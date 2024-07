Bi kịch của một nữ ca sĩ: Khán giả tặng hoa nhưng không thể nhận, khi qua đời mộ đầy ắp hoa

Mới đây, tại chương trình Sean Le Show, ca sĩ Nhật Hạ đã chia sẻ về người bạn thân của mình là cố danh ca Ngọc Lan.



Được một khán giả tặng hoa nhưng không nhận

Khi đó, Ngọc Lan nói chuyện vẫn nhìn thẳng vào tôi, không có gì khác lạ, đôi mắt vẫn tinh anh. Tôi không thể tin đôi mắt đó lại không còn nhìn thấy gì.

Ngọc Lan

Tới khi biết Ngọc Lan không thể nhìn thấy ly nước trước mặt, tôi mới nhận thấy thị giác của Ngọc Lan đã rất kém. Lúc này, tôi ngồi sát cô ấy và hỏi: "Lan có nhìn thấy mặt Hạ không?".

Ngọc Lan nghiêng đầu và bảo chỉ nhìn thấy con mắt bên phải, không nhìn thấy con mắt bên trái.

Một lần khác, tôi chứng kiến một người đàn ông mang một bó hoa rất đẹp tặng Ngọc Lan nhưng cô ấy không nhận. Người đàn ông đó đứng dưới sân khấu đưa bó hoa lên còn Ngọc Lan đứng trên sân khấu cứ nhìn anh ta cười và không cầm bó hoa.

Anh ta lúng túng không biết phải làm sao. Khán giả và ban nhạc cũng lúng túng. Tôi phải vội nói với bảo vệ chạy ra gấp để nhận bó hoa đó giúp Ngọc Lan. Anh bảo vệ ban đầu ngơ ngác, tôi phải nhắc lại rằng Ngọc Lan không nhìn thấy gì cả.

Ra thăm mộ Ngọc Lan thấy đầy ắp hoa

Tôi đã ở bên cạnh Ngọc Lan nhiều tháng năm như thế để chứng kiến những câu chuyện đầy cảm xúc và cứ ám ảnh mãi. Vì thế nên tôi mới viết kịch bản bộ phim về Ngọc Lan.

Cuộc đời Ngọc Lan có quá nhiều bi kịch. Nhưng cũng có quá nhiều người yêu mến cô ấy. Khi Ngọc Lan mất đi, người ta làm nhiều thứ về cô ấy, làm nhạc, làm thơ, làm các cuốn phim tư liệu, viết nhiều bài báo.

Lần nào tôi ra thăm mộ Ngọc Lan cũng thấy có đầy hoa ở đó, chứng tỏ rất nhiều người ái mộ tìm đến thăm mộ Ngọc Lan. Chưa một ca sĩ nào khi mất đi rồi lại được diễm phúc đó.

Tôi hiểu mọi người yêu Ngọc Lan nên muốn làm một bộ phim về cô ấy, giống như một bó hoa đặt lên mộ Ngọc Lan. Tôi cũng yêu Ngọc Lan như mọi người vì cô ấy rất yếu đuối, đáng thương, cần được che chở.

Ngọc Lan rất nhút nhát và lúc nào cũng buồn. Cái này tôi không biết nhiều, chỉ biết Ngọc Lan không may mắn trong tình duyên. Gia đình Ngọc Lan cũng không may mắn khi nhiều người mất vì những lý do đáng buồn. Nếu tôi là Ngọc Lan chắc cũng buồn như vậy, không thể nào vui được.