi mệt, con cần một khoảng không gian để thở. Chỉ khi đọc được dòng chữ nhỏ này, bạn mới thực sự đón nhận trọn vẹn những tâm tư chưa từng nói thành lời của con.