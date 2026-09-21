Bí mật cảnh nóng trong Đầu Xuân Tươi Sáng

Đầu Xuân Tươi Sáng là bộ phim gây bão màn ảnh nhỏ suốt thời gian qua. Tại Việt Nam, tác phẩm mới chỉ bị The Scandal chiếm top 1 Netflix Việt Nam, nhưng vẫn đang giữ vị trí thứ 2, cho thấy sức hút đáng kể với khán giả.

Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng chính là chemistry cực đỉnh giữa hai diễn viên chính Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên. Đặc biệt, những cảnh thân mật, thậm chí cảnh nóng của cặp đôi cũng trở thành chủ đề được khán giả bàn luận nhiều.

Đầu Xuân Tươi Sáng vẫn đang cho thấy sức hút lớn dù đã hoàn thành chặng đường phát sóng từ ngày 9/9.

Bên cạnh diễn xuất của hai ngôi sao, hóa ra Đầu Xuân Tươi Sáng còn có một "bí mật" phía sau những phân cảnh này. Đoàn phim đã mời riêng một chuyên gia chỉ đạo cảnh thân mật nhằm giúp diễn viên có cảm giác an toàn, thoải mái, đồng thời bảo đảm các cảnh quay phù hợp với góc nhìn của nhóm khán giả chính.

Đạo diễn Tưởng Kế Chính đã đích thân chia sẻ: "Đối với bộ phim này, chúng tôi xác định độ tuổi khán giả mục tiêu và nữ giới sẽ chiếm đa số. Vì thế, chúng tôi phải đứng trên góc độ của khán giả nữ, từ đó đi sâu vào tính cách của nhân vật. Chúng tôi muốn khán giả khi xem phim cảm thấy không bị sến. Thêm nữa là những cảnh thân mật, nếu không cẩn thận sẽ trở nên dung tục.

Về phía nam giới, giống như Tỉnh Bách Nhiên từng chia sẻ, chúng tôi đều là đàn ông thẳng, thế nên khi muốn nữ diễn viên làm động tác hay có cảnh hôn nào, vì góc nhìn khác nhau, nên sẽ có cảm giác như đang mạo phạm cô ấy.

Bởi vậy nên chúng tôi đã mời một người chỉ đạo cảnh thân mật giúp chúng tôi thực hiện công việc này. Điều đó làm các diễn viên tin tưởng và thấy an toàn hơn. Hai cảm giác này rất quan trọng giúp diễn viên giữ được trạng thái tốt. Chỉ cần họ diễn thả lỏng, khi xem chúng tôi sẽ bắt được những điểm chạm, những biểu cảm đáng chú ý. Sau đó khi dựng lại, khán giả xem sẽ có cảm giác rất dễ chịu.

Ekip Đầu Xuân Tươi Sáng đã thuê hẳn chuyên gia riêng cho những cảnh thân mật của cặp đôi chính.

Chúng tôi luôn lo ngại khán giả nhìn thấy những cảnh không giúp phát triển nhân vật hay thúc đẩy tình cảm của họ. Thêm nữa, tôi sẽ đứng trên góc nhìn của khán giả nam để tránh "góc nhìn săm soi của nam giới". Dù là nhắm mắt, hít thở, tất cả đều được cân nhắc cẩn trọng xem khán giả nữ xem phim có thấy thoải mái hay không.

Ở trường quay có rất nhiều người, từ biên kịch, tổng giám chế, thành viên các đơn vị khác nhau, đều có cảm nhận của nữ giới. Chúng tôi nghe ý kiến của họ trước, vì đàn ông và phụ nữ sẽ có góc nhìn khác nhau. Ví dụ một động tác tôi cho rằng nam tính, nhưng khán giả nữ lại thấy dầu mỡ. Vì thế, tôi đặt nặng cảm nhận của phái nữ. Tác phẩm này, dù tiểu thuyết hay phim truyền hình, nhóm khán giả chính đa phần là nữ.

Tôi muốn khán giả cảm nhận được trạng thái nội tâm của diễn viên, điều đó quan trọng hơn nhiều so với việc họ nhì thấy cái gì. Bởi lẽ đó, tôi chú trọng vào trạng thái của diễn viên hơn là hành động, tiếp xúc thân thể."

Có thể thấy, những cảnh thân mật gây chú ý của Đầu Xuân Tươi Sáng không đơn thuần dựa vào chemistry của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên. Đằng sau chúng là quá trình tính toán kỹ về góc máy, trạng thái diễn viên và đặc biệt là cảm nhận của khán giả nữ.

Việc sử dụng chuyên gia chỉ đạo cảnh thân mật cũng giúp lý giải vì sao nhiều phân đoạn gần gũi của cặp đôi tạo được cảm giác tự nhiên, thay vì chỉ cố gắng gây chú ý bằng mức độ táo bạo. Với ê-kíp, điều quan trọng cuối cùng vẫn là cảm xúc và sự phát triển trong mối quan hệ giữa các nhân vật.

Nguồn: Sohu