Giúp sức quảng bá tiền điện tử, lôi kéo nhà đầu tư

Trong số 15 bị can vừa bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP công nghệ Internet BBI Việt Nam (Công ty BBI); Công ty CP BBA Toàn Cầu (Công ty BBA), có bị can Vũ Phong (SN 1972, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội, là một “mắt xích” quan trọng.

Viện Kiểm sát xác định, Công ty BBI do bị can Hồ Quốc Anh (đang trốn truy nã) làm Chủ tịch HĐQT, đại điện theo pháp luật; còn bị can Thân Văn Thoại, lập và điều hành Công ty BBA.

Hai bị can trên đã chỉ đạo Vũ Phong cùng đồng phạm quảng bá ứng dụng BBI Mall (một ứng dụng thương mại điện tử không phép) và đồng tiền điện tử CBP để nhà đầu tư tin tưởng chuyển tiền, sau đó bị chiếm đoạt.

Theo cơ quan tố tụng, toàn vụ án mới có 33 bị hại trình báo và xác định nhóm của Thoại với Hồ Quốc Anh chiếm đoạt tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng.

Đối với bị can Vũ Phong, cơ quan tố tụng quy kết từ đầu năm 2021, Phong cùng 2 bị can khác được Thoại cấp một lượng tiền điện tử CBP để mở tài khoản, tham gia gói đầu tư vào trong nền tảng Speeding.vip.

Sau đó, Thoại chỉ đạo những người này tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, các lớp học tại trụ sở Công ty BBA hoặc tổ chức sự kiện dưới hình thức đăng ký camping để quảng bá, chia sẻ, giới thiệu về lợi ích của đồng CBP và định hướng các nhà đầu tư tích cực tham gia cộng đồng CBP.

Nội dung đào tạo được phân chia thành nhiều lớp, như: Lớp Câu Lạc Bộ Triệu Phú; Lớp học Triệu Phú; Lớp Triệu Phú; Lớp VIP; Lớp HAPPY... Trong các lớp này, các bị can đã nói với nhà đầu tư rằng các sàn giao dịch tiền ảo họ lập ra là một nhà máy in tiền, chỉ cần đầu tư vào gói số lượng nhất định, chờ trong một thời gian sẽ đạt được lợi nhuận "khủng".

Ngoài ra, Thoại còn chỉ đạo nhóm Vũ Phong tổ chức buổi hội thảo, sự kiện camping mang tính chất truyền dẫn, định hướng, thao túng tâm lý đến các nhà đầu tư để thực hiện kinh doanh theo mô hình đa cấp.

Dù một mặt quảng bá “tốt” về đồng tiền điện tử, song nhóm của Thoại lại kiểm soát, áp đặt mức giá, duyệt lệnh rút, đẩy giá thao túng đồng tiền điện tử CBP khiến nhiều bị hại tin tưởng rằng đồng CBP có giá trị thực tế và sẽ tăng trưởng lợi nhuận cao nên đã trực tiếp chuyển tiền mặt hoặc chuyển nhượng tài sản, hoặc chuyển tiền mặt cho các đối tượng mua bán USDT theo hướng dẫn nhằm chiếm đoạt, gây thiệt hại lớn cho nhiều nhà đầu tư.

Đối tượng Vũ Phong tại phiên xét xử vụ án đánh bạc trong khách sạn Pullman.

'Vung' tiền đánh bạc hàng triệu USD

Bằng thủ đoạn trên, nhóm nhóm Thoại đã huy động được 1,2 triệu tài khoản được mở bởi hơn 9.700 nghìn thành viên.

Riêng bị can Vũ Phong lôi kéo được nhiều, với mạng lưới 4.950 thành viên, xây dựng hơn 1 triệu tài khoản. Do đó, Phong bị truy tố tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Đáng chú ý, ngoài hành vi phạm tội nêu trên, Vũ Phong vừa bị TAND Hà Nội tuyên án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù vì đánh bạc trong khách sạn Pullman, cùng với cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng và cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình – Ngô Ngọc Đức.

Cụ thể, ngày 29/7/2020, Vũ Phong được câu lạc bộ King Club (khách sạn Pullman) mở thẻ chơi trò chơi điện tử có thưởng với tên “Mr Tom”. Từ ngày 4/2 - 10/6/2024, ông ta đánh bạc 100 lần bằng hình thức đặt cược chơi trò chơi điện tử có thưởng Slot, Baccarat.

Tổng số tiền mà Vũ Phong đã “nướng” vào sòng bài được xác định là hơn 10 triệu USD (tương đương hơn 257 tỷ đồng). Trong đó, lần chơi nhiều nhất ông Phong đã bỏ ra số tiền hơn 479 nghìn USD (tương đương hơn 11 tỷ đồng) để đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định, ông Phong thua hơn 1,4 triệu USD (tương đương hơn 35 tỷ đồng).