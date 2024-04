Bị "khui" việc xóa gấp bằng chứng hẹn hò với Mai Tài Phến, Mỹ Tâm đáp vỏn vẹn 3 chữ trên livestream

Vào tối 8/4, ca sĩ Mỹ Tâm đã tổ chức buổi livestream giao lưu trò chuyện cùng với cư dân mạng trên trang cá nhân. Cô lộ diện xinh đẹp và tươi tắn dù trang điểm đơn giản. Giọng ca sinh năm 1981 còn tự đánh đàn guitar, hát những ca khúc do netizen lựa chọn yêu cầu trên livestream.

Đáng chú ý, phía dưới bình luận, hàng loạt cư dân mạng liên tục nhắc tới vụ việc liên quan tới bức hình thả diều: "Chị còn đi thả diều không ạ", "Chị Tâm ơi giải đáp giùm em vụ thả diều với ạ"... Khi netizen trêu đùa việc cô đánh phấn má đậm nhìn như người say rượu, Mỹ Tâm còn hài hước lên tiếng trước gần 7.000 người xem về bức hình thả diều vừa qua: "Say ư. Sao chị say được. Làm sao chị đi thả diều được mấy đứa. Không được. Hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi mọi người".

Vào ngày 2/4, cư dân mạng rần rần xôn xao trước bức hình phong cảnh được Mỹ Tâm đăng tải trên trang cá nhân. Đáng chú ý, netizen soi ra 1 nhân vật người đàn ông mặc trang phục màu đen, đang ở trên nóc biệt thự của ca sĩ 8x để thả diều. Qua vóc dáng, cư dân mạng cho rằng đây chính là Mai Tài Phến. Sau đó, Mỹ Tâm đã nhanh chóng xoá bức hình này trên trang cá nhân.

Mỹ Tâm livestream trò chuyện cùng cư dân mạng trên trang cá nhân

Trong livestream, netizen liên tục nhắc tới vụ việc bức hình thả diều vừa qua trên trang cá nhân của cô

Nữ ca sĩ sinh năm 1981 cũng thẳng thắn lên tiếng cho biết mọi việc đều là hiểu lầm

Vào ngày 2/4, netizen soi ra 1 nhân vật người đàn ông mặc trang phục màu đen thả diều ở biệt thự của cô là Mai Tài Phến

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến là cặp đôi được netizen Việt "đẩy thuyền" nhiệt tình trong thời gian qua. Sau khi hợp tác chung trong vài dự án, mối quan hệ giữa cả hai thu hút sự quan tâm của công chúng. Mỹ Tâm từng chia sẻ thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, dễ thương, chu đáo và hiểu chuyện.

Nhiều lần lộ "hint" hẹn hò song cả hai cũng chỉ úp mở, chưa một lần lên tiếng nói rõ mối quan hệ khiến không ít người tò mò. Suốt thời gian qua, cặp đôi thường xuyên bị phát hiện sánh đôi cùng nhau, trao cho đối phương loạt cử chỉ ngọt ngào. Đặc biệt, vào năm 2022, Mai Tài Phến từng bị bắt gặp về quê Mỹ Tâm đón Tết.

Trước đó, Mỹ Tâm từng nói về mẫu bạn trai: "Mình không đặt ra tiêu chuẩn bạn trai, chỉ cần cảm xúc. Mỹ Tâm nghĩ sau này yêu ai cũng được, không cưới cũng được, chỉ cần ở bên người đó đến cuối đời cũng được. Ngày xưa Mỹ Tâm ích kỷ, không giống như bây giờ. Mỹ Tâm nghĩ mình đã thành công lắm rồi và ông trời công bằng lắm, thế là người yêu cũ 'say bye' mình. Kể từ khi chia tay người đó thì Mỹ Tâm mới học được cách tôn trọng".

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến nên duyên sau MV Đừng hỏi em

Nam diễn viên từng để lộ khoảnh khắc xuất hiện tại nhà riêng của Mỹ Tâm ở Đà Nẵng vào dịp Tết 2022