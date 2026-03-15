Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đánh sập đường dây tiền ảo quy mô lớn trên toàn quốc mang tên Tập đoàn Xintel khiến hơn 42 ngàn người sập bẫy, bị lừa hơn 400 tỉ đồng và đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can, trong đó có các đối tượng cầm đầu, cốt cán trong đường dây, gồm: Nguyễn Băng Thảo; Nguyễn Duy Thịnh (SN 1996, ngụ phường Bình Phú, TPHCM); Hà Tuấn Dũng (ngụ phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) cùng 15 đối tượng khác về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" (theo Khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự).

3 đối tượng cầm đầu trong tập đoàn lừa đảo tiền ảo Xintel. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo điều tra ban đầu, chuyên án đã xác định có hơn 42 ngàn tài khoản người mua trên toàn quốc với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỉ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân sập bẫy.

Trong đó, có nạn nhân bị lừa tới 7,3 tỉ đồng. Cụ thể, bà N.T.T. (SN 1974; ngụ phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) đã sập bẫy khi tham gia tiền ảo. bà T. cho biết tháng 8-2024, ổ nhóm này biết bà có một khoản tiền lớn nên đã tìm mọi cách tiếp cận chào mời, lôi kéo bà tham gia đầu tư tài chính của các công ty thuộc hệ sinh thái Xintel.

Ban đầu bà từ chối không tham gia vì không hiểu biết về công nghệ, nhưng khi tham gia những buổi hội thảo ở các nhà hàng nổi tiếng bà đã xiêu lòng và rơi vào bẫy của các đối tượng.

Với các chiêu thức "thả mồi bắt bóng", các đối tượng đã dẫn dụ bà đầu tư máy đào đồng Xin và đầu tư mua nhiều gói của các công ty trong hệ sinh thái Xintel với tổng số tiền gần 7,3 tỉ đồng. Đến nay, toàn bộ số đồng Xin mà bà T. đầu tư, khai thác được đều nằm trong tài khoản, không đăng nhập để thanh khoản được.

Công an lấy lời khai của Nguyễn Băng Thảo

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa "Hệ sinh thái Xintel" do Nguyễn Băng Thảo trực tiếp chỉ đạo, điều hành, bao gồm các doanh nghiệp: Công ty TNHH Pi Gaming, Công ty LNP Solution (đều có địa chỉ tại số 19, đường A4, phường Bảy Hiền, TPHCM).

Dưới sự điều hành của Thảo, năm 2024, Công ty TNHH Pi Gaming cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (còn gọi là Xintel), tên miền đăng ký là "Xintel.vn" và được cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội với mục đích tạo mạng xã hội dành cho người sử dụng trao đổi, chia sẻ thông tin về du lịch.

Dưới sự tổ chức, điều hành của nhóm đối tượng này đã tự phân chia các nhiệm vụ và chức danh khác nhau, trong đó Nguyễn Băng Thảo giữ vai trò Chủ tịch; Hà Tuấn Dũng giữ vai trò Giám đốc marketing; Nguyễn Duy Thịnh giữ vai trò Giám đốc công nghệ và nhiều đối tượng khác được phân vai là giám đốc các chi nhánh, giám đốc đào tạo, phát triển thị trường.

Hệ thống Xintel vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng từ F0 đến F7. Để tham gia, nhà đầu tư phải nạp tiền USDT và lôi kéo người mới để hưởng hoa hồng từ 10% giảm dần theo cấp bậc. Người dùng truy cập "dapp.xintel.co", nhập mã ID người giới thiệu để tạo tài khoản, mua gói Xnode và xây dựng nhánh dưới. Tiền nạp được thực hiện qua ví điện tử do hệ thống cung cấp hoặc chuyển khoản nội bộ để nhận đồng Xin.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo điều tra, đấu tranh chuyên án

Để khai thác đồng Xin, nhà đầu tư bắt buộc phải mua các gói "máy đào ảo" Xnode với công suất tỉ lệ thuận với giá trị đầu tư, hoặc mua các gói X-NFT từ 100 đến 10.000 USDT để hưởng ưu đãi độc quyền. Đặc biệt, hệ thống yêu cầu chỉ số tối thiểu 50 "Mana" - được tích lũy qua việc thực hiện nhiệm vụ trên Xinstar hoặc mua bằng USDT mới có thể bắt đầu đào. Lợi nhuận hàng ngày được trả bằng đồng Xin, chia làm hai loại: Xin80 (tự do giao dịch) và Xin20 (bị hạn chế). Nhà đầu tư có thể thanh khoản qua ví BEP-20 hoặc gửi tiết kiệm với lãi suất từ 5% - 18%/năm thông qua dịch vụ Fincare tại trang fincarebank.io.

Để thao túng tâm lý nhà đầu tư, Thảo chỉ đạo "đốt" 8,2 tỉ Token Xin nhằm tạo sự khan hiếm giả tạo và đẩy giá ảo trên hệ thống. Thực chất, mọi con số trên website đều do nhóm đối tượng tự điều chỉnh thủ công, không theo bất kỳ thuật toán hay quy luật cung cầu nào. Với mạng lưới chân rết dày đặc và các buổi hội thảo hoành tráng, chúng đã lan truyền thông tin sai lệch, giăng bẫy hàng vạn nạn nhân trên khắp cả nước.