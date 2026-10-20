Các chuyên gia Nhật Bản khuyến cáo, bên cạnh việc duy trì vận động, một số thói quen đơn giản mỗi ngày có thể giúp hỗ trợ tuần hoàn máu, giảm cảm giác nặng chân và hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển.

Suy giãn tĩnh mạch ngày càng trẻ hóa

Những đường gân xanh nổi ngoằn ngoèo dưới da, đôi chân thường xuyên phù nề, cảm giác nặng tức hoặc chuột rút về đêm là những biểu hiện nhiều người gặp phải khi bị suy giãn tĩnh mạch. Không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, tình trạng này còn có thể gây đau nhức, ngứa ngáy và dẫn đến những biến chứng nếu không được theo dõi, điều trị phù hợp.

Theo thông tin được chia sẻ trên chương trình truyền hình Nhật Bản Sekai Ichi Uketai Jugyou, chuyên gia về bệnh tĩnh mạch Akira Saito cho biết thời gian sinh hoạt tại nhà tăng lên, đi kèm thói quen ngồi lâu và ít vận động, đang khiến tình trạng suy giãn tĩnh mạch được quan tâm nhiều hơn ở người trẻ. Bài viết dẫn thông tin cho rằng số bệnh nhân trong độ tuổi 20-40 đã tăng so với trước đây.

Trên thực tế, suy giãn tĩnh mạch có thể xuất hiện ở nhiều độ tuổi, không chỉ ở người cao tuổi. Những người phải ngồi hoặc đứng lâu trong nhiều giờ, phụ nữ từng mang thai, người thừa cân hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh có thể đối mặt với nguy cơ cao hơn.

Một số dấu hiệu và yếu tố cần lưu ý gồm: Hai chân thường xuyên phù nề; hay bị chuột rút khi ngủ; các mạch máu nhỏ nổi rõ ở vùng sau đầu gối; táo bón kéo dài; ngồi lâu, ít vận động; từng mang thai và sinh con.

Tuy nhiên, đây không phải danh sách dùng để tự chẩn đoán bệnh. Nếu có các biểu hiện trên, đặc biệt là tình trạng sưng chân kéo dài hoặc tĩnh mạch nổi rõ, người bệnh nên thăm khám để được đánh giá chính xác.

4 cách chăm sóc đôi chân mỗi ngày

1. Vận động và massage nhẹ nhàng vùng bắp chân

Bắp chân thường được ví như “trái tim thứ hai” của cơ thể vì đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ máu trở về tim. Thay vì ngồi bất động hàng giờ, bạn nên thường xuyên đứng dậy đi lại, thực hiện động tác nhón gót hoặc gập, duỗi cổ chân để kích hoạt nhóm cơ này.

Theo hướng dẫn được giới thiệu trong chương trình truyền hình Nhật Bản, có thể dành khoảng 3 phút mỗi ngày để xoa bóp nhẹ nhàng vùng bắp chân theo hướng từ cổ chân lên phía đầu gối. Nên thực hiện với lực vừa phải, tránh day ấn mạnh vào những tĩnh mạch đang nổi rõ, vùng da viêm hoặc vị trí đau bất thường.

Cần lưu ý, massage không thể chữa khỏi suy giãn tĩnh mạch. Nếu một bên chân đột ngột sưng, nóng, đỏ hoặc đau, không nên tự massage mà cần đi khám ngay để loại trừ huyết khối tĩnh mạch sâu.

2. Cân nhắc sử dụng vớ áp lực khi cần thiết

Vớ áp lực y khoa tạo lực ép có kiểm soát lên chân, thường mạnh hơn ở cổ chân và giảm dần về phía trên. Cơ chế này giúp hỗ trợ dòng máu tĩnh mạch trở về tim, đồng thời có thể giảm phù và cảm giác nặng chân ở một số người.

