Bí mật bên trong chiếc rương kho báu 1 triệu USD của triệu phú lập dị khiến trăm ngàn người lặn lội đến nỗi mất mạng đi tìm suốt 10 năm

Năm 2010, triệu phú người Mỹ Forrest Fenn (hiện 89 tuổi) tuyên bố trong cuốn hồi ký của mình rằng ông đã giấu một chiếc rương bằng đồng chứa đầy vàng, đồ trang sức trị giá 1 triệu USD trên dãy núi Rocky, phía Tây khu vực Bắc Mỹ. Vị triệu phú lập dị này còn sáng tác một bài thơ để làm gợi ý cho những người tò mò muốn tham gia vào cuộc săn tìm kho báu đặc biệt này. Phần thưởng cho người thắng cuộc tất nhiên là chiếc rương chứa đầy vàng đó rồi!

Triệu phú người Mỹ Forrest Fenn (hiện 89 tuổi).

Kể từ đó đến nay, hàng trăm ngàn người đã cất công đến dãy Rocky với mong muốn được ôm kho báu trở về. Có những người đã bỏ việc để có thời gian dồn toàn tâm toàn lực cho việc tìm kiếm, có những người rút tiền tiết kiệm để có kinh phí thực hiện cuộc săn tìm kho báu. Đã có ít nhất 5 người tử nạn trong quá trình đi tìm chiếc rương, gần đây nhất là một người đàn ông có tên Michael Sexson (53 tuổi) qua đời hồi tháng 3 năm nay trong hành trình đi tìm kho báu.

Mãi cho đến ngày 7/6 vừa qua, sau hơn 1 thập kỷ trôi qua, ông Forrest Fenn bất ngờ xác nhận rằng có người đã tìm được kho báu.

Bài thơ chỉ dẫn in trong cuốn tự truyện của Fenn.

Chiếc rương bằng đồng nặng khoảng 20kg chứa đầy tiền vàng quý hiếm, hình động vật thời kỳ tiền Columbus, chiếc gương bằng vàng thời tiền sử, những bức tượng được chạm khắc từ ngọc bích và đồ trang sức cổ đã được tìm thấy bởi một người đàn ông đã đề nghị được giấu tên.

Theo thông tin trên tờ Santa Fe New Mexico, triệu phú Forrest Fenn đã chủ động liên hệ với báo chí để thông báo về việc kho báu được tìm thấy sau 10 năm. Việc tìm thấy kho báu được xác nhận bởi chính ông Fenn sau khi người đàn ông chụp hình lại chiếc rương và những món đồ bên trong, rồi gửi hình cho ông Fenn xem.

Ông Fenn không tiết lộ vị trí chính xác của chiếc rương: “Nó được cất giấu bên dưới vòm trời đầy sao, bên trong cánh rừng xanh thẳm của dãy Rocky, vị trí chiếc rương không hề thay đổi kể từ khi chính tay tôi cất giấu nó cách đây hơn 10 năm trước".

“Tôi không biết danh tính của người tìm thấy nó, bài thơ chỉ dẫn in trong cuốn tự truyện của tôi giúp anh ta tìm ra vị trí chính xác và anh ta đã gửi ảnh chụp chiếc rương đến cho tôi”.

Khi được hỏi về cảm xúc của mình khi kho báu được tìm thấy, ông Fenn nói: "Tôi không biết phải nói sao nữa, tôi cảm thấy nửa vui, nửa buồn. Buồn vì cuộc săn tìm đã kết thúc. Tôi chúc mừng hàng ngàn người đã tham gia tìm kiếm và hy vọng họ sẽ tiếp tục cuộc chơi nếu có ai đó đưa ra lời thách thức khác".

Triệu phú 89 tuổi cho biết người tìm ra kho báu của ông đã dựa vào những gợi ý trong bài thơ gồm 24 câu được công bố trong cuốn tự truyện "The Thrill of the Chase" xuất bản vào năm 2010. Ông Fenn, hiện sống tại thành phố Santa Fe (bang New Mexico), ước tính đã có hơn 350.000 người tham gia săn lùng kho báu này, theo tờ The New Mexican.

Michael Wayne Sexson, 53 tuổi, được tìm thấy đã chết trong một khu vực hẻo lánh vào tháng 3, nơi ông và một người bạn đang tìm kiếm kho báu của Forrest Fenn.

Năm 2016, Randy Bilyeu qua đời ở vùng hoang dã phía Tây Santa Fe sau khi anh đi săn tìm kho báu. Jeff Murphy, 53 tuổi, Paris Wallice và Eric Ashby, 31 tuổi, đã tử nạn vào năm 2017 trong quá trình tìm kiếm kho báu. Sau đó cảnh sát phải đưa ra lời kêu gọi ông Fenn ngăn chặn cuộc truy tìm kho báu khi số người chết tăng lên.

Fenn nảy ra ý tưởng truy tìm kho báu khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào năm 1988, tỷ lệ sống sót chỉ khoảng 20%. Sau khi chiến thắng tử thần, ông quyết định chôn giấu một phần tài sản trên núi Rocky. Triệu phú Mỹ chuyên kinh doanh các tác phẩm nghệ thuật cho biết ông chôn kho báu nhằm truyền cảm hứng cho mọi người khám phá thiên nhiên, đồng thời tạo hy vọng cho mọi người giữa giai đoạn kinh tế suy thoái.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2018, Fenn đã giải thích lý do tại sao ông quyết định giấu kho báu: "Tôi đã có một số động cơ. Trước hết, như mọi người thấy kinh tế thế giới đã đi vào suy thoái, rất nhiều người mất việc. Tôi muốn cho một số người hy vọng. Vì nỗi tuyệt vọng được thấy rõ trên nhiều tít báo.

Và thứ hai, nhiều người đã rơi vào tình trạng lười vận động, không chỉ ở Mỹ mà cả trên thế giới. Vì vậy, tôi muốn bọn trẻ rời khỏi các thiết bị điện tử và ra ngoài trời, đi leo núi, đi bộ đường dài, câu cá, dã ngoại...".

(Nguồn: Daily Mail)