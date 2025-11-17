Lộ diện đường dây lừa tiền ảo: Đa cấp 16 tầng, cuỗm sạch hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư

Theo Công an nhân dân, ngày 15/11 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên (Phòng Cảnh sát Kinh tế) cho biết vừa điều tra, làm rõ một nhóm đối tượng tổ chức giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trái quy định pháp luật.

Trước đó, sau khi nhận được nguồn tin về nhóm tội phạm này từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã nhanh chóng tổ chức xác minh, điều tra.

Theo cơ quan chức năng, khoảng tháng 5/2025, Nguyễn Văn X. (trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) biết được trên thị trường giao dịch tiền điện tử xuất hiện mô hình thu hút tiền của người đầu tư.

Sau đó, X. nảy sinh ý định tạo ra đồng tiền điện tử SPIN (là đồng tiền do X. nghĩ ra và tự đặt tên), vật phẩm mới (viết tắt là NFT), đồng thời lập một website giao dịch tiền điện tử và NFT theo hệ thống kinh doanh đa cấp.

Cơ quan công an cho biết, hệ thống đa cấp này nhiều cấp bậc và với mỗi cấp bậc, người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng và tiền thưởng từ chính kết quả đầu tư của mình và của những cấp dưới tối đa lên đến 16 tầng.

Với thủ đoạn trên, nhóm của X đã thu lợi bất chính khoảng 12 tỷ đồng , có dấu hiệu của tội “Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp”.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khởi tố vụ án “Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp” phát hiện ngày 16/10 tại tỉnh Thái Nguyên, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” quy định tại Bộ Luật hình sự năm 2015.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.