Vớ áp lực có thể hữu ích với người phải đứng lâu, người có triệu chứng suy giãn tĩnh mạch hoặc một số trường hợp được chỉ định sau điều trị. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với loại vớ này. Người có bệnh động mạch ngoại biên hoặc một số vấn đề tuần hoàn khác cần được đánh giá trước khi sử dụng.

Tốt nhất, hãy lựa chọn loại vớ và mức áp lực theo tư vấn của nhân viên y tế, thay vì tự mua loại có lực ép cao với suy nghĩ càng ép chặt càng tốt.

3. Kết hợp hít thở bằng bụng với động tác đứng lên, ngồi xuống

Một bài tập đơn giản được chuyên gia Nhật Bản giới thiệu là kết hợp hít thở bằng bụng với động tác đứng lên, ngồi xuống từ ghế. Bài tập giúp người tập vận động các nhóm cơ ở chân, đồng thời duy trì nhịp thở đều đặn.

Cách thực hiện: Ngồi trên ghế chắc chắn, hai chân đặt vững trên sàn. Trong khoảng 3 giây, từ từ đứng lên, đồng thời đưa hai tay ra trước và hít vào bằng mũi. Sau đó, trong khoảng 5 giây, hạ tay sang hai bên, thở ra bằng miệng và từ từ ngồi xuống. Có thể lặp lại động tác tùy theo thể lực.

Người làm việc văn phòng có thể đặt nhắc nhở để đứng dậy vận động khoảng mỗi giờ, thay vì duy trì tư thế ngồi liên tục. Nếu có bệnh lý tim mạch, rối loạn thăng bằng, đau khớp hoặc khó khăn khi đứng lên, nên điều chỉnh bài tập phù hợp.

4. Bổ sung thực phẩm giàu polyphenol trong chế độ ăn

Polyphenol là nhóm hợp chất có nguồn gốc thực vật, có đặc tính chống oxy hóa và được nghiên cứu về nhiều lợi ích đối với sức khỏe tim mạch. Các thực phẩm như quả mọng, trà xanh và ca cao có thể cung cấp polyphenol trong chế độ ăn hằng ngày.

Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định việc bổ sung polyphenol từ thực phẩm có thể trực tiếp điều trị hoặc ngăn chặn suy giãn tĩnh mạch. Vì vậy, không nên xem cà phê, trà xanh, chocolate hay rượu vang là phương pháp chữa bệnh. Nếu sử dụng chocolate, nên ưu tiên loại ít đường; với cà phê, cần cân nhắc lượng caffeine phù hợp. Không nên uống rượu vang với mục đích cải thiện tuần hoàn máu.

Một chế độ ăn cân bằng, giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và chất xơ cũng giúp hạn chế táo bón, giảm tình trạng phải rặn nhiều khi đi vệ sinh.

Đừng bỏ qua những dấu hiệu bất thường ở chân

Để bảo vệ sức khỏe tĩnh mạch, điều quan trọng nhất vẫn là duy trì vận động thường xuyên, tránh ngồi hoặc đứng bất động quá lâu, kiểm soát cân nặng và kê cao chân khi nghỉ ngơi nếu cảm thấy phù nề.

Nếu chân thường xuyên sưng, đau, nặng tức, tĩnh mạch nổi rõ hoặc da vùng cẳng chân đổi màu, người bệnh nên đi khám để được đánh giá và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Đặc biệt, nếu một bên chân đột ngột sưng đau, nóng đỏ, cần được thăm khám khẩn cấp. Trường hợp xuất hiện khó thở đột ngột, đau ngực hoặc ho ra máu, cần gọi cấp cứu vì đây có thể là dấu hiệu của thuyên tắc phổi.

Suy giãn tĩnh mạch không phải lúc nào cũng nguy hiểm ngay lập tức, nhưng cũng không nên chỉ xem là vấn đề thẩm mỹ. Chăm sóc đôi chân từ sớm, kết hợp vận động và thăm khám khi có dấu hiệu bất thường sẽ giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài.