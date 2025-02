Từ Hy Viên - nữ diễn viên tài hoa của màn ảnh Đài Loan (Trung Quốc) từng khiến công chúng ngưỡng mộ khi kết hôn với chàng thiếu gia giàu có Uông Tiểu Phi vào năm 2010.

Ngày ấy, cuộc hôn nhân của họ được ví như một câu chuyện cổ tích khi nàng minh tinh bước vào cánh cổng hào môn, tận hưởng cuộc sống viên mãn. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là những năm tháng đầy nước mắt và đau khổ.

Uông Tiểu Phi là thiếu gia nhà giàu, thừa kế tập đoàn khách sạn lớn ở Trung Quốc. Khi kết hôn với Từ Hy Viên, anh từng tuyên bố sẽ dành cho cô một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Khi ấy, Từ Hy Viên sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp diễn xuất để trở thành con dâu của một trong những nữ doanh nhân giàu có bậc nhất Trung Quốc.

Sau khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân, Uông Tiểu Phi liên tục dính vào những tin đồn ngoại tình, bị bắt gặp vui chơi tại các hộp đêm cùng nhiều cô gái trẻ đẹp. Tuy nhiên, Từ Hy Viên vẫn lên tiếng bảo vệ chồng, khẳng định cuộc sống của họ hạnh phúc và viên mãn khi có hai con chung, một trai, một gái.

Tuy nhiên, sự khác biệt về tính cách và lối sống dần đẩy họ ra xa nhau.

Sau khi sinh con, Từ Hy Viên phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe. Theo Từ Hy Viên tiết lộ, thể trạng của cô không phù hợp với việc mang thai và sinh con, sẽ dễ nguy hiểm tới tính mạng của người mẹ. Tuy nhiên, vì để sinh cho chồng, cho gia tộc của chồng những đứa con khoẻ mạnh và xinh đẹp cô đã không tiếc cả sức khoẻ của chính mình.

10 năm làm vợ, Từ Hy Viên mang thai 4 lần nhưng chỉ giữ được 2 con (một lần sẩy thai, một lần lưu thai). Thậm chí, cô còn gặp biến chứng khi mang thai, mất kiểm soát cân nặng, thậm chí từng nhập viện cấp cứu vì co giật và rơi vào trạng thái hôn mê do não thiếu oxy. Sau sinh, nữ diễn viên còn mắc chứng trầm cảm. Đặc biệt, vào năm 2018, cô mang thai lần ba nhưng không may thai nhi bị chết lưu, khiến sức khỏe cô suy giảm nghiêm trọng, bị động kinh.

Dù Uông Tiểu Phi từng dành nhiều lời khen ngợi vợ cũ, ca ngợi sự hy sinh của cô, nhưng hôn nhân của họ vẫn không thể kéo dài.

Những năm tháng bên Uông Tiểu Phi, Từ Hy Viên phải chịu đựng nhiều áp lực.

Sau hơn 10 năm chung sống, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi quyết định ly hôn. Những người thân cận tiết lộ rằng mối quan hệ của họ đã rạn nứt từ lâu, nhưng Từ Hy Viên vẫn cố gắng giữ gìn tổ ấm cho các con.

Trong một tin nhắn được cho là của Từ Hy Viên gửi đến bạn thân vào năm 2021, nữ diễn viên thừa nhận rằng cuộc hôn nhân với Uông Tiểu Phi là một ngục tù kéo dài suốt 10 năm. Bạn bè cô cũng cho biết, nữ diễn viên quyết định ly hôn vì không thể chịu đựng thêm cuộc sống lạnh nhạt, thiếu thốn tình cảm bên người chồng cũ, và muốn giải thoát bản thân khỏi những bế tắc trong hôn nhân.

Thay vì chia tay trong êm đẹp, họ lao vào cuộc chiến tranh chấp tài sản kéo dài. Uông Tiểu Phi nhiều lần công khai chỉ trích vợ cũ, cho rằng cô tiêu xài hoang phí và lợi dụng tài sản của anh. Đáp lại, Từ Hy Viên cũng lao vào cuộc chiến với chồng cũ, hất tung đi những tháng ngày trong quá khứ.

Không chỉ nhận phải công kích từ chồng cũ, mẹ chồng cũ của Từ Hy Viên là đại gia Trương Lan cũng liên tục gây khó dễ cho con dâu. Năm 20234, bà Trương Lan tung tin Hy Viên sử dụng chất cấm. Sau khi xét nghiệm âm tính, Từ Hy Viên đâm đơn kiện mẹ chồng cũ tội danh "bôi nhọ danh dự, thóa mạ".

Cuộc đời của Từ Hy Viên là một chuỗi những thăng trầm, từ ánh hào quang của sự nghiệp đến những năm tháng hôn nhân đầy đau khổ. Cô từng hy vọng sẽ tìm thấy hạnh phúc bên trong cánh cổng hào môn, nhưng cuối cùng lại phải chịu đựng những tổn thương kéo dài